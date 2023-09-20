ປະເພດໃຫມ່ຂອງຕົວນໍາຊຸບເປີ້ສ້າງຫນຶ່ງປະລໍາມະນູໃນເວລາດຽວ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Zurich ໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນດ້ານຂອງ superconductivity ໂດຍການຈັດລຽງອະຕອມຫນຶ່ງຄັ້ງ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ມີທ່າແຮງໃນການປະຕິວັດການພັດທະນາວັດສະດຸ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ quantum ທີ່ກ້າວໜ້າ.
ຕາມປະເພນີ, topology ທໍາມະຊາດຂອງປະລໍາມະນູໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍທີ່ຈະສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃຫມ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Zurich ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການອອກແບບຕົວນໍາຊຸບເປີຄອນດັກເຕີໂດຍການຈັດລຽງອະຕອມເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສ້າງສະຖານະໃຫມ່ຂອງສານ.
ອະນາຄົດຂອງເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄົ້ນພົບວັດສະດຸທີ່ເປັນເອກະລັກ, ແລະການບຸກທະລຸນີ້ສະເຫນີທ່າແຮງທີ່ດີສໍາລັບການປະດິດສ້າງ. ໂດຍການເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງວັດສະດຸທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທໍາມະຊາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປູທາງໄປສູ່ສະຖານະໃຫມ່ຂອງວັດຖຸໃນເຕັກໂນໂລຢີເອເລັກໂຕຣນິກແລະຄອມພິວເຕີ້ໃນອະນາຄົດ.
ການຄົ້ນພົບວັດສະດຸໃຫມ່ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຄອມພິວເຕີໃນອະນາຄົດ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການອອກແບບ ແລະການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີ. ຈາກເອເລັກໂຕຣນິກຄລາສສິກກັບຄອມພິວເຕີ້ neuromorphic ແລະຄອມພິວເຕີ້ quantum, ການຄົ້ນຫາຜົນກະທົບທາງກາຍະພາບໃຫມ່ແມ່ນເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນທາງຫລັງຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້.
ໃນການສຶກສາຂອງພວກເຂົາທີ່ຕີພິມໃນ Nature Physics, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Zurich, ຮ່ວມມືກັບນັກຟິສິກຈາກສະຖາບັນຟີຊິກຈຸລະພາກໃນ Max Planck ໃນເຢຍລະມັນ, ໄດ້ນໍາສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ຂອງ superconductivity. ພວກເຂົາສ້າງອະຕອມວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການໂດຍປະລໍາມະນູ.
Superconductors ມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະຍ້ອນຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ quantum ຫຼາຍສໍາລັບການຕິດຕໍ່ພົວພັນພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີພຽງແຕ່ຈໍານວນຫນ້ອຍຂອງລັດ superconducting ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແນ່ນອນໃນວັດສະດຸ. ດ້ວຍຄວາມແຕກຕ່າງນີ້, ນັກຄົ້ນຄ້ວາສາມາດສ້າງສອງປະເພດໃຫມ່ຂອງ superconductivity.
ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຢືນຢັນການຄາດເດົາທາງທິດສະດີຂອງນັກຟິສິກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄົ້ນຫາສະຖານະໃໝ່ຂອງວັດຖຸ ແລະການນຳໃຊ້ຂອງພວກມັນໃນຄອມພິວເຕີ quantum ໃນອະນາຄົດ.
ອ້າງອິງ: "ເສັ້ນໄຍ Shiba ສອງມິຕິເປັນເວທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ superconductivity crystalline topological" ໂດຍ Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi ແລະ Titus Nee , ຟີຊິກສາດທຳມະຊາດ, ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2023.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Nature Physics: ວາລະສານວິທະຍາສາດທີ່ທົບທວນຄືນໂດຍໝູ່ຮ່ວມເລື່ອງຟີຊິກ, ຈັດພິມໂດຍ Nature Research. ມັນປະກອບມີບົດຄວາມ, ຕົວອັກສອນ, ການທົບທວນຄືນ, ຈຸດເດັ່ນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ຂ່າວແລະທັດສະນະ, ຄໍາຄິດເຫັນ, ການທົບທວນຄືນຫນັງສືແລະການຕອບສະຫນອງ.