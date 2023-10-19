ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Sydney ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງປາມົງກຸດຂອງ thorns ຂອງໄວຫນຸ່ມກັບຄື້ນຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງແນວປະກາລັງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ປາດາວມົງກຸດທີ່ມີໜາມມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນເຂດ Great Barrier Reef ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າເປັນສັດປະກາລັງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນເປັນອັນດັບສອງພຽງແຕ່ລົມໄຊໂຄລນ ແລະການຟອກຂາວໃນດ້ານການຕາຍຂອງປະກາລັງ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ນໍາພາໂດຍອາຈານ Maria Byrne ແລະຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Global Change Biology, ເປີດເຜີຍວ່າ juvenile crown-of-thorns starfish ມີຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ລະດັບຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະກາລັງ. ຄວາມຢືດຢຸ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດຢູ່ລອດຈາກຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສືບຕໍ່ວົງຈອນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຖານະເປັນສັດລ່າສັດທີ່ລ້ຽງປາທີ່ເກີດໃໝ່.
ຜົນການວິໄຈລະບຸວ່າ ເຖິງວ່າປະຊາກອນປາມົງກຸດທີ່ມີໜາມໃນໂຕໃຫຍ່ຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນມະຫາສະໝຸດ, ແຕ່ປາດາວໜຸ່ມທີ່ເປັນພືດທີ່ເປັນພືດສາມາດອົດທົນລໍຖ້າເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນສັດປະກາລັງກິນປາ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຟື້ນຕົວຂອງປະຊາກອນຜູ້ລ້າແລະຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກຕໍ່ແນວປະກາລັງ.
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນເຮັດໃຫ້ປະກາລັງຟອກຂາວແລະຕາຍໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາເພີ່ມຂຶ້ນ 1-3 ອົງສາອົງສາ. ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າປາດາວມົງກຸດທີ່ມີໜາມໃນໄວໜຸ່ມສາມາດທົນທານຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມຮ້ອນເຖິງສາມເທົ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟອກຂອງປະກາລັງ. ຄວາມສາມາດນີ້, ບວກກັບຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຊາກຫັກພັງທີ່ເກີດຈາກການຟອກຂອງປະກາລັງແລະການເສຍຊີວິດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເລກຂອງພວກມັນຄ່ອຍໆເພີ່ມຂື້ນໃນໄລຍະເວລາ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ກໍານົດປັດໃຈທີ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ການຢູ່ລອດຂອງປາດາວມົງກຸດຂອງ thorns ຂອງໄວຫນຸ່ມໃນສະພາບທີ່ອົບອຸ່ນ. ຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍຂອງພວກມັນຫຼຸດລົງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະລີລະວິທະຍາຂອງພວກເຂົາ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປ້ອນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ຫລາກຫລາຍ, ລວມທັງ algae coralline, ເພີ່ມຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງພວກເຂົາ.
ອີງຕາມນັກຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, Matt Clements, ການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງການຕາຍຂອງປະກາລັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟອກຂາວໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລະບາດຂອງປາມົງກຸດ. ການສູນເສຍຜູ້ລ້າທໍາມະຊາດແລະການສະສົມຂອງສານອາຫານໃນນ້ໍາຍັງມີບົດບາດເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ປະກາລັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບລະບົບນິເວດທະເລແລະການອະນຸລັກຂອງແນວປະກາລັງ.
ກະສານອ້າງອີງ:
“ຮູບດາວທະເລທີ່ມີມົງກຸດທີ່ມີໜາມໃນໄວໜຸ່ມ ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບຄື້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຟອກ ແລະຂ້າປະກາລັງ” ໂດຍ Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912