ເຄື່ອງມືໃໝ່ສຳລັບນັກອາວະກາດ: ການສຳຫຼວດຄວາມທ້າທາຍ ແລະນະວັດຕະກໍາ Spacewalk

ນັກບິນອະວະກາດທີ່ກ້າຫານສອງຄົນ ໄດ້ເດີນທາງໄປສູ່ອະວະກາດຢູ່ນອກສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ໃນວັນພຸດທີ 25 ຕຸລານີ້, ໄດ້ພົບເຫັນການຮົ່ວໄຫລຂອງສານເຢັນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ເຫັນໃນຕົ້ນເດືອນ. Oleg Kononenko ແລະ Nikolai Chub, ທັງສອງຈາກອົງການອະວະກາດ Roscosmos ຂອງລັດເຊຍ, ໄດ້ກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ extravehicular (EVA) ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍພາລະກິດເພື່ອບັນທຶກແລະແຍກການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ຈາກ radiator.
ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ, Kononenko ໄດ້ສັງເກດເຫັນຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງ ammonia ທີ່ປະກອບ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງ "blob" ຫຼື "droplet." ທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ນໍາໄປສູ່ການປົນເປື້ອນຂອງຫນຶ່ງຂອງ tethers ຂອງລາວ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນໃນຖົງແລະປະໄວ້ຢູ່ນອກສະຖານີອາວະກາດ. ພວກນັກບິນອະວະກາດ, ກຽມພ້ອມສຳລັບການປະເຊີນໜ້າກັບສານພິດທີ່ເປັນພິດ, ໄດ້ທຳຄວາມສະອາດຊຸດອາວະກາດ ແລະ ເຄື່ອງມືຢ່າງພາກພຽນເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຮ່ອງຮອຍຂອງແອມໂມເນຍກັບຄືນສູ່ສະຖານີ.
ໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກການຮັງສີ, Kononenko ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ: ຮູເອກະພາບຈໍານວນຫລາຍຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງກະດານ. ດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ລາວໄດ້ວິທະຍຸຜູ້ຄວບຄຸມການບິນຢູ່ Moscow Mission Control, ອະທິບາຍວ່າພວກເຂົາມີ "ຂອບຫຼາຍ, ຄືກັບວ່າພວກເຂົາຖືກເຈາະຜ່ານ." ການແຜ່ກະຈາຍທີ່ວຸ່ນວາຍຂອງຂຸມເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບເຫດການນີ້.
ອາໂມເນຍທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ຮົ່ວໄຫຼໃນເວລາທີ່ປ່ຽງປິດແມ່ນເຊື່ອວ່າໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງ "blob." ວິສະວະກອນລັດເຊຍຈະວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍນັກບິນອະວະກາດຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອກໍານົດສາເຫດຂອງການຮົ່ວໄຫຼແລະພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາລັງສີໃນອະນາຄົດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດນີ້, Kononenko ແລະ Chub ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບການສື່ສານ radar ສັງເຄາະຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງອະເນກປະສົງ Nauka. ລະບົບໃຫມ່ນີ້ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ປ່ອຍ nanosatellite ຮູບເປັນ cube ຂະຫນາດນ້ອຍ, ອອກແບບມາເພື່ອທົດສອບເຕັກໂນໂລຊີ sail ແສງອາທິດ. ໃນຂະນະທີ່ປີກແສງຕາເວັນບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຕາມແຜນການ, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ທົດສອບກົນໄກການນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.
ການຍ່າງທາງອາວະກາດເປັນເວລາ 7 ຊົ່ວໂມງ 41 ນາທີທີ່ຕື່ນເຕັ້ນນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການປິດຝາປິດໃສ່ຕົວລັອກໂມດູນ Poisk. ລວມທັງໝົດ, ມັນໄດ້ໝາຍເຖິງການຍ່າງອະວະກາດຄັ້ງທຳອິດຂອງ Chub ແລະເປັນຄັ້ງທີ 41 ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ Kononenko, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາການຍ່າງອາວະກາດສະສົມຂອງລາວເປັນທີ່ປະທັບໃຈ 43 ຊົ່ວໂມງ XNUMX ນາທີ.
FAQ:
ຖາມ: ຈຸດປະສົງຂອງ spacewalk ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຈຸດປະສົງຂອງ spacewalk ແມ່ນເພື່ອເອກະສານແລະແຍກການຮົ່ວໄຫຼ coolant ຈາກ radiator ພາຍນອກກ່ຽວກັບ ISS ໄດ້.
ຖາມ: ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ສັງເກດຫຍັງໃນລະຫວ່າງການຍ່າງອາວະກາດ?
A: ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນ "blob" ຫຼື "droplet" ຂອງ coolant ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູເອກະພາບຈໍານວນຫລາຍຢູ່ດ້ານຂອງ radiator ໄດ້.
ຖາມ: ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຈະຖືກນໍາໃຊ້ແນວໃດ?
A: ວິສະວະກອນລັດເຊຍຈະວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດສາເຫດຂອງການຮົ່ວໄຫຼແລະພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ radiator ໃນອະນາຄົດ.
ຖາມ: ວຽກງານອື່ນໃດທີ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການ spacewalk?
A: ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບການສື່ສານ radar ສັງເຄາະແລະປ່ອຍດາວທຽມ nanosatellite ເພື່ອທົດສອບເຕັກໂນໂລຢີຂອງເຮືອແສງຕາເວັນ.
ຖາມ: ການຍ່າງທາງອະວະກາດດົນປານໃດ?
A: spacewalk ໄດ້ແກ່ຍາວເຖິງ 7 ຊົ່ວໂມງ 41 ນາທີ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA TV, ອົງການອະວະກາດຂອງລັດຖະບານກາງລັດເຊຍ (Roscosmos)