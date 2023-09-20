ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ "Najmonauts": ນັກສຳຫຼວດອາຣັບສ້າງເຄື່ອງຫມາຍຂອງພວກເຂົາໃນອາວະກາດ

ໂລກອາຣັບໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນການແຂ່ງຂັນອະວະກາດທົ່ວໂລກ, ໂດຍມີນັກບິນອາວະກາດເຊັ່ນ Sultan Al Neyadi ຂອງ UAE ແລະ Rayyanah Barnawi ຂອງ Saudi Arabia ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດ. ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກນັກບິນອະວະກາດຂອງຣັດເຊຍ ແລະນັກບິນອະວະກາດຂອງຈີນ, ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອລະບຸນັກສຳຫຼວດອະວະກາດອາຣັບເຫຼົ່ານີ້ວ່າເປັນ “ນັກສຳຫຼວດອາວະກາດ”.
ຄໍາວ່າ "najmonaut" ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອະວະກາດ Lisa La Bonte ແລະນັກວິທະຍາສາດ Emirati ທ່ານດຣ Mejd Alsari. ມັນລວມເອົາຄໍາພາສາອາຫລັບ "najm" ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າດາວແລະຄໍາພາສາກເຣັກ "naut" ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ sailor. ໃນປີ 2020, La Bonte ແລະ Alsari ໄດ້ເປີດຕົວເວັບໄຊທ໌ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມພາລະກິດອະວະກາດຂອງແຂກອາຫລັບແລະການສະຫນອງຕົວຕົນສະເພາະໃຫ້ແກ່ນັກສໍາຫຼວດອະວະກາດຈາກພາກພື້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ ຄຳ ວ່າ "najmonaut" ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການໂດຍອົງການອະວະກາດໃດໆ, ມັນ ກຳ ລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນສື່ມວນຊົນ. The Guardian, ຫນັງສືພິມຂອງອັງກິດ, ໄດ້ໃຊ້ຄໍາສັບດັ່ງກ່າວໃນການສໍາພາດກັບທ່ານດຣ Al Neyadi, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບຮູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົນ.
ນັກອາວະກາດແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເອີ້ນວ່າຜູ້ທີ່ບິນໄປອາວະກາດ. ຄໍາວ່າ "astro" ຫມາຍຄວາມວ່າດາວ, ແລະມັນເຊື່ອວ່າໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກຄໍາວ່າ "ນັກບິນ" ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບ balloonists ໃນສະຕະວັດທີ 18. ນັກສຳຫຼວດອະວະກາດ Emirati ແລະ Saudi ແມ່ນເອີ້ນວ່ານັກບິນອາວະກາດ ໂດຍອົງການອະວະກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ສະຫະລັດ, ການາດາ, ເອີຣົບ, ແລະຍີ່ປຸ່ນຍັງໃຊ້ຄໍາວ່າ "ນັກອາວະກາດ" ສໍາລັບນັກເດີນທາງໃນອະວະກາດຂອງພວກເຂົາ.
ຣັດເຊຍເອີ້ນນັກບິນອາວະກາດຂອງຕົນວ່າເປັນນັກບິນອະວະກາດ, ໃນຂະນະທີ່ຈີນເອີ້ນພວກນັກບິນອາວະກາດ. ຄໍານໍາຫນ້າ "taikong" ໃນພາສາຈີນຫມາຍຄວາມວ່າຊ່ອງ. ອິນເດຍ ຍັງກາຍເປັນປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ, ໂດຍມີແຜນຈະສົ່ງນັກບິນອາວະກາດຄົນທຳອິດ, ທີ່ອາດຈະຮູ້ຈັກໃນນາມນັກບິນອະວະກາດ, ໃນຊຸມປີທີ່ຈະມາເຖິງ.
ຜົນສຳເລັດຂອງນັກສຳຫຼວດອາຣັບ ເຊັ່ນ: Al Neyadi ແລະ Barnawi ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໂດດເດັ່ນຂອງໂລກອາຣັບ ໃນຂົງເຂດສຳຫຼວດອາວະກາດ. ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດອາຣັບວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງພົນລະເມືອງຂອງພວກເຂົາໄປອາວະກາດ, ຄໍາວ່າ "najmonauts" ອາດຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງຜູ້ຜະຈົນໄພຊາວອາຣັບໃນພື້ນທີ່ນອກ.
ນິຍາມ:
- "Najmonaut": ຄໍາສັບທີ່ coined ເພື່ອກໍານົດນັກສໍາຫຼວດອະວະກາດແຂກອາຫລັບ. ສົມທົບຄໍາສັບພາສາອາຫລັບ "najm" (ດາວ) ແລະຄໍາພາສາກເຣັກ "naut" ( sailor).
– “ນັກບິນອາວະກາດ”: ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປອາວະກາດ. ມາຈາກຄໍານໍາຫນ້າ "astro" ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າດາວ.
- "Cosmonaut": ຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນລັດເຊຍເພື່ອຫມາຍເຖິງນັກອາວະກາດ.
- "Taikonaut": ຄໍາທີ່ໃຊ້ໃນປະເທດຈີນເພື່ອຫມາຍເຖິງນັກອາວະກາດ. ມາຈາກຄໍານໍາຫນ້າ "taikong" ຫມາຍຄວາມວ່າຊ່ອງ.
- "Vyomanaut": ຄໍາສັບທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນປະເທດອິນເດຍເພື່ອຫມາຍເຖິງນັກອາວະກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າການນໍາໃຊ້ສາທາລະນະຂອງມັນແມ່ນບໍ່ຊັດເຈນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Guardian (ສໍາພາດກັບ Dr. Al Neyadi)
- ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ