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ປະເພດໃຫມ່ຂອງຕົວນໍາຊຸບເປີ້ສ້າງຫນຶ່ງປະລໍາມະນູໃນເວລາດຽວ

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ປະເພດໃຫມ່ຂອງຕົວນໍາຊຸບເປີ້ສ້າງຫນຶ່ງປະລໍາມະນູໃນເວລາດຽວ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Zurich ໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນດ້ານຂອງ superconductivity ໂດຍການຈັດລຽງອະຕອມຫນຶ່ງຄັ້ງ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ມີທ່າແຮງໃນການປະຕິວັດການພັດທະນາວັດສະດຸ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ quantum ທີ່ກ້າວໜ້າ.

ຕາມປະເພນີ, topology ທໍາມະຊາດຂອງປະລໍາມະນູໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍທີ່ຈະສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃຫມ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Zurich ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການອອກແບບຕົວນໍາຊຸບເປີຄອນດັກເຕີໂດຍການຈັດລຽງອະຕອມເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສ້າງສະຖານະໃຫມ່ຂອງສານ.

ອະນາຄົດຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄົ້ນພົບວັດສະດຸທີ່ເປັນເອກະລັກ, ແລະການບຸກທະລຸນີ້ສະເຫນີທ່າແຮງທີ່ດີສໍາລັບການປະດິດສ້າງ. ໂດຍການເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງວັດສະດຸທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປູທາງໄປສູ່ສະຖານະໃຫມ່ຂອງວັດຖຸໃນເຕັກໂນໂລຢີເອເລັກໂຕຣນິກແລະຄອມພິວເຕີ້ໃນອະນາຄົດ.

ການຄົ້ນພົບວັດສະດຸໃຫມ່ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຄອມພິວເຕີໃນອະນາຄົດ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການອອກແບບ ແລະການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີ. ຈາກເອເລັກໂຕຣນິກຄລາສສິກກັບຄອມພິວເຕີ້ neuromorphic ແລະຄອມພິວເຕີ້ quantum, ການຄົ້ນຫາຜົນກະທົບທາງກາຍະພາບໃຫມ່ແມ່ນເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນທາງຫລັງຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້.

ໃນການສຶກສາຂອງພວກເຂົາທີ່ຕີພິມໃນ Nature Physics, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Zurich, ຮ່ວມມືກັບນັກຟິສິກຈາກສະຖາບັນຟີຊິກຈຸລະພາກໃນ Max Planck ໃນເຢຍລະມັນ, ໄດ້ນໍາສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ຂອງ superconductivity. ພວກເຂົາສ້າງອະຕອມວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການໂດຍປະລໍາມະນູ.

Superconductors ມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະຍ້ອນຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ quantum ຫຼາຍສໍາລັບການຕິດຕໍ່ພົວພັນພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີພຽງແຕ່ຈໍານວນຫນ້ອຍຂອງລັດ superconducting ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແນ່ນອນໃນວັດສະດຸ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ນີ້, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ສອງ​ປະ​ເພດ​ໃຫມ່​ຂອງ superconductivity.

ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຢືນຢັນການຄາດເດົາທາງທິດສະດີຂອງນັກຟິສິກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄົ້ນຫາສະຖານະໃໝ່ຂອງວັດຖຸ ແລະການນຳໃຊ້ຂອງພວກມັນໃນຄອມພິວເຕີ quantum ໃນອະນາຄົດ.

ອ້າງອິງ: "ເສັ້ນໄຍ Shiba ສອງມິຕິເປັນເວທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ superconductivity crystalline topological" ໂດຍ Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi ແລະ Titus Nee , ຟີຊິກສາດທຳມະຊາດ, ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2023.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Nature Physics: ວາລະສານວິທະຍາສາດທີ່ທົບທວນຄືນໂດຍໝູ່ຮ່ວມເລື່ອງຟີຊິກ, ຈັດພິມໂດຍ Nature Research. ມັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​ບົດ​ຄວາມ​, ຕົວ​ອັກ​ສອນ​, ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​, ຈຸດ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​, ຂ່າວ​ແລະ​ທັດ​ສະ​ນະ​, ຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ​, ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ຫນັງ​ສື​ແລະ​ການ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​.

By Robert Andrew

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