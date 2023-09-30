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ສົງຄາມກາງເມືອງລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄ້ວາສະຕິ: ແມ່ນທິດສະດີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະສົມປະສານ pseudoscience?

ByVicky Stavropoulou

Sep 30, 2023
ສົງຄາມກາງເມືອງລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄ້ວາສະຕິ: ແມ່ນທິດສະດີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະສົມປະສານ pseudoscience?

ພາກສະຫນາມຂອງການຄົ້ນຄວ້າສະຕິແມ່ນປະຈຸບັນ embroiled ໃນສົງຄາມກາງເມືອງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແບ່ງອອກກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງທິດສະດີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະສົມປະສານ (IIT). ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສະຕິຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ລົງນາມໃນຈົດຫມາຍທີ່ກ່າວຫາ IIT ວ່າເປັນ pseudoscience. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວເລກອື່ນໆໃນພາກສະຫນາມໄດ້ຕອບສະຫນອງໂດຍການວິພາກວິຈານຈົດຫມາຍສະບັບນີ້ວ່າບໍ່ມີເຫດຜົນແລະບໍ່ສົມສ່ວນ. ທັງສອງຝ່າຍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວຂອງວິທະຍາສາດສະຕິ.

IIT, ສະເຫນີໂດຍນັກວິທະຍາສາດ neuroscientist Giulio Tononi, ແມ່ນທິດສະດີທະເຍີທະຍານທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງເງື່ອນໄຂທາງຄະນິດສາດທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການກໍານົດເວລາທີ່ລະບົບ, ເຊັ່ນ: ສະຫມອງ, ມີສະຕິ. ທິດສະດີໝູນອ້ອມຕົວວັດແທກທາງຄະນິດສາດທີ່ເອີ້ນວ່າ ϕ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງການລວມຂໍ້ມູນພາຍໃນລະບົບ. ອີງຕາມ IIT, ລະບົບຈະສະຕິເມື່ອມີ ϕ ຫຼາຍກວ່າໃນລະບົບທັງຫມົດກ່ວາໃນສ່ວນໃດໆຂອງມັນ.

ນັກວິຈານຂອງ IIT ໂຕ້ຖຽງວ່າໃນຂະນະທີ່ບາງດ້ານຂອງທິດສະດີອາດຈະໄດ້ຮັບການທົດສອບ, ມີການສະຫນັບສະຫນູນການທົດລອງຫນ້ອຍສໍາລັບຜົນສະທ້ອນທີ່ກ້າຫານແລະກົງກັນຂ້າມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, opponents ຂອງຈົດຫມາຍອ້າງວ່າການຂາດການສະຫນັບສະຫນູນການທົດລອງນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງຂອງທິດສະດີທັງຫມົດຂອງສະຕິໃນປະຈຸບັນແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີເຕັກນິກການ neuroimaging ໃນປະຈຸບັນ.

ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, "ການຮ່ວມມືແບບກົງກັນຂ້າມ" ລະຫວ່າງ IIT ແລະທິດສະດີສະຕິປັນຍາທີ່ນິຍົມອີກອັນຫນຶ່ງ, ທິດສະດີພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທົ່ວໂລກ, ກໍ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຮ່ວມ​ກັນ​ແລະ​ຕົກ​ລົງ​ເຫັນ​ດີ​ລ່ວງ​ຫນ້າ​ວ່າ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ແຕ່​ລະ​ທິດ​ສະ​ດີ​. ຜົນການທົດລອງຮອບທຳອິດໄດ້ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບແບບປະສົມ, ໂດຍມີບາງສ່ວນທີ່ຢືນຢັນຂອງ IIT ແລະສ່ວນອື່ນໆທີ່ສະໜັບສະໜູນດ້ານທິດສະດີພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທົ່ວໂລກ.

ປັດໄຈຫນຶ່ງທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໂຕ້ວາທີແມ່ນວ່າ IIT ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ການທົດລອງວິທະຍາສາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມເອົາການສະທ້ອນທາງປັດຊະຍາ. ມັນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ XNUMX axioms, ເຊິ່ງຜູ້ປະກາດອ້າງວ່າສາມາດຮູ້ໄດ້ໂດຍຜ່ານການເອົາໃຈໃສ່ກັບປະສົບການສະຕິຂອງພວກເຮົາເອງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, axioms ເຫຼົ່ານີ້ຖືກແປເປັນຫ້າ postulates ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ, ເຊິ່ງອະທິບາຍຄຸນສົມບັດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບລະບົບທີ່ຈະປະກອບສະຕິ.

ບັນຫາຢູ່ໃນມືແມ່ນເກີນຂອບເຂດຂອງວິທະຍາສາດ, ເພາະວ່າສະຕິບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ໂດຍສາທາລະນະ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນສ່ວນຕົວໂດຍຜ່ານປະສົບການຫົວຂໍ້ຂອງພວກເຮົາເອງ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທິດສະດີຂອງສະຕິແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ມັນຍັງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາເຂົ້າເຖິງປະກົດການໂດຍກົງ. ເພາະສະນັ້ນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິທະຍາສາດແລະປັດຊະຍາແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະສະຕິປັນຍາ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າໃນຂະນະທີ່ IIT ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງມັນ, ທັງທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະປັດຊະຍາ, ມັນແມ່ນການບຸກເບີກໃນການຍອມຮັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການທົດລອງວິທະຍາສາດແລະການລວມເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານ philosophical. ພຽງແຕ່ຜ່ານການຮ່ວມມືແລະວິທີການລວມທີ່ພວກເຮົາສາມາດຫວັງວ່າຈະກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະຕິ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Rtchard Brown, ອາຈານສອນວິຊາປັດຊະຍາ, ວິທະຍາໄລຊຸມຊົນ LaGuardia, ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນນິວຢອກ, ການສົນທະນາ, ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, 2022
– ທິດສະດີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບປະສົມປະສານ: ຈາກສະຕິໄປສູ່ການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງກາຍຍະພາບຂອງມັນ, Giulio Tononi, The Biological Bulletin, ສິງຫາ 2008.

By Vicky Stavropoulou

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