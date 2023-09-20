ບັນພະບຸລຸດຂອງ Crocodilians ເຕີບໃຫຍ່ຊ້າໆ

ການສຶກສາໃໝ່ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນ Current Biology ເປີດເຜີຍວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງແຂ້ບູຮານທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ crocodylomorphs ເຕີບໂຕຊ້າກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສັດເລືອຄານຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໄດໂນເສົາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດເບິ່ງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງກະດູກຟອດຊິວທໍາຈາກ crocodylomorphs ອາຍຸ 200 ລ້ານປີທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ແລະຄົ້ນພົບວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງພວກມັນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບລູກຫລານທີ່ທັນສະໄຫມຂອງພວກເຂົາ. ອັນນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ມີຢູ່ແລ້ວວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າທີ່ເຫັນໃນແຂ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຄົງທີ່, ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ກວດສອບຟອດຊິວທໍາຂອງບັນພະບຸລຸດແຂ້ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເມື່ອ 210 ລ້ານປີກ່ອນ. ຟອດຊິນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນບ້ານ Qhemegha, ອາຟຣິກາໃຕ້. ໂດຍການສຶກສາລັກສະນະຂອງກະດູກວັດຖຸບູຮານເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີແລະເນື້ອເຍື່ອກະດູກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດວ່າຊະນິດໃຫມ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກວ່າສັດເລືອຄານຂະຫນາດໃຫຍ່ອື່ນໆຂອງເວລາຂອງມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ພົບເຫັນວ່າຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວຊ້ານີ້ຍັງຄົງຢູ່ຕະຫຼອດການວິວັດທະນາການຂອງ crocodylomorphs, ໂດຍມີຊະນິດພັນທີ່ຜ່ານມາຫຼຸດລົງການຂະຫຍາຍຕົວຕື່ມອີກ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕຊ້າມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງ crocodylomorphs ໃນລະຫວ່າງເຫດການສູນພັນມະຫາຊົນໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາ Triassic. ໃນຂະນະທີ່ໄດໂນເສົາຖືກຄິດວ່າໄດ້ລອດຊີວິດຈາກການສູນພັນໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, crocodylomorphs ທີ່ເຕີບໂຕຊ້າກວ່າສາມາດຢູ່ລອດແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຫຼັງຈາກເຫດການ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ໃນທີ່ສຸດໄດ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງ crocodilians ແລະນົກ, ພີ່ນ້ອງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງ crocodilians ແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປັດໃຈທີ່ສ້າງອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງພວກເຂົາ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມໃນຂົງເຂດນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີການປັບຕົວຂອງຊະນິດພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະພັດທະນາໃນໄລຍະເວລາ.
ທີ່ມາ:
– “ຕົ້ນກຳເນີດຂອງການເຕີບໂຕຊ້າໃນສາຍພັນຂອງລຳແຂ້” ທີ່ຕີພິມໃນຊີວະວິທະຍາປັດຈຸບັນ.
– ວິທະຍາໄລ Wits
(ອ້າງເຖິງບົດຄວາມ: “ບັນພະບຸລຸດຂອງ Crocodilians ແກ່ຍາວຊ້າ,” ດຶງມາຈາກ https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)