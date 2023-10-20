ກ້າວໄປສູ່ພາລະກິດອາວະກາດທີ່ຍືນຍົງຕົນເອງ: ການຂະຫຍາຍຕົວອາຫານໃນອາວະກາດ

ອົງການ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອພັດທະນາພາລະກິດໄປສູ່ດວງຈັນ ແລະດາວອັງຄານ, ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນແມ່ນວິທີການຮັກສາລູກເຮືອດ້ວຍອາຫານໃນລະຫວ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອາວະກາດເປັນເວລາດົນ. ປະຈຸບັນ, ນັກບິນອາວະກາດຢູ່ສະຖານີອາວະກາດສາກົນອີງໃສ່ອາຫານທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ໄວ້ລ່ວງໜ້າທີ່ຕ້ອງການການສະໜອງຄືນໃໝ່ເປັນປະຈຳ ແລະ ອາດຈະບໍ່ສະໜອງອາຫານທີ່ເໝາະສົມ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງສືບສວນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອາຫານໃນລະຫວ່າງການເຜີຍແຜ່.
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນເພື່ອກໍານົດພືດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະທົດສອບ. ໃນປີ 2015, ອົງການ NASA ໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ "Growing Beyond Earth" ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສວນພຶກສາສາດ Fairchild ໃນ Miami. ໂຄງການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຂອງຫ້ອງຮຽນວິທະຍາສາດຊັ້ນກາງແລະມັດທະຍົມໃນທົ່ວສະຫະລັດອາເມລິກາປູກເມັດພືດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນທີ່ຢູ່ອາໄສຄ້າຍຄືເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານີອະວະກາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເມັດພືດທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາຫ້ອງທີ່ສູນອາວະກາດ Kennedy ຂອງອົງການ NASA ເພື່ອທົດສອບຕື່ມອີກ. ຖ້າພວກເຂົາສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີໃນສະພາບແວດລ້ອມ microgravity ນີ້, ພວກເຂົາຖືກສົ່ງໄປຫາສະຖານີອາວະກາດເພື່ອປະເມີນຕື່ມອີກ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຄັດເລືອກພືດແລ້ວ, NASA ຍັງໄດ້ທົດສອບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສາມາດເປັນເຈົ້າພາບສວນຈຸລະພາກ. ຫນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນລະບົບການຜະລິດຜັກ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Veggie. ມັນເປັນຫ້ອງທີ່ງ່າຍດາຍແລະພະລັງງານຕ່ໍາທີ່ສາມາດບັນຈຸໄດ້ເຖິງຫົກໂຮງງານ. ແກ່ນແມ່ນປູກດ້ວຍຜ້ານ້ອຍໆ “ໝອນ” ທີ່ລູກເຮືອມັກເອົານໍ້າດ້ວຍມື, ຄ້າຍຄືກັບການດູແລສວນເທິງໂລກ. ສວນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນອາວະກາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໃຈວິທີການປູກພືດແລະປັບຕົວໃນເງື່ອນໄຂຈຸລິນຊີ, ແລະມາດຕະການອັນໃດທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບແລະຜົນຜະລິດຂອງມັນ.
ໂດຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີແລະເຕັກນິກການເຕີບໃຫຍ່ຂອງອາຫານໃນອາວະກາດ, NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການອີງໃສ່ພາລະກິດການສະຫນອງຄືນໃຫມ່ເປັນປົກກະຕິແລະໃຫ້ນັກອາວະກາດອາຫານສົດ, ມີທາດບໍາລຸງສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພາລະກິດໃນອະນາຄົດກັບດວງຈັນແລະດາວອັງຄານ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງຢູ່ທີ່ນີ້ໃນໂລກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: PHYS