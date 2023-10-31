ການຂັດແຍ້ງທີ່ອ້ອມຮອບການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Didier Raoult: ການເບິ່ງທີ່ໃກ້ຊິດ

ນັກວິທະຍາສາດດ້ານພະຍາດຕິດແປດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຝຣັ່ງ, Didier Raoult, ທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຂອງລາວກ່ຽວກັບ hydroxychloroquine ເປັນການປິ່ນປົວທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບ COVID-19, ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍ່ດົນມານີ້ຍ້ອນວ່າເອກະສານສອງສະບັບຂອງລາວໄດ້ຖືກຖອນຄືນຍ້ອນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນ. ການຖອນຄືນດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກນັກວິທະຍາສາດຄົນອື່ນໆຍົກທຸງສີແດງກ່ຽວກັບສິ່ງພິມຫຼາຍຮ້ອຍອັນທີ່ມາຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ Raoult ທີ່ນຳໜ້າໃນເມື່ອກ່ອນ.
ເອກະສານທີ່ຖອດຖອນໄດ້ສອງສະບັບ, ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ Gut Redox ແລະການລຸດລົງຂອງ Prokaryotes Anaerobic ແລະ Methanogenic ໃນການຂາດສານອາຫານທີ່ຮຸນແຮງ" ແລະ "Gut Microbiota Alteration ແມ່ນມີລັກສະນະໂດຍ Proteobacteria ແລະ Fusobacteria Bloom ໃນ Kwashiorkor ແລະ Bacteroidetes Paucity, ລາຍງານໃນ Marasmusi. ໃນປີ 2016 ແລະ 2019 ຕາມລໍາດັບ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ລວບລວມປະມານ 160 ອ້າງອີງ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຂອງພວກມັນພາຍໃນຊຸມຊົນວິທະຍາສາດ.
ແຈ້ງການການຖອນຕົວ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນ, ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດການອະນຸມັດດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ເຫມາະສົມຈາກຄະນະກໍາມະການດ້ານຈັນຍາບັນໃນໄນເຈີຫຼືເຊເນກລ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາແມ່ນອີງໃສ່. ໃນຂະນະທີ່ແຈ້ງການລະບຸວ່າຜູ້ຂຽນບໍ່ສາມາດສະຫນອງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, Raoult, ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນດີກັບການຖອນຄືນ, ຍັງຄົງງຽບເພື່ອຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງຂໍຄໍາເຫັນ.
ຄວາມກັງວົນດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ອ້ອມຮອບວຽກງານຂອງ Raoult ໄດ້ຖືກນໍາມາສູ່ສາທາລະນະຊົນຄັ້ງທໍາອິດໂດຍຜູ້ໃຊ້ PubPeer ທີ່ລະມັດລະວັງ, ລວມທັງຜູ້ສືບສວນ Elisabeth Bik. Bik, ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ກໍານົດຄວາມກັງວົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເອກະສານຈໍານວນຫລາຍໂດຍ Raoult, ປະເຊີນກັບການຂົ່ມເຫັງແລະໄພຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານກົດຫມາຍຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງນາງທີ່ຈະເປີດເຜີຍເຖິງການລະເມີດດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ເອກະສານທີ່ຖອດຖອນໄດ້ສອງສະບັບແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຈາກ Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) ໃນ Marseille, ປະເທດຝຣັ່ງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໃສຍ້ອນການນໍາໃຊ້ຈໍານວນການອະນຸມັດດ້ານຈັນຍາບັນດຽວກັນເຖິງວ່າຈະມີການສືບສວນວິຊາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕົວຢ່າງ, ແລະປະເທດຕ່າງໆ. ນັກວິຈານໄດ້ເຕືອນບົດລາຍງານວິທະຍາສາດແລະວາລະສານອື່ນໆກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນຂອງ 2022 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະຫນອງ.
ພິຈາລະນາຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຂໍ້ກ່າວຫາ, ຜູ້ຈັດພິມ PLOS ໄດ້ຫມາຍເກືອບ 50 ເອກະສານໂດຍ Raoult ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງແລະເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການອະນຸມັດດ້ານຈັນຍາບັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສະຫລຸບສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການສືບສວນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງຢ່າງຫນ້ອຍອີກປີຫນຶ່ງ.
ໃນປີ 2021, Raoult ໄດ້ອອກກິນເບັ້ຍບໍານານເປັນຜູ້ອໍານວຍການ IHU-MI ຫຼັງຈາກການກວດກາໂດຍອົງການແຫ່ງຊາດຝຣັ່ງສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງຢາແລະຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບ. ການກວດກາໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສໍາຄັນແລະການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາມະນຸດ.
ໃນຂະນະທີ່ການຂັດແຍ້ງແລະການຖອນຄືນສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສກ່ຽວກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ພວກເຂົາຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການກວດສອບດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການຍຶດຫມັ້ນກັບມາດຕະຖານທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ການປູກຈິດສໍານຶກຂອງຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລະມັດລະວັງພາຍໃນຊຸມຊົນວິທະຍາສາດແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການກວດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນສູງສຸດໃນການຄົ້ນຄວ້າ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບເອກະສານຂອງ Didier Raoult?
A: ຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍແມ່ນການຂາດການອະນຸມັດດ້ານຈັນຍາບັນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນ Niger ຫຼື Senegal, ບ່ອນທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນອີງໃສ່.
ຖາມ: ໃຜຍົກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບເອກະສານຂອງ Raoult?
A: ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບເອກະສານຂອງ Raoult ໄດ້ຖືກນໍາມາສູ່ສາທາລະນະຊົນໂດຍຜູ້ໃຊ້ PubPeer ທີ່ລະມັດລະວັງ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ສືບສວນ Elisabeth Bik.
ຖາມ: ຜູ້ຈັດພິມ PLOS ໄດ້ດໍາເນີນການຫຍັງກ່ຽວກັບເອກະສານຂອງ Raoult?
A: PLOS ໄດ້ຫມາຍເກືອບ 50 ເອກະສານຂອງ Raoult ດ້ວຍການສະແດງຄວາມກັງວົນແລະລິເລີ່ມການສືບສວນຂໍ້ມູນການອະນຸມັດດ້ານຈັນຍາບັນ. ການສືບສວນຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງຫນ້ອຍອີກປີຫນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງ Didier Raoult ເຊົາເປັນຜູ້ອໍານວຍການ IHU-MI?
A: Raoult ໄດ້ອອກກິນເບັ້ຍບໍານານເປັນຜູ້ອໍານວຍການ IHU-MI ຫຼັງຈາກການກວດກາໂດຍອົງການແຫ່ງຊາດຝຣັ່ງເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຢາແລະຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ຮ້າຍແຮງແລະບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມະນຸດ.