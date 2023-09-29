ສົງຄາມກາງເມືອງລະເບີດໃນການຄົ້ນຄວ້າສະຕິ: ການກ່າວຫາຂອງ Pseudoscience

ການສູ້ຮົບທີ່ສັບສົນໄດ້ເກີດຂື້ນໃນພາກສະຫນາມຂອງການຄົ້ນຄວ້າສະຕິ, ຍ້ອນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ປະນາມທິດສະດີຂໍ້ມູນປະສົມປະສານ (IIT) ເປັນ pseudoscience. ອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ຕົວເລກໃນພາກສະຫນາມຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ວິພາກວິຈານຈົດຫມາຍສະບັບດັ່ງກ່າວບໍ່ສົມສ່ວນແລະສົມເຫດສົມຜົນທີ່ບໍ່ດີ. ທັງສອງກຸ່ມມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວແລະຊື່ສຽງຂອງວິທະຍາສາດສະຕິ.
IIT, ສະເຫນີໂດຍນັກວິທະຍາສາດ neuroscientist Giulio Tononi, ແມ່ນທິດສະດີທະເຍີທະຍານທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງເງື່ອນໄຂທາງຄະນິດສາດທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການກໍານົດເວລາທີ່ລະບົບມີສະຕິຫຼືບໍ່. ໃນຫຼັກການຂອງທິດສະດີແມ່ນການວັດແທກການເຊື່ອມໂຍງຂອງຂໍ້ມູນ, ຫມາຍເຖິງຕົວອັກສອນກເຣັກφ. ອີງຕາມ IIT, ລະບົບຈະສະຕິເມື່ອລະດັບຂອງ φ ໃນລະບົບທັງຫມົດເກີນສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມັນ.
ທິດສະດີຫມາຍຄວາມວ່າສະຕິອາດຈະແຜ່ຫຼາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອໂດຍທົ່ວໄປ, ເຂົ້າຫາຮູບແບບຂອງ "panpsychism" ບ່ອນທີ່ສະຕິ permeates ຈັກກະວານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງ IIT ແລະການເພີ່ມຂື້ນຂອງ panpsychism ທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈໂດຍນັກປັດຊະຍາ Bertrand Russell.
ນັກວິຈານຂອງ IIT ໂຕ້ຖຽງວ່າໃນຂະນະທີ່ບາງດ້ານຂອງທິດສະດີໄດ້ຖືກທົດສອບ, ທິດສະດີທັງຫມົດຍັງຂາດການສະຫນັບສະຫນູນໃນການທົດລອງ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນທີ່ກ້າຫານແລະກົງກັນຂ້າມ. ໃນການຕອບສະຫນອງ, opponents ຂັດແຍ້ງວ່າການຂາດການສະຫນັບສະຫນູນການທົດລອງນີ້ແມ່ນເປັນຄວາມຈິງສໍາລັບທິດສະດີທັງຫມົດຂອງສະຕິໃນປະຈຸບັນແລະເປັນຜົນມາຈາກຂໍ້ຈໍາກັດໃນເຕັກນິກ neuroimaging.
ບໍ່ດົນມານີ້ "ການຮ່ວມມືແບບເປັນສັດຕູ" ລະຫວ່າງ IIT ແລະທິດສະດີພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທົ່ວໂລກ, ທິດສະດີຂອງຄູ່ແຂ່ງຂອງສະຕິ, ໄດ້ກະຕຸ້ນການຂັດແຍ້ງຕື່ມອີກ. ການຮ່ວມມືກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບການທົດລອງຮ່ວມກັນແລະຕົກລົງເຫັນດີລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຈະມັກແຕ່ລະທິດສະດີ. ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຮ່ວມມືນີ້ໄດ້ຖືກປະສົມ, ໂດຍມີບາງດ້ານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ IIT ແລະດ້ານອື່ນໆທີ່ສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທົ່ວໂລກ.
ລັກສະນະຫນຶ່ງຂອງ IIT ທີ່ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂັດແຍ້ງແມ່ນການເພິ່ງພາອາໄສການສະທ້ອນທາງປັດຊະຍານອກເຫນືອຈາກການທົດລອງວິທະຍາສາດ. ທິດສະດີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ XNUMX axioms ທີ່ຜູ້ປະກາດອ້າງວ່າສາມາດຮູ້ຈັກໂດຍຜ່ານການ introspection ຂອງປະສົບການສະຕິ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, axioms ເຫຼົ່ານີ້ຖືກແປເປັນຫ້າ postulates ທີ່ກໍານົດຄຸນສົມບັດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບລະບົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຈະມີສະຕິ.
ຂໍ້ຂັດແຍ້ງອາດຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສຶກສາວິທະຍາສາດຂອງສະຕິຈາກລັກສະນະ philosophical, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວິທະຍາສາດສະຕິຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມວິທະຍາສາດຢ່າງຈິງຈັງໂດຍຜູ້ສະຫນອງທຶນແລະຊຸມຊົນຄົ້ນຄ້ວາ.
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການສຶກສາສະຕິແມ່ນວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະກົດການທີ່ບໍ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ໂດຍສາທາລະນະ. ສະຕິແມ່ນຮູ້ຈັກໂດຍຜ່ານປະສົບການວິຊາສ່ວນບຸກຄົນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະທົດລອງຫຼື disprove ທິດສະດີສະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່ວິທະຍາສາດສາມາດທິດສະດີກ່ຽວກັບປະກົດການທີ່ບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້, ສະຕິແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໂດຍທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍກົງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການສູ້ຮົບລະຫວ່າງຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນແລະການວິພາກວິຈານຂອງ IIT ແມ່ນຮຸນແຮງ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສັບສົນແລະການໂຕ້ວາທີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນພາກສະຫນາມຂອງການຄົ້ນຄວ້າສະຕິ. ໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາລັກສະນະຂອງສະຕິ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຮັກສາວິທີການວິທະຍາສາດທີ່ເຂັ້ມງວດໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເກີດຂື້ນໃນການສຶກສາປະກົດການທີ່ມີລັກສະນະພື້ນຖານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]