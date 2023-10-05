ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບສຸລິຍະຈັນທະຄະຕິປະຈຳປີ

ແສງອາທິດເປັນວົງເດືອນເປັນເຫດການທາງດາລາສາດທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາທີ 14 ຕຸລານີ້. ໃນລະຫວ່າງປະກົດການນີ້, ດວງຈັນຈະຢູ່ລະຫວ່າງໂລກກັບດວງຕາເວັນໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຈຸດທີ່ໄກທີ່ສຸດຈາກໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ວົງແຫວນຂອງແສງຈະເຫັນໄດ້ຮອບດວງຈັນແທນທີ່ຈະເປັນແສງຕາເວັນຖືກປິດກັ້ນຢ່າງສົມບູນ.
ກົງກັນຂ້າມກັບ eclipses ເປັນຮູບວົງມົນ, ມີ eclipses ປະເພດອື່ນໆເຊັ່ນດຽວກັນ. ອັກຂະຣະບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຈັນປິດບັງດວງຕາເວັນເປັນບາງສ່ວນ ແລະແສງຕາເວັນເປັນສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ຍັງເຫັນໄດ້. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, eclipse ທັງຫມົດຈະເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ວົງເດືອນສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນລະຫວ່າງໂລກແລະດວງອາທິດໃນໄລຍະເວລາທີ່ມັນຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມມືດຢ່າງສົມບູນແລະອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ.
ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງເຫດການພິເສດນີ້, ຫໍສະໝຸດ Grand County ກໍາລັງຈັດຕັ້ງ STEAM storytime ສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນວັນອັງຄານ, 10 ຕຸລາ. ກອງປະຊຸມແບບໂຕ້ຕອບນີ້ຈະອະທິບາຍວ່າ eclipses ເກີດຂຶ້ນແນວໃດ ແລະຈະປະກອບມີກິດຈະກໍາທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ. ແວ່ນຕາ Eclipse ຈະຖືກສະຫນອງໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຈະເອົາກັບບ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແວ່ນຕາ eclipse ຟຣີສາມາດໄດ້ຮັບຈາກໂຕະການໄຫຼວຽນຂອງຫ້ອງສະຫມຸດ Moab ແລະ Castle Valley.
ສັດມັກຈະສະແດງພຶດຕິກຳທີ່ແປກປະຫຼາດໃນເວລາເກີດອັກຄີໄພ. ຕົວຢ່າງ, ນົກບາງຊະນິດອາດເຮັດຕົວຄືກັບເວລາກາງຄືນ ແລະ ສະດວກສະບາຍເຖິງນອນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຮູ້ສຶກໂງ່ເລັກນ້ອຍເມື່ອແສງຕາເວັນປະກົດຂຶ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເພື່ອນ feline ຂອງ ພວກ ເຮົາ, Cosmo the Library Cat, ມີ ແຜນ ທີ່ ຈະ ຮັກ ສາ ຄວາມ ສະ ຫງົບ ຂອງ ຕົນ ໃນ ໄລ ຍະ eclipse ໄດ້.
ຖ້າເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ຫາຍາກອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງດາລາສາດ ຫຼື ໂຫລາສາດ, ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ສະເໜີປຶ້ມຫຼາຍປະເພດກ່ຽວກັບວິຊາເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເຊັກເອົາ.
ຈື່ໄວ້ວ່າຕ້ອງຊອກຫາຢູ່ສະເໝີ!
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫໍສະໝຸດ Grand County