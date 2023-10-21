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ຂຸມດໍາ Binary ອາດຈະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອກ່ອນຫນ້ານີ້

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
ຂຸມດໍາ Binary ອາດຈະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອກ່ອນຫນ້ານີ້

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຂຸມດໍາສອງອາດຈະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍກ່ວາທີ່ຄິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຂຸມດຳເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂື້ນເມື່ອດວງດາວຂະໜາດໃຫຍ່ລົ້ມລົງເປັນ “ຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ.” ດ້ວຍ​ມວນ​ມະ​ນຸດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ດວງ​ຕາ​ເວັນ, ພວກ​ມັນ​ມີ​ແຮງ​ດຶງ​ດູດ​ແຮງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ກໍ​ສາມາດ​ຫລົບ​ໜີ​ໄດ້. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ຂຸມດຳສອງດວງແມ່ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອດາວໃຫຍ່ສອງດວງໂຄຈອນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ເມື່ອຂຸມດຳເຫຼົ່ານີ້ເຄື່ອນຍ້າຍ, ພວກມັນຈະສ້າງຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ເຊິ່ງສົ່ງແຮງດັນເປັນລ່ຽມອອກໄປຈາກລະບົບ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຮູດຳທີ່ກ້ຽວວຽນເຂົ້າກັນ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ມາຕຳກັນ ແລະ ກາຍເປັນຮູດຳອັນດຽວ, ໃຫຍ່ກວ່າ. ໃນເມື່ອກ່ອນ, ມັນເຊື່ອວ່າຂະບວນການນີ້ແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້, ແລະຂຸມດໍາສອງເທົ່າຈະກາຍເປັນວັດຖຸທີ່ໂດດດ່ຽວ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈວ່າຈັກກະວານກໍາລັງຂະຫຍາຍ, ແລະການຂະຫຍາຍນີ້ແມ່ນເລັ່ງຍ້ອນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າພະລັງງານຊ້ໍາ. ພະລັງງານທີ່ມືດມົວນີ້ເຮັດໃຫ້ຮູດຳນັ່ງຢູ່ໃນຜ້າທີ່ຂະຫຍາຍອອກຕະຫຼອດເວລາຂອງອາວະກາດ, ຍົກສູງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມັນສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຂຸມດໍາສອງແຍກອອກຈາກກັນໄດ້.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Southampton ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ໄດ້ຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດນີ້ໂດຍຜ່ານແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດທີ່ສັບສົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າສອງຂຸມສີດໍາທີ່ບໍ່ຫມຸນສາມາດມີຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນ, ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານຕ້ານກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງພວກມັນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈາກໄລຍະໄກ, ຂຸມສີດໍາຄູ່ຢູ່ໃນຄວາມສົມດຸນຈະຄ້າຍຄືຂຸມດໍາດຽວ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກວດພົບວ່າມັນເປັນວັດຖຸດຽວຫຼືລະບົບຄູ່.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງຂຸມດໍາສອງຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານຈາກການຍູ້ພວກມັນຫ່າງກັນເກີນໄປ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການຄົ້ນພົບຂອງພວກມັນສາມາດນຳໃຊ້ກັບການໝູນຮູດຳ ແລະລະບົບຂຸມດຳທີ່ຊັບຊ້ອນກວ່າທີ່ມີວັດຖຸຫຼາຍອັນ.

ການສຶກສາໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Physical Review Letters.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Southampton
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge

By Gabriel Botha

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