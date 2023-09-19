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Dark Photon ຖືກກໍານົດວ່າເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບເລື່ອງຊ້ໍາ

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
Dark Photon ຖືກກໍານົດວ່າເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບເລື່ອງຊ້ໍາ

ການວິເຄາະຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Adelaide ແນະນໍາວ່າ photons ຊ້ໍາອາດຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນການເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງສິ່ງຊ້ໍາ. photons ຊ້ໍາແມ່ນອະນຸພາກສົມມຸດຕິຖານທີ່ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຂົວລະຫວ່າງພາກຊ້ໍາຂອງອະນຸພາກແລະສານປົກກະຕິ.

ວັດຖຸມືດເປັນສານລຶກລັບທີ່ມີຜົນກະທົບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຕໍ່ວັດຖຸປົກກະຕິ, ເຮັດໃຫ້ກາແລັກຊີ ໝູນວຽນໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ແສງສະຫວ່າງຈະໂຄ້ງອ້ອມວັດຖຸຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນຂະນະທີ່ມີຜູ້ສະຫມັກຈໍານວນຫນຶ່ງສໍາລັບເລື່ອງຊ້ໍາ, ຮູບແບບມາດຕະຖານຂອງຟີຊິກອະນຸພາກຍັງບໍ່ທັນສາມາດໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທີ່ສົມບູນແບບໄດ້.

ນັກຟິສິກ Nicholas Hunt-Smith ແລະທີມງານຂອງລາວໄດ້ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຈາກການທົດລອງ particle collider ແລະພົບວ່າການປະກົດຕົວຂອງ photons ຊ້ໍາກົງກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສັງເກດເຫັນເມື່ອທຽບກັບຕົວແບບມາດຕະຖານ. ດ້ວຍລະດັບຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງ 6.5 sigma, ບໍ່ລົງຮອຍກັນທີ່ photons ຊ້ໍາບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍການສັງເກດການແມ່ນຄາດຄະເນປະມານຫນຶ່ງໃນພັນລ້ານ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ຂະບວນການກະແຈກກະຈາຍ inelastic ເລິກ, ເຊິ່ງເປັນວິທີການກະແຈກກະຈາຍຂອງອະນຸພາກຫຼັງຈາກການປະທະກັນທີ່ມີພະລັງງານສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແມ່ເຫຼັກ muon, ເຊິ່ງວັດແທກ deviation ຂອງພຶດຕິກໍາຂອງ muon ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກການຄາດຄະເນຂອງຕົວແບບມາດຕະຖານ.

ໂດຍການແນະນໍາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ photons ຊ້ໍາ, ຄວາມມັກສໍາລັບພວກເຂົາເປັນຜູ້ສະຫມັກເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຄວາມຜິດກະຕິຂອງແມ່ເຫຼັກ muon ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນັບສະຫນູນສົມມຸດຕິຖານວ່າ photons ຊ້ໍາສາມາດເປັນຫຼັກຖານສໍາລັບການຄົ້ນພົບອະນຸພາກ.

ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄ້ວາແລະການຢືນຢັນຕື່ມອີກແມ່ນຈໍາເປັນ, ທີມງານຫວັງວ່າການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆຄົ້ນຫາການມີຢູ່ຂອງ photons ຊ້ໍາແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈສິ່ງຊ້ໍາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານຂອງຟີຊິກພະລັງງານສູງ.

By Mampho Brescia

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