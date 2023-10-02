ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຄົ້ນຄວ້າສະຕິໃນຂະນະທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນວິພາກວິຈານທິດສະດີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບປະສົມປະສານ

ໃນພາກສະຫນາມຂອງການຄົ້ນຄວ້າສະຕິ, ມີການໂຕ້ວາທີທີ່ຮ້ອນອ້ອມຮອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງທິດສະດີຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະສົມປະສານ (IIT), ມີຫຼາຍກ່ວາ 100 ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລົງນາມໃນຈົດຫມາຍກ່າວຫາວ່າມັນເປັນ pseudoscientific. ເຖິງແມ່ນວ່າ IIT ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບສະຕິ, ນັກວິຈານໂຕ້ຖຽງວ່າທິດສະດີຂາດການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານ empirical ທີ່ສົມບູນແບບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າບາງຄົນເຊື່ອວ່າການຜະສົມຜະສານທັດສະນະທາງວິທະຍາສາດແລະປັດຊະຍາໃນ IIT ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຄັດທາງວິທະຍາສາດຂອງມັນຫຼຸດລົງ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຜູ້ລົງນາມຂອງຈົດຫມາຍແລະຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງ IIT ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງວິທະຍາສາດສະຕິ. ຜູ້ທີ່ລົງນາມໃນຈົດໝາຍຢ້ານວ່າການເຊື່ອມໂຍງວິທະຍາສາດສະຕິກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າເປັນທິດສະດີ pseudoscientific ຈະທໍາລາຍຊື່ສຽງຂອງພາກສະຫນາມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຂອງ IIT ກັງວົນວ່າການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານກ່ຽວກັບ pseudoscience ຈະເຮັດໃຫ້ວິທະຍາສາດທັງຫມົດຂອງສະຕິ.
IIT, ສະເຫນີໂດຍນັກວິທະຍາສາດ neuroscientist Giulio Tononi, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂທາງຄະນິດສາດທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການກໍານົດການມີສະຕິໃນລະບົບໃດກໍ່ຕາມ. ຢູ່ໃນຫຼັກຂອງມັນ, ທິດສະດີແນະນໍາການວັດແທກຂອງຂໍ້ມູນປະສົມປະສານ, ໃສ່ປ້າຍ ϕ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບມີສະຕິເມື່ອມີ ϕ ຫຼາຍກວ່າໃນລະບົບທັງຫມົດກ່ວາໃນສ່ວນໃດໆຂອງມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, IIT ຫມາຍຄວາມວ່າສະຕິອາດຈະແຜ່ຫຼາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອກັນທົ່ວໄປ, ສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ panpsychism.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, opponents ຂອງ IIT ໂຕ້ຖຽງວ່າໃນຂະນະທີ່ບາງດ້ານຂອງທິດສະດີໄດ້ຖືກທົດສອບ, ທິດສະດີທັງຫມົດຂາດການສະຫນັບສະຫນູນການທົດລອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບຜົນກະທົບທີ່ກ້າຫານແລະຕ້ານການ intuitive ຂອງມັນ. ການໂຕ້ຖຽງກັນອ້າງວ່າການຂາດຫຼັກຖານທົດລອງນີ້ບໍ່ແມ່ນສະເພາະກັບ IIT ແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໄປໃນທິດສະດີສະຕິໃນປະຈຸບັນເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດໃນເຕັກນິກການ neuroimaging.
ໃນການສະແຫວງຫາຄວາມເຂົ້າໃຈສະຕິ, ການຮ່ວມມືແບບກົງກັນຂ້າມລະຫວ່າງ IIT ແລະທິດສະດີອື່ນທີ່ເອີ້ນວ່າທິດສະດີພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທົ່ວໂລກ. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອອອກແບບການທົດລອງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະທິດສະດີແລະປ້ອງກັນການຕີຄວາມລໍາອຽງຂອງຜົນໄດ້ຮັບ. ຜົນໄດ້ຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຜະລິດປະສົມປະສານຂອງການສະຫນັບສະຫນູນທັງສອງທິດສະດີ, ມີປະໂຫຍດເລັກນ້ອຍທີ່ອີງໃສ່ IIT.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ IIT ບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ການທົດລອງວິທະຍາສາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມເອົາການສະທ້ອນທາງ philosophical. ທິດສະດີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ XNUMX axioms, ໄດ້ມາຈາກປະສົບການສະຕິສ່ວນບຸກຄົນ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກແປເປັນຫ້າ postulates interconnected. ການເພີ່ມອົງປະກອບທາງ philosophical ກັບ IIT ອາດຈະເປັນເຫດຜົນຫນຶ່ງທີ່ opponents ຕ້ອງການທີ່ຈະຈໍາແນກວິທະຍາສາດຂອງສະຕິຈາກລັກສະນະ philosophical ຂອງຕົນ.
ໃນທີ່ສຸດ, ການສຶກສາຂອງສະຕິໄດ້ຂະຫຍາຍນອກເຫນືອການວິທະຍາສາດທີ່ບໍລິສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ວິທະຍາສາດມີຈຸດປະສົງເພື່ອອະທິບາຍປະກົດການທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ໂດຍສາທາລະນະ, ສະຕິແມ່ນຮູ້ຈັກສ່ວນຕົວໂດຍຜ່ານການຮັບຮູ້ສ່ວນບຸກຄົນ. ລັກສະນະສະເພາະຂອງສະຕິນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍໃນການທົດລອງທົດລອງທິດສະດີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ຄົ້ນຫາປະສົບການແລະຄວາມຮູ້ສຶກ, ກໍານົດການຄົ້ນຄວ້າສະຕິນອກເຫນືອຈາກຄວາມພະຍາຍາມທາງວິທະຍາສາດອື່ນໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]