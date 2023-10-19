ການສຳຫຼວດ Neptune: ຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ສຳລັບພາລະກິດໄປສູ່ດາວເຄາະຊັ້ນນອກທີ່ສຸດ

ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະໄດ້ຕິດໃຈກັບດາວເນບຈູນມາດົນນານແລ້ວ, ເປັນດາວເຄາະຊັ້ນນອກສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກໄລຍະໄກທີ່ສຸດຂອງມັນ, ການສົ່ງຍານອາວະກາດຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ຫຼື ລົງຈອດເທິງດາວເນບຈູນໄດ້ພິສູດວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ທີ່ຮຸນແຮງສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດກັບ Neptune ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ບັນຍາກາດບາງໆຂອງ Triton, ວົງເດືອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Neptune.
ໃນເອກະສານສະບັບບໍ່ດົນມານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດຂອງການທົດສອບການບິນໃນວົງໂຄຈອນຕ່ໍາຂອງໂລກຕ່ໍາຂອງອົງການ NASA ຂອງເຄື່ອງ Decelerator Inflatable Decelerator (LOFTID) ໃນປີ 2022. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຄ້າຍຄື LOFTID, ເອີ້ນວ່າ aeroshell, ເພື່ອຊ້າລົງຍານອະວະກາດໃນຂະນະທີ່ມັນໃກ້ເຂົ້າມາ. Triton. ເຖິງວ່າຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ Triton ມີຄວາມດັນອາກາດຕໍ່າກວ່າ 1/70,000 ຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ແຕ່ນັກວິໄຈພົບວ່າມັນຍັງສາມາດໃຫ້ຄວາມຊ້າພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ຍານອະວະກາດເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນທີ່ຈັບໄດ້ຢູ່ຮອບ Neptune.
ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ຍານອະວະກາດຈະຕ້ອງລົງສູ່ລະດັບຕໍ່າກວ່າ 6 ໄມລ໌ (10 ກິໂລແມັດ) ເໜືອໜ້າດິນຂອງ Triton. ບໍ່ເຫມືອນກັບແນວຄວາມຄິດຂອງພາລະກິດອື່ນໆ, ການຂາດເຂດພູທີ່ສໍາຄັນຂອງ Triton ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພພິບັດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ aeroshell, ພາລະກິດເພື່ອ Neptune ສາມາດສໍາເລັດພາຍໃນ 15 ປີ, ສັ້ນກວ່າແນວຄວາມຄິດພາລະກິດໃນປະຈຸບັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດທີ່ສະເຫນີນີ້ຈະສະຫນອງໂອກາດໃນການສຶກສາ Triton, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນວັດຖຸທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ສຸດໃນລະບົບແສງຕາເວັນ. ເຊື່ອກັນວ່າເປັນວັດຖຸສາຍແອວ Kuiper ທີ່ຖືກຈັບໄດ້, ການໄດ້ຮັບທັດສະນະທີ່ໃກ້ຊິດຂອງ Triton ຈາກພຽງແຕ່ສອງສາມກິໂລແມັດຂ້າງເທິງຫນ້າດິນຂອງມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ພາລະກິດກັບຄືນສູ່ Neptune ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍຈໍານວນຫລາຍເນື່ອງຈາກໄລຍະຫ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມັນ, ການສະເຫນີໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ດີ. ໂດຍການໃຊ້ບັນຍາກາດຂອງ Triton, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເອົາຊະນະອຸປະສັກບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຫາແລະວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະ enigmatic. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະເຫນີນີ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງ.
ນິຍາມ:
1. LOFTID - ການທົດສອບການບິນໃນວົງໂຄຈອນຕ່ຳຂອງໂລກຂອງເຄື່ອງເລັ່ງອັດລົມ, ໂຄງການ NASA ອອກແບບມາເພື່ອພັດທະນາໄສ້ທີ່ອັດລົມໄດ້ເພື່ອປົກປ້ອງຍານອາວະກາດໃນລະຫວ່າງທີ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ.
2. Aeroshell – ເປືອກຫຸ້ມນອກ ຫຼື ໄສ້ປ້ອງກັນທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຂອງຍານອາວະກາດ ແລະ ປົກປ້ອງມັນຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.
3. ສາຍແອວ Kuiper - ພາກພື້ນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນນອກເຫນືອດາວເນບຈູນ, ບັນຈຸມີນ້ໍາກ້ອນຂະຫນາດນ້ອຍຈໍານວນຫລາຍແລະຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ.
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