ຂຸມດໍາ Binary ອາດຈະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອກ່ອນຫນ້ານີ້

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຂຸມດໍາສອງອາດຈະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍກ່ວາທີ່ຄິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຂຸມດຳເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂື້ນເມື່ອດວງດາວຂະໜາດໃຫຍ່ລົ້ມລົງເປັນ “ຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ.” ດ້ວຍມວນມະນຸດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າດວງຕາເວັນ, ພວກມັນມີແຮງດຶງດູດແຮງທີ່ບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງກໍສາມາດຫລົບໜີໄດ້. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ຂຸມດຳສອງດວງແມ່ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອດາວໃຫຍ່ສອງດວງໂຄຈອນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ເມື່ອຂຸມດຳເຫຼົ່ານີ້ເຄື່ອນຍ້າຍ, ພວກມັນຈະສ້າງຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ເຊິ່ງສົ່ງແຮງດັນເປັນລ່ຽມອອກໄປຈາກລະບົບ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຮູດຳທີ່ກ້ຽວວຽນເຂົ້າກັນ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ມາຕຳກັນ ແລະ ກາຍເປັນຮູດຳອັນດຽວ, ໃຫຍ່ກວ່າ. ໃນເມື່ອກ່ອນ, ມັນເຊື່ອວ່າຂະບວນການນີ້ແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້, ແລະຂຸມດໍາສອງເທົ່າຈະກາຍເປັນວັດຖຸທີ່ໂດດດ່ຽວ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈວ່າຈັກກະວານກໍາລັງຂະຫຍາຍ, ແລະການຂະຫຍາຍນີ້ແມ່ນເລັ່ງຍ້ອນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າພະລັງງານຊ້ໍາ. ພະລັງງານທີ່ມືດມົວນີ້ເຮັດໃຫ້ຮູດຳນັ່ງຢູ່ໃນຜ້າທີ່ຂະຫຍາຍອອກຕະຫຼອດເວລາຂອງອາວະກາດ, ຍົກສູງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມັນສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຂຸມດໍາສອງແຍກອອກຈາກກັນໄດ້.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Southampton ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ໄດ້ຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດນີ້ໂດຍຜ່ານແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດທີ່ສັບສົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າສອງຂຸມສີດໍາທີ່ບໍ່ຫມຸນສາມາດມີຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນ, ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານຕ້ານກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງພວກມັນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈາກໄລຍະໄກ, ຂຸມສີດໍາຄູ່ຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນຈະຄ້າຍຄືຂຸມດໍາດຽວ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກວດພົບວ່າມັນເປັນວັດຖຸດຽວຫຼືລະບົບຄູ່.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງຂຸມດໍາສອງຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານຈາກການຍູ້ພວກມັນຫ່າງກັນເກີນໄປ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການຄົ້ນພົບຂອງພວກມັນສາມາດນຳໃຊ້ກັບການໝູນຮູດຳ ແລະລະບົບຂຸມດຳທີ່ຊັບຊ້ອນກວ່າທີ່ມີວັດຖຸຫຼາຍອັນ.
ການສຶກສາໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Physical Review Letters.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Southampton
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge