ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນການກໍານົດກຸ່ມ Galaxy

ບໍ່ດົນມານີ້, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ NGC 1566, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ 'Spanish Dancer Galaxy'. ໃນຂະນະທີ່ກາລັກຊີກ້ຽວວຽນທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ເປັນຂອງກຸ່ມກາລັກຊີ Dorado, ການຈັດປະເພດຂອງມັນໄດ້ນຳສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສັບສົນສຳລັບນັກດາລາສາດ.
ກຸ່ມກາແລັກຊີ, ບໍ່ຄືກັບກຸ່ມກາແລັກຊີ, ປະກອບດ້ວຍກາແລັກຊີທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກໍານົດຂອບເຂດລະຫວ່າງກຸ່ມ galaxy ແລະກຸ່ມ galaxy ຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສົນທະນາລະຫວ່າງນັກວິທະຍາສາດ. ບາງຄົນສະເໜີວ່າການລວມຕົວທີ່ມີມວນໜ້ອຍກວ່າ 80 ພັນຕື້ດວງອາທິດຄວນຖືວ່າເປັນກຸ່ມກາລັກຊີ[^1^].
ການຊີ້ບອກສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ galaxy ເຊັ່ນກຸ່ມ Dorado ໄດ້ພິສູດວ່າເປັນວຽກງານທີ່ສັບສົນສໍາລັບນັກດາລາສາດ. ຄ້າຍກັບຮູບຖ່າຍທີ່ມີມະນຸດຜູ້ໃຫຍ່ ແລະຕົ້ນໂອກໃຫຍ່, ການກຳນົດຂະໜາດ ແລະໄລຍະຫ່າງຂອງກາແລັກຊີຕ້ອງການການວິເຄາະຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໂດຍບໍ່ມີການຮູ້ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງກາແລັກຊີແຕ່ລະອັນ, ນັກດາລາສາດຈະຕ້ອງຖອດລະຫັດວ່າກາແລັກຊີແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັນແທ້ໆ ຫຼືຖ້າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະຫ່າງຈະສ້າງພາບລວງຕາຂອງຄວາມໃກ້ຄຽງ[^2^].
ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກນິກການສັງເກດການໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການນີ້ສາມາດຈັດການໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍຍັງເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຢືນຢັນການເປັນສະມາຊິກຂອງ galaxy ພາຍໃນກຸ່ມ. ນັກດາລາສາດອີງໃສ່ການສັງເກດການທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດເພື່ອກໍານົດການແຜ່ກະຈາຍທາງກວ້າງຂອງຊ່ອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງກາແລັກຊີ ແລະກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມ[^3^].
FAQ:
ຖາມ: ກຸ່ມ galaxy ແມ່ນຫຍັງ?
A: ກຸ່ມກາແລັກຊີເປັນກຸ່ມຂອງກາແລັກຊີທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຂະໜາດ ແລະມະຫາຊົນຈາກກຸ່ມກາແລັກຊີ, ເຊິ່ງມີກາແລັກຊີໜ້ອຍລົງ.
ຖາມ: ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ galaxy ຖືກລະບຸແນວໃດ?
A: ການກໍານົດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ galaxy ເປັນວຽກງານທີ່ສັບສົນສໍາລັບນັກດາລາສາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າວິເຄາະຂະຫນາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະໄລຍະຫ່າງຂອງ galaxies ເພື່ອກໍານົດການແຜ່ກະຈາຍທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຖາມ: ນັກດາລາສາດປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດໃນເວລາກໍານົດສະມາຊິກກຸ່ມ galaxy?
A: ນັກດາລາສາດຂາດຄວາມຮູ້ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງ galaxy ແຕ່ລະອັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກຳນົດວ່າ galaxies ຢູ່ໃກ້ກັນແທ້ໆ ຫຼື ຖ້າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະຫ່າງສ້າງພາບລວງຕາຂອງຄວາມໃກ້ຊິດ. ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກນິກການສັງເກດການແລະແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້.