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ເຄື່ອງມືໃໝ່ສຳລັບນັກອາວະກາດ: ການສຳຫຼວດຄວາມທ້າທາຍ ແລະນະວັດຕະກໍາ Spacewalk

ByRobert Andrew

Oct 26, 2023
ເຄື່ອງມືໃໝ່ສຳລັບນັກອາວະກາດ: ການສຳຫຼວດຄວາມທ້າທາຍ ແລະນະວັດຕະກໍາ Spacewalk

ນັກ​ບິນ​ອະວະກາດ​ທີ່​ກ້າ​ຫານ​ສອງ​ຄົນ ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສູ່​ອະວະກາດ​ຢູ່​ນອກ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ນາໆ​ຊາດ (ISS) ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ 25 ຕຸລາ​ນີ້, ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ຂອງ​ສານ​ເຢັນ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ. Oleg Kononenko ແລະ Nikolai Chub, ທັງສອງຈາກອົງການອະວະກາດ Roscosmos ຂອງລັດເຊຍ, ໄດ້ກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ extravehicular (EVA) ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍພາລະກິດເພື່ອບັນທຶກແລະແຍກການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant ຈາກ radiator.

ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດ, Kononenko ໄດ້ສັງເກດເຫັນຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງ ammonia ທີ່ປະກອບ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງ "blob" ຫຼື "droplet." ທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ນໍາໄປສູ່ການປົນເປື້ອນຂອງຫນຶ່ງຂອງ tethers ຂອງລາວ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນໃນຖົງແລະປະໄວ້ຢູ່ນອກສະຖານີອາວະກາດ. ພວກນັກບິນອະວະກາດ, ກຽມພ້ອມສຳລັບການປະເຊີນໜ້າກັບສານພິດທີ່ເປັນພິດ, ໄດ້ທຳຄວາມສະອາດຊຸດອາວະກາດ ແລະ ເຄື່ອງມືຢ່າງພາກພຽນເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຮ່ອງຮອຍຂອງແອມໂມເນຍກັບຄືນສູ່ສະຖານີ.

ໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກການຮັງສີ, Kononenko ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ: ຮູເອກະພາບຈໍານວນຫລາຍຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງກະດານ. ດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ລາວໄດ້ວິທະຍຸຜູ້ຄວບຄຸມການບິນຢູ່ Moscow Mission Control, ອະທິບາຍວ່າພວກເຂົາມີ "ຂອບຫຼາຍ, ຄືກັບວ່າພວກເຂົາຖືກເຈາະຜ່ານ." ການແຜ່ກະຈາຍທີ່ວຸ່ນວາຍຂອງຂຸມເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບເຫດການນີ້.

ອາໂມເນຍທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ຮົ່ວໄຫຼໃນເວລາທີ່ປ່ຽງປິດແມ່ນເຊື່ອວ່າໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງ "blob." ວິສະວະກອນລັດເຊຍຈະວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍນັກບິນອະວະກາດຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອກໍານົດສາເຫດຂອງການຮົ່ວໄຫຼແລະພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາລັງສີໃນອະນາຄົດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດນີ້, Kononenko ແລະ Chub ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບການສື່ສານ radar ສັງເຄາະຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງອະເນກປະສົງ Nauka. ລະບົບໃຫມ່ນີ້ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ປ່ອຍ nanosatellite ຮູບເປັນ cube ຂະຫນາດນ້ອຍ, ອອກແບບມາເພື່ອທົດສອບເຕັກໂນໂລຊີ sail ແສງອາທິດ. ໃນຂະນະທີ່ປີກແສງຕາເວັນບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຕາມແຜນການ, ພາລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ທົດສອບກົນໄກການນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.

ການຍ່າງທາງອາວະກາດເປັນເວລາ 7 ຊົ່ວໂມງ 41 ນາທີທີ່ຕື່ນເຕັ້ນນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການປິດຝາປິດໃສ່ຕົວລັອກໂມດູນ Poisk. ລວມທັງໝົດ, ມັນໄດ້ໝາຍເຖິງການຍ່າງອະວະກາດຄັ້ງທຳອິດຂອງ Chub ແລະເປັນຄັ້ງທີ 41 ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ Kononenko, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາການຍ່າງອາວະກາດສະສົມຂອງລາວເປັນທີ່ປະທັບໃຈ 43 ຊົ່ວໂມງ XNUMX ນາທີ.

FAQ:

ຖາມ: ຈຸດປະສົງຂອງ spacewalk ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ spacewalk ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເອ​ກະ​ສານ​ແລະ​ແຍກ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ coolant ຈາກ radiator ພາຍ​ນອກ​ກ່ຽວ​ກັບ ISS ໄດ້.

ຖາມ: ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ສັງເກດຫຍັງໃນລະຫວ່າງການຍ່າງອາວະກາດ?
A: ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນ "blob" ຫຼື "droplet" ຂອງ coolant ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູເອກະພາບຈໍານວນຫລາຍຢູ່ດ້ານຂອງ radiator ໄດ້.

ຖາມ: ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຈະຖືກນໍາໃຊ້ແນວໃດ?
A: ວິສະວະກອນລັດເຊຍຈະວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດສາເຫດຂອງການຮົ່ວໄຫຼແລະພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ radiator ໃນອະນາຄົດ.

ຖາມ: ວຽກງານອື່ນໃດທີ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການ spacewalk?
A: ນັກບິນອະວະກາດໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບການສື່ສານ radar ສັງເຄາະແລະປ່ອຍດາວທຽມ nanosatellite ເພື່ອທົດສອບເຕັກໂນໂລຢີຂອງເຮືອແສງຕາເວັນ.

ຖາມ: ການຍ່າງທາງອະວະກາດດົນປານໃດ?
A: spacewalk ໄດ້ແກ່ຍາວເຖິງ 7 ຊົ່ວໂມງ 41 ນາທີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA TV, ອົງການອະວະກາດຂອງລັດຖະບານກາງລັດເຊຍ (Roscosmos)

By Robert Andrew

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