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ປາ​ດາວ​ທີ່​ມີ​หนา​ຂອງ​ມົງ​ກຸດ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ສາ​ມາດ​ທົນ​ກັບ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ, ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ຕໍ່​ແນວ​ປະ​ກາ​ລັງ

ByMampho Brescia

Oct 19, 2023
ປາ​ດາວ​ທີ່​ມີ​หนา​ຂອງ​ມົງ​ກຸດ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ສາ​ມາດ​ທົນ​ກັບ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ, ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ຕໍ່​ແນວ​ປະ​ກາ​ລັງ

ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Sydney ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງປາມົງກຸດຂອງ thorns ຂອງໄວຫນຸ່ມກັບຄື້ນຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງແນວປະກາລັງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ປາດາວມົງກຸດທີ່ມີໜາມມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນເຂດ Great Barrier Reef ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າເປັນສັດປະກາລັງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງ. ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ອັນ​ດັບ​ສອງ​ພຽງ​ແຕ່​ລົມ​ໄຊ​ໂຄລນ ແລະ​ການ​ຟອກ​ຂາວ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ປະ​ກາ​ລັງ.

ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ນໍາພາໂດຍອາຈານ Maria Byrne ແລະຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Global Change Biology, ເປີດເຜີຍວ່າ juvenile crown-of-thorns starfish ມີຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ລະດັບຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະກາລັງ. ຄວາມຢືດຢຸ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດຢູ່ລອດຈາກຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສືບຕໍ່ວົງຈອນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຖານະເປັນສັດລ່າສັດທີ່ລ້ຽງປາທີ່ເກີດໃໝ່.

ຜົນການວິໄຈລະບຸວ່າ ເຖິງວ່າປະຊາກອນປາມົງກຸດທີ່ມີໜາມໃນໂຕໃຫຍ່ຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນມະຫາສະໝຸດ, ແຕ່ປາດາວໜຸ່ມທີ່ເປັນພືດທີ່ເປັນພືດສາມາດອົດທົນລໍຖ້າເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນສັດປະກາລັງກິນປາ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຟື້ນຕົວຂອງປະຊາກອນຜູ້ລ້າແລະຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກຕໍ່ແນວປະກາລັງ.

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ກາ​ລັງ​ຟອກ​ຂາວ​ແລະ​ຕາຍ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 1-3 ອົງ​ສາ​ອົງ​ສາ. ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າປາດາວມົງກຸດທີ່ມີໜາມໃນໄວໜຸ່ມສາມາດທົນທານຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມຮ້ອນເຖິງສາມເທົ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟອກຂອງປະກາລັງ. ຄວາມສາມາດນີ້, ບວກກັບຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຊາກຫັກພັງທີ່ເກີດຈາກການຟອກຂອງປະກາລັງແລະການເສຍຊີວິດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເລກຂອງພວກມັນຄ່ອຍໆເພີ່ມຂື້ນໃນໄລຍະເວລາ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ກໍານົດປັດໃຈທີ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ການຢູ່ລອດຂອງປາດາວມົງກຸດຂອງ thorns ຂອງໄວຫນຸ່ມໃນສະພາບທີ່ອົບອຸ່ນ. ຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍຂອງພວກມັນຫຼຸດລົງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະລີລະວິທະຍາຂອງພວກເຂົາ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປ້ອນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ຫລາກຫລາຍ, ລວມທັງ algae coralline, ເພີ່ມຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງພວກເຂົາ.

ອີງຕາມນັກຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, Matt Clements, ການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງການຕາຍຂອງປະກາລັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟອກຂາວໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລະບາດຂອງປາມົງກຸດ. ການສູນເສຍຜູ້ລ້າທໍາມະຊາດແລະການສະສົມຂອງສານອາຫານໃນນ້ໍາຍັງມີບົດບາດເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ປະກາລັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບລະບົບນິເວດທະເລແລະການອະນຸລັກຂອງແນວປະກາລັງ.

ກະສານອ້າງອີງ:
“ຮູບດາວທະເລທີ່ມີມົງກຸດທີ່ມີໜາມໃນໄວໜຸ່ມ ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບຄື້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟອກ ແລະຂ້າປະກາລັງ” ໂດຍ Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912

By Mampho Brescia

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