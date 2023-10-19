ໃນການຄົ້ນພົບຄັ້ງທຳອິດ, ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Macquarie ແລະມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຍີ Swinburne ໄດ້ລະບຸການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວທີ່ສຸດ (FRB) ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ແລະຫ່າງໄກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍກວດພົບມາ. ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ FRBs ສະຫນອງວິທີການສຶກສາບັນຫາ intergalactic ແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸ, ທີ່ຖືກກຳນົດເປັນ FRB 20220610A, ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍກ້ອງໂທລະທັດວິທະຍຸ ASKAP ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2022. ການລະເບີດດັ່ງກ່າວມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກເຫດການໂຄສະມິ ທີ່ປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອພາຍໃນບໍ່ຮອດໜຶ່ງວິນາທີ, ເທົ່າກັບການປ່ອຍອາຍພິດທັງໝົດຂອງດວງອາທິດ. ຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ອາເລຂອງ ASKAP, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດສະຖານທີ່ຊັດເຈນຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ ESO Very Large Telescope (VLT) ໃນປະເທດຊິລີເພື່ອຄົ້ນຫາ galaxy ແຫຼ່ງ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນເກົ່າກວ່າແລະໄກກວ່າ FRB ອື່ນໆທີ່ຄົ້ນພົບກ່ອນຫນ້ານີ້.
ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ FRBs, ຍ້ອນວ່າການລະເບີດແມ່ນມາຈາກການລວບລວມຂອງ galaxies ປະສົມປະສານ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເທກໂນໂລຍີ telescope ໃນປັດຈຸບັນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດສັງເກດເຫັນແລະຊອກຫາ FRBs ພາຍໃນປະມານແປດຕື້ປີໃນອະດີດ.
ການສຶກສາຍັງຢືນຢັນຄວາມສໍາພັນຂອງ Macquart, ໃນເບື້ອງຕົ້ນສະເຫນີໂດຍນັກດາລາສາດອົດສະຕຣາລີ Jean-Pierre 'J-P' Macquart, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການລະເບີດຂອງວິທະຍຸທີ່ໄວຂຶ້ນ, ອາຍແກັສທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍຂື້ນລະຫວ່າງກາແລັກຊີ. ຄວາມສໍາພັນນີ້ຖືເປັນຄວາມຈິງເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບ FRBs ເກີນເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຈັກກະວານທີ່ຮູ້ຈັກ.
ມາຮອດປະຈຸ, ປະມານ 50 FRBs ໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງພວກມັນຖືກກໍານົດໂດຍໃຊ້ ASKAP. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າມີທ່າແຮງສໍາລັບການຄົ້ນພົບຫຼາຍພັນຂອງປະກົດການ cosmic ເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກຫຼາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງ FRBs ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ, ການສຶກສານີ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫດການທົ່ວໄປໃນ cosmos. ພວກເຂົາສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການກວດສອບບັນຫາລະຫວ່າງ galaxies ແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງຈັກກະວານ.
ASKAP ປະຈຸບັນຢືນເປັນ telescope ວິທະຍຸຊັ້ນນໍາສໍາລັບການກວດສອບແລະຊອກຫາ FRBs. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ SKA ສາກົນໃນອະນາຄົດ, ປະຈຸບັນກໍາລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້, ຄາດວ່າຈະເກີນຄວາມສາມາດຂອງ ASKAP, ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດລະບຸ FRBs ທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະຫ່າງໄກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ ຍູ້ຂີດຈຳກັດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ ແລະຢືນຢັນຄືນຄວາມສຳຄັນຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງ cosmos.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວິທະຍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Macquarie, ESO/M. ກອນເມສເຊີ