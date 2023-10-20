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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ກ້າວໄປສູ່ພາລະກິດອາວະກາດທີ່ຍືນຍົງຕົນເອງ: ການຂະຫຍາຍຕົວອາຫານໃນອາວະກາດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ກ້າວໄປສູ່ພາລະກິດອາວະກາດທີ່ຍືນຍົງຕົນເອງ: ການຂະຫຍາຍຕົວອາຫານໃນອາວະກາດ

ອົງການ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອພັດທະນາພາລະກິດໄປສູ່ດວງຈັນ ແລະດາວອັງຄານ, ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນແມ່ນວິທີການຮັກສາລູກເຮືອດ້ວຍອາຫານໃນລະຫວ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອາວະກາດເປັນເວລາດົນ. ປະຈຸ​ບັນ, ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຢູ່​ສະຖານີ​ອາ​ວະ​ກາດ​ສາກົນ​ອີງ​ໃສ່​ອາຫານ​ທີ່​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ການ​ສະໜອງ​ຄືນ​ໃໝ່​ເປັນ​ປະຈຳ ​ແລະ ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ສະໜອງ​ອາຫານ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງສືບສວນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອາຫານໃນລະຫວ່າງການເຜີຍແຜ່.

ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນເພື່ອກໍານົດພືດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະທົດສອບ. ໃນປີ 2015, ອົງການ NASA ໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ "Growing Beyond Earth" ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສວນພຶກສາສາດ Fairchild ໃນ Miami. ໂຄງ​ການ​ນີ້​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຊັ້ນ​ກາງ​ແລະ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ໃນ​ທົ່ວ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມລິ​ກາ​ປູກ​ເມັດ​ພືດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຄ້າຍ​ຄື​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເມັດພືດທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາຫ້ອງທີ່ສູນອາວະກາດ Kennedy ຂອງອົງການ NASA ເພື່ອທົດສອບຕື່ມອີກ. ຖ້າພວກເຂົາສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີໃນສະພາບແວດລ້ອມ microgravity ນີ້, ພວກເຂົາຖືກສົ່ງໄປຫາສະຖານີອາວະກາດເພື່ອປະເມີນຕື່ມອີກ.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ພືດ​ແລ້ວ, NASA ຍັງ​ໄດ້​ທົດ​ສອບ​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ສວນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ. ຫນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນລະບົບການຜະລິດຜັກ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Veggie. ມັນເປັນຫ້ອງທີ່ງ່າຍດາຍແລະພະລັງງານຕ່ໍາທີ່ສາມາດບັນຈຸໄດ້ເຖິງຫົກໂຮງງານ. ແກ່ນແມ່ນປູກດ້ວຍຜ້ານ້ອຍໆ “ໝອນ” ທີ່ລູກເຮືອມັກເອົານໍ້າດ້ວຍມື, ຄ້າຍຄືກັບການດູແລສວນເທິງໂລກ. ສວນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນອາວະກາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໃຈວິທີການປູກພືດແລະປັບຕົວໃນເງື່ອນໄຂຈຸລິນຊີ, ແລະມາດຕະການອັນໃດທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບແລະຜົນຜະລິດຂອງມັນ.

ໂດຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີແລະເຕັກນິກການເຕີບໃຫຍ່ຂອງອາຫານໃນອາວະກາດ, NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການອີງໃສ່ພາລະກິດການສະຫນອງຄືນໃຫມ່ເປັນປົກກະຕິແລະໃຫ້ນັກອາວະກາດອາຫານສົດ, ມີທາດບໍາລຸງສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພາລະກິດໃນອະນາຄົດກັບດວງຈັນແລະດາວອັງຄານ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງຢູ່ທີ່ນີ້ໃນໂລກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: PHYS

By Vicky Stavropoulou

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