ເຄື່ອງຈັກ RS-25 ທັງໝົດສີ່ເຄື່ອງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຫຼັກ Artemis 2 ຂອງ NASA

ໂຄງການ Artemis ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສົ່ງນັກບິນອາວະກາດກັບຄືນສູ່ດວງຈັນ, ໄດ້ບັນລຸຈຸດສໍາຄັນທີ່ມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ RS-25 ທັງສີ່ເຄື່ອງຈັກໃສ່ Core Stage-2 ເພື່ອໃຊ້ໃນພາລະກິດ Artemis 2. ເຄື່ອງຈັກໄດ້ຕິດພັນກັບລະບົບ propulsion ແລະ avionics ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ເປັນຂີດໝາຍບາດກ້າວອັນສຳຄັນຕໍ່ໂຄງການ. ເວທີຫຼັກ, ຢືນຢູ່ທີ່ 212 ຟຸດ, ມີຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຂະຫນາດໃຫຍ່ສອງຖັງແລະເຄື່ອງຈັກ RS-25 ສີ່ເຄື່ອງຈັກ.
ຂະບວນການຕິດຕັ້ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ, ໂດຍເຄື່ອງຈັກສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ. ອົງການ NASA ໄດ້ກ່າວວ່າການຮັບປະກັນແລະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກທັງ XNUMX ໄປສູ່ຂັ້ນຕອນແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍຶດອຸປະກອນຕ່າງໆແລະດໍາເນີນການທົດສອບແລະການກວດສອບເພື່ອຮັບປະກັນທີ່ເຫມາະສົມ. ການປະຕິບັດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຄືບຫນ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ Core-2, ບັນຫາການເຊື່ອມໂລຫະຢູ່ໃນໂຮງງານປະກອບ Michoud ໄດ້ຊ້າລົງຊົ່ວຄາວໃນການເຮັດວຽກຂອງ Core Stage-3, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດ Artemis 3. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການ NASA ມີຄວາມຄາດຫວັງໃນແງ່ດີທີ່ຈະພົບເຫັນການແກ້ໄຂ. Core Stage-2 ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນທ້າຍປີນີ້, ໃນຂະນະທີ່ Core Stage-3 ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2024 ຫຼື ຕົ້ນປີ 2025.
ນອກເຫນືອຈາກການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງຈັກ RS-25 ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບການຮັບຮອງຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ. ເຄື່ອງຈັກໄດ້ຖືກທົດສອບເປັນເວລາ 550 ວິນາທີ, ເກີນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍ 50 ວິນາທີ. ການທົດສອບນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດຂອງ 12 ການທົດສອບທີ່ວາງແຜນໄວ້ຈົນກ່ວາ 2024, ແລະມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງອົງປະກອບເຄື່ອງຈັກໃຫມ່.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບຫນ້າ, ໂຄງການ Artemis ຂອງ NASA ໄດ້ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານສໍາລັບຄວາມຍືນຍົງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ລູກສອນໄຟ SLS Moon ທີ່ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ທີ່ໃຊ້ໃນໂຄງການ, ໄດ້ຖືກຖືວ່າບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ໂດຍຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, NASA ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ໂຄງການແລະກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານການເງິນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງທີ່ 1: NASA
– ແຫຼ່ງທີ່ 2: NASASpaceFlight