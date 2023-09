The Untold Stories: ນັກອາວະກາດຍິງຄົນທຳອິດຂອງອາເມລິກາ

Sally Ride, ແມ່ຍິງຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ທໍາອິດໃນອາວະກາດ, ໄດ້ປະເຊີນກັບຄໍາຖາມທີ່ຫນ້າຕົກໃຈໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຂ່າວກ່ອນການເປີດຕົວຍານອະວະກາດ Challenger ປີ 1983. ນັກ​ຂ່າວ​ຖາມ​ວ່າ​ນາງ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ແນວ​ໃດ​ຕໍ່​ບັນຫາ​ລະຫວ່າງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ. ເຫດການນີ້ແລະອີກຫຼາຍໆຢ່າງໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນຫນັງສືຂອງ Loren Grush, "The Six: The Untold Stories of America's First Women's Astronauts." Grush ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຂຽນປຶ້ມດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກສົງໄສກ່ຽວກັບຜູ້ຍິງຄົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຝຶກຊ້ອມພ້ອມກັບ Ride ໃນຫ້ອງຮຽນນັກອາວະກາດ coed ທຳອິດຂອງ NASA. ນາງຕ້ອງການຢາກບອກເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ Ride's. ປຶ້ມດັ່ງກ່າວໄດ້ສຳຫຼວດປະສົບການຂອງຜູ້ຍິງໃນລະຫວ່າງຖ້ຽວບິນທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນໜ້າກັບວຽກ, ແລະຄຳຖາມທາງເພດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຕອບ.

ຫນຶ່ງໃນການເປີດເຜີຍຂອງຫນັງສືແມ່ນບົດລາຍງານທີ່ຫນ້າກຽດຊັງຈາກຕົ້ນຊຸມປີ 1970 ທີ່ວິພາກວິຈານອົງການ NASA ສໍາລັບການຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມັນ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະວະກາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ແມງ​ມຸມ​ແລະ​ລີງ, ​ໂດຍ​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ. ໃນທີ່ສຸດ NASA ໄດ້ເລີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮັບສະໝັກຄົນສຳຄັນ, ແລະ ຜູ້ຍິງຫຼາຍກວ່າ 1,500 ຄົນໄດ້ສະໝັກເປັນນັກບິນອາວະກາດລະຫວ່າງປີ 1976 ແລະ 1977. ຂະບວນການຄັດເລືອກໄດ້ແຄບລົງເຫຼືອພຽງ XNUMX ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ "The Six."

ຜູ້ຍິງທັງ 1978 ຄົນນີ້, ພ້ອມກັບນັກບິນອາວະກາດຊາຍຫຼາຍໆຄົນທີ່ມີພື້ນຖານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມຢູ່ Johnson Space Center ໃນ Houston ໃນປີ XNUMX. ຜູ້ຍິງໃນກຸ່ມມີ Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher, ແລະ. Rhea Seddon. ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ບິນ​ຍົນ, ແຕ່​ການ​ເພີ່ມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ “ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ພາ​ລະ​ກິດ” ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ​ທ່ານ​ໝໍ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ NASA.

ທົດສະວັດຕໍ່ມາ, ຄໍາຖາມທີ່ຖາມໂດຍນັກຂ່າວກັບແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານຕົກໃຈ. ຄໍາຖາມ 1983 ກັບ Sally Ride ກ່ຽວກັບການຮ້ອງໄຫ້ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຄະຕິທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນເວລານັ້ນ. ປື້ມຂອງ Grush ສ່ອງແສງເຖິງອຸປະສັກທີ່ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ປະເຊີນ ​​ແລະຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ.

