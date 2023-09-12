The Untold Stories: ນັກອາວະກາດຍິງຄົນທຳອິດຂອງອາເມລິກາ

Sally Ride, ແມ່ຍິງຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ທໍາອິດໃນອາວະກາດ, ໄດ້ປະເຊີນກັບຄໍາຖາມທີ່ຫນ້າຕົກໃຈໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຂ່າວກ່ອນການເປີດຕົວຍານອະວະກາດ Challenger ປີ 1983. ນັກຂ່າວຖາມວ່ານາງຕອບສະໜອງຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ບັນຫາລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມ. ເຫດການນີ້ແລະອີກຫຼາຍໆຢ່າງໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນຫນັງສືຂອງ Loren Grush, "The Six: The Untold Stories of America's First Women's Astronauts." Grush ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຂຽນປຶ້ມດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກສົງໄສກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງຄົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຝຶກຊ້ອມພ້ອມກັບ Ride ໃນຫ້ອງຮຽນນັກອາວະກາດ coed ທຳອິດຂອງ NASA. ນາງຕ້ອງການຢາກບອກເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ Ride's. ປຶ້ມດັ່ງກ່າວໄດ້ສຳຫຼວດປະສົບການຂອງຜູ້ຍິງໃນລະຫວ່າງຖ້ຽວບິນທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນໜ້າກັບວຽກ, ແລະຄຳຖາມທາງເພດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຕອບ.
ຫນຶ່ງໃນການເປີດເຜີຍຂອງຫນັງສືແມ່ນບົດລາຍງານທີ່ຫນ້າກຽດຊັງຈາກຕົ້ນຊຸມປີ 1970 ທີ່ວິພາກວິຈານອົງການ NASA ສໍາລັບການຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມັນ. ບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດເທົ່ານັ້ນແມ່ນແມງມຸມແລະລີງ, ໂດຍເນັ້ນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງການປ່ຽນແປງ. ໃນທີ່ສຸດ NASA ໄດ້ເລີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮັບສະໝັກຄົນສຳຄັນ, ແລະ ຜູ້ຍິງຫຼາຍກວ່າ 1,500 ຄົນໄດ້ສະໝັກເປັນນັກບິນອາວະກາດລະຫວ່າງປີ 1976 ແລະ 1977. ຂະບວນການຄັດເລືອກໄດ້ແຄບລົງເຫຼືອພຽງ XNUMX ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ "The Six."
ຜູ້ຍິງທັງ 1978 ຄົນນີ້, ພ້ອມກັບນັກບິນອາວະກາດຊາຍຫຼາຍໆຄົນທີ່ມີພື້ນຖານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມຢູ່ Johnson Space Center ໃນ Houston ໃນປີ XNUMX. ຜູ້ຍິງໃນກຸ່ມມີ Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher, ແລະ. Rhea Seddon. ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບິນຍົນ, ແຕ່ການເພີ່ມພາລະບົດບາດ “ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາລະກິດ” ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ ແລະທ່ານໝໍ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂອງ NASA.
ທົດສະວັດຕໍ່ມາ, ຄໍາຖາມທີ່ຖາມໂດຍນັກຂ່າວກັບແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານຕົກໃຈ. ຄໍາຖາມ 1983 ກັບ Sally Ride ກ່ຽວກັບການຮ້ອງໄຫ້ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຄະຕິທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນເວລານັ້ນ. ປື້ມຂອງ Grush ສ່ອງແສງເຖິງອຸປະສັກທີ່ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ປະເຊີນ ແລະຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ນິທານທີ່ບໍ່ເລົ່າເລື່ອງຂອງນັກບິນອະວະກາດຍິງຄົນທຳອິດຂອງອາເມລິກາ ໂດຍ Loren Grush
– ບົດຄວາມ CNN ໂດຍ Ashley Strickland: “ເລື່ອງເລົ່າທີ່ບໍ່ມີວັນເລົ່າຂອງນັກບິນອະວະກາດຍິງຄົນທຳອິດຂອງອາເມລິກາ” ເປີດເຜີຍຄວາມສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ ແລະສິ່ງທ້າທາຍຂອງອົງການ NASA.