ການສຶກສາລະບຸຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂມເລກຸນທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງ COVID-19 ແລະອາການທາງສະຕິປັນຍາ

ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນ PNAS Nexus ໄດ້ເປີດເຜີຍການເຊື່ອມຕໍ່ໂມເລກຸນທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງ COVID-19 ແລະອາການທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ, ເຊັ່ນ: “ໝອກໃນສະໝອງ,” ທີ່ປະສົບກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ.
ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ສາມາດເຮັດໃຫ້ພະຍາດ Alzheimer ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດແລ້ວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ Alzheimer ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອ.
ນໍາພາໂດຍ Cristina Di Primio ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສືບສວນຜົນກະທົບຂອງການຕິດເຊື້ອ SARS-CoV-2 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການປ່ຽນແປງທາງຊີວະເຄມີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດ Alzheimer. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງນໍາໃຊ້ວັດທະນະທໍາຈຸລັງ neuroblastoma ຂອງມະນຸດແລະຫນູ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເມື່ອເຊື້ອໄວຣັສ SARS-CoV-2 ຕິດເຊື້ອຈຸລັງ neuronal ຫຼືສະຫມອງຂອງຫນູ, ມັນມີປະຕິກິລິຍາກັບທາດໂປຼຕີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ microtubule ທີ່ເອີ້ນວ່າ Tau. ໃນບຸກຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ Alzheimer, Tau ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະ tangle ແລະ clump ໃນ neurons. ເຊື້ອໄວຣັສເຮັດໃຫ້ hyperphosphorylation ຂອງ Tau ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຜູກມັດສະເພາະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພຶດຕິກໍາຂອງທາດໂປຼຕີນໃນຄົນເຈັບ Alzheimer.
hyperphosphorylation ຂອງ Tau ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງລວມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ Tau insoluble ໃນຈຸລັງທີ່ຕິດເຊື້ອ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທາງ pathological ກັບທາດໂປຼຕີນ.
ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜົນໂດຍກົງຂອງເຊື້ອໄວຣັສຫຼືສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕອບສະຫນອງການປ້ອງກັນຂອງເຊນເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອໄວຣັດ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້.
ການຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ໂມເລກຸນທີ່ມີທ່າແຮງນີ້ລະຫວ່າງ COVID-19 ແລະອາການທາງດ້ານສະຕິປັນຍາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງໄວຣັສ ແລະສຸຂະພາບທາງປະສາດ. ມັນເປີດຊ່ອງທາງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດເພື່ອສືບສວນກົນລະຍຸດໃນການປ້ອງກັນຫຼືການປິ່ນປົວຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາໃນຄົນເຈັບ COVID-19.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
Cristina Di Primio et al, ໂຣກລະບົບຫາຍໃຈສ້ວຍແຫຼມທີ່ຮຸນແຮງທີ່ຕິດເຊື້ອໂຣກ coronavirus 2 ນໍາໄປສູ່ການລາຍເຊັນທາງດ້ານພະຍາດ Tau ໃນ neurons, PNAS Nexus (2023).