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ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ "Najmonauts": ນັກສຳຫຼວດອາຣັບສ້າງເຄື່ອງຫມາຍຂອງພວກເຂົາໃນອາວະກາດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ "Najmonauts": ນັກສຳຫຼວດອາຣັບສ້າງເຄື່ອງຫມາຍຂອງພວກເຂົາໃນອາວະກາດ

ໂລກອາຣັບໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນການແຂ່ງຂັນອະວະກາດທົ່ວໂລກ, ໂດຍມີນັກບິນອາວະກາດເຊັ່ນ Sultan Al Neyadi ຂອງ UAE ແລະ Rayyanah Barnawi ຂອງ Saudi Arabia ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດ. ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກນັກບິນອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ ແລະນັກບິນອະວະກາດຂອງຈີນ, ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອລະບຸນັກສຳຫຼວດອະວະກາດອາຣັບເຫຼົ່ານີ້ວ່າເປັນ “ນັກສຳຫຼວດອາວະກາດ”.

ຄໍາວ່າ "najmonaut" ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອະວະກາດ Lisa La Bonte ແລະນັກວິທະຍາສາດ Emirati ທ່ານດຣ Mejd Alsari. ມັນລວມເອົາຄໍາພາສາອາຫລັບ "najm" ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າດາວແລະຄໍາພາສາກເຣັກ "naut" ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ sailor. ໃນປີ 2020, La Bonte ແລະ Alsari ໄດ້ເປີດຕົວເວັບໄຊທ໌ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມພາລະກິດອະວະກາດຂອງແຂກອາຫລັບແລະການສະຫນອງຕົວຕົນສະເພາະໃຫ້ແກ່ນັກສໍາຫຼວດອະວະກາດຈາກພາກພື້ນ.

ໃນຂະນະທີ່ ຄຳ ວ່າ "najmonaut" ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການໂດຍອົງການອະວະກາດໃດໆ, ມັນ ກຳ ລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນສື່ມວນຊົນ. The Guardian, ຫນັງສືພິມຂອງອັງກິດ, ໄດ້ໃຊ້ຄໍາສັບດັ່ງກ່າວໃນການສໍາພາດກັບທ່ານດຣ Al Neyadi, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບຮູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົນ.

ນັກອາວະກາດແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເອີ້ນວ່າຜູ້ທີ່ບິນໄປອາວະກາດ. ຄໍາວ່າ "astro" ຫມາຍຄວາມວ່າດາວ, ແລະມັນເຊື່ອວ່າໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກຄໍາວ່າ "ນັກບິນ" ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບ balloonists ໃນສະຕະວັດທີ 18. ນັກສຳຫຼວດອະວະກາດ Emirati ແລະ Saudi ແມ່ນເອີ້ນວ່ານັກບິນອາວະກາດ ໂດຍອົງການອະວະກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ສະຫະລັດ, ການາດາ, ເອີຣົບ, ແລະຍີ່ປຸ່ນຍັງໃຊ້ຄໍາວ່າ "ນັກອາວະກາດ" ສໍາລັບນັກເດີນທາງໃນອະວະກາດຂອງພວກເຂົາ.

ຣັດ​ເຊຍ​ເອີ້ນ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ຕົນ​ວ່າ​ເປັນ​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຈີນ​ເອີ້ນ​ພວກ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ. ຄໍານໍາຫນ້າ "taikong" ໃນພາສາຈີນຫມາຍຄວາມວ່າຊ່ອງ. ອິນ​ເດຍ ຍັງ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ, ໂດຍ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ສົ່ງ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ, ທີ່​ອາດ​ຈະ​ຮູ້​ຈັກ​ໃນ​ນາມ​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ, ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

ຜົນສຳເລັດຂອງນັກສຳຫຼວດອາຣັບ ເຊັ່ນ: Al Neyadi ແລະ Barnawi ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໂດດເດັ່ນຂອງໂລກອາຣັບ ໃນຂົງເຂດສຳຫຼວດອາວະກາດ. ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດອາຣັບວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງພົນລະເມືອງຂອງພວກເຂົາໄປອາວະກາດ, ຄໍາວ່າ "najmonauts" ອາດຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງຜູ້ຜະຈົນໄພຊາວອາຣັບໃນພື້ນທີ່ນອກ.

ນິຍາມ:
- "Najmonaut": ຄໍາສັບທີ່ coined ເພື່ອກໍານົດນັກສໍາຫຼວດອະວະກາດແຂກອາຫລັບ. ສົມທົບຄໍາສັບພາສາອາຫລັບ "najm" (ດາວ) ແລະຄໍາພາສາກເຣັກ "naut" ( sailor).
– “ນັກບິນອາວະກາດ”: ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປອາວະກາດ. ມາຈາກຄໍານໍາຫນ້າ "astro" ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າດາວ.
- "Cosmonaut": ຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນລັດເຊຍເພື່ອຫມາຍເຖິງນັກອາວະກາດ.
- "Taikonaut": ຄໍາທີ່ໃຊ້ໃນປະເທດຈີນເພື່ອຫມາຍເຖິງນັກອາວະກາດ. ມາຈາກຄໍານໍາຫນ້າ "taikong" ຫມາຍຄວາມວ່າຊ່ອງ.
- "Vyomanaut": ຄໍາສັບທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນປະເທດອິນເດຍເພື່ອຫມາຍເຖິງນັກອາວະກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າການນໍາໃຊ້ສາທາລະນະຂອງມັນແມ່ນບໍ່ຊັດເຈນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Guardian (ສໍາ​ພາດ​ກັບ Dr. Al Neyadi​)
- ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​

By Vicky Stavropoulou

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