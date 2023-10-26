ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າບັນຫາຊ້ໍາ: ການສົ່ງຕໍ່ຈາກໃຕ້ດິນເລິກ

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ສູນທີ່ດີເລີດຂອງ ARC ສໍາລັບຟີຊິກຂອງອະນຸພາກ Dark Matter (CDM) ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໃນການຄົ້ນຫາຂອງພວກເຂົາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງເລື່ອງມືດ. ໃນຈຸດໝາຍສຳຄັນຂອງໂຄງການ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສົ່ງສາຍສົ່ງຄັ້ງທຳອິດຈາກເຄື່ອງກວດຈັບ muon ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ດິນ 1 ກິໂລແມັດຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກໃຕ້ດິນ Stawell (SUPL).
ເຄື່ອງກວດຈັບ muon ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການບັນທຶກປະລິມານຂອງລັງສີ cosmic ທີ່ໄປຮອດຫ້ອງທົດລອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍ່ແຮ່ຄໍາ Stawell. muons ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະບັບທີ່ຫນັກກວ່າຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແລະໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ລັງສີ cosmic collide ກັບປະລໍາມະນູໃນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ໂດຍການຕິດຕາມການປະທະກັນເຫຼົ່ານີ້, ເຄື່ອງກວດຈັບ muon ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລະດັບຂອງລັງສີ cosmic.
ໃນມື້ເລີ່ມຕົ້ນຂອງການດໍາເນີນງານ, ເຄື່ອງກວດຈັບ muon ໄດ້ບັນທຶກຈໍານວນການກວດພົບທີ່ຕໍ່າທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ໂດຍສະເລ່ຍປະມານຫ້າຄົນຕໍ່ມື້. ນີ້ແມ່ນກົງກັນຂ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ກັບການໂຕ້ຕອບ 1.8 ລ້ານທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຂ້າງເທິງພື້ນດິນ. ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ radiation cosmic ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບຂອງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງທົດລອງເລິກຢູ່ໃຕ້ດິນ, ຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມ pristine ສໍາລັບການກວດສອບອະນຸພາກວັດຖຸຊ້ໍາ.
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຈາກເຄື່ອງກວດ muon ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າ CDM ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະດັບຂອງລັງສີ cosmic ຍັງຄົງຕໍ່າ. ສຸດທ້າຍນີ້ຈະເປັນການປູທາງໃຫ້ເຮືອທົດລອງ SABER South ປະສົບຜົນສຳເລັດເຂົ້າໄປໃນ SUPL ໃນປີ 2024. ການທົດລອງ SABER South, ເຊິ່ງສະທ້ອນເຖິງການທົດລອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນຊີກໂລກເໜືອ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກວດກາເບິ່ງວ່າ ການອ່ານທີ່ເອົາມາໂດຍນັກວິໄຈອີຕາລີ ແມ່ນຜົນມາຈາກການບໍ? ການເໜັງຕີງຕາມລະດູການ ຫຼືຫຼັກຖານຂອງເລື່ອງມືດ.
ຂີດໝາຍອັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້ເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານມືດ. ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດສາກົນກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຍ້ອນວ່າການຄົ້ນພົບໃນ SUPL ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ການສ້າງຕັ້ງ SUPL ເປັນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນແລະຈຸດປະສົງການຄົ້ນຄວ້າມາຮ່ວມກັນກໍານົດຂັ້ນຕອນຂອງການປະດິດສ້າງທາງວິທະຍາສາດໃນອະນາຄົດ.
FAQ:
ຖາມ: ເຄື່ອງກວດຈັບ muon ແມ່ນຫຍັງ?
A: ເຄື່ອງກວດຈັບ muon ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກປະລິມານຂອງລັງສີ cosmic ໂດຍການກວດສອບ muons, ເຊິ່ງເປັນລຸ້ນທີ່ຫນັກກວ່າຂອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຜະລິດໂດຍການປະທະກັນຂອງຮັງສີ cosmic ກັບປະລໍາມະນູໃນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ຖາມ: ສິ່ງມືດແມ່ນຫຍັງ?
A: ວັດຖຸມືດແມ່ນສານທີ່ລຶກລັບທີ່ເຊື່ອກັນວ່າມີສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງມະຫາຊົນຂອງຈັກກະວານ. ມັນບໍ່ພົວພັນກັບແສງສະຫວ່າງຫຼືຮູບແບບອື່ນໆຂອງລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກວດພົບໂດຍກົງ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນລັງສີ cosmic ໃນຫ້ອງທົດລອງ?
A: ການຫຼຸດຜ່ອນລັງສີ cosmic ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວັດຖຸຊ້ໍາເນື່ອງຈາກວ່າມັນຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ pristine ສໍາລັບການກວດສອບອະນຸພາກຂອງ dark matter. ລະດັບສູງຂອງລັງສີ cosmic ສາມາດແຊກແຊງການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງແລະປິດບັງສັນຍານຈາກປະຕິສໍາພັນຂອງເລື່ອງມືດ.