ການກໍານົດຕົວກໍານົດການພື້ນຖານຂອງດາວ: ການວິເຄາະດາວຂອງ Barnard

ບົດຄວາມນີ້ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການກໍານົດຕົວກໍານົດການພື້ນຖານຂອງດາວແລະນໍາສະເຫນີການວິເຄາະ spectroscopic ລາຍລະອຽດຂອງດາວ Barnard. ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງຟີຊິກດາລາສາດ, ຈາກການສຶກສາວິວັດທະນາການ galaxy ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງ exoplanets.
ການວິເຄາະແມ່ນອີງໃສ່ spectrum ໃກ້ອິນຟາເຣດ (NIR) ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງດາວ Barnard, ຖ່າຍດ້ວຍ CFHT/SPIRou, ເຊິ່ງມີອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນຫຼາຍກວ່າ 2500 ໃນແຖບ H. spectrum ນີ້ຖືກປຽບທຽບກັບຮູບແບບບັນຍາກາດຂອງດາວ PHOENIX-ACES. ຫນ້າສົນໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ spectrum ທີ່ສັງເກດເຫັນປະກອບດ້ວຍຫລາຍພັນເສັ້ນ, ມີສາຍຈໍານວນຫລາຍທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວແບບທີ່ບໍ່ເຫັນຢູ່ໃນຂໍ້ມູນທີ່ສັງເກດເຫັນ, ແລະໃນທາງກັບກັນ.
ປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ, ເຊັ່ນ: ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການປົນເປື້ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ແລະເສັ້ນ spectral ທີ່ປ່ຽນຈາກຄວາມຍາວຄື່ນທີ່ຄາດໄວ້, ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນແຫຼ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມລໍາອຽງສໍາລັບການກໍານົດຄວາມອຸດົມສົມບູນ. ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຂຽນໄດ້ກໍານົດບັນຊີລາຍຊື່ສັ້ນຂອງສອງສາມຮ້ອຍສາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ອອກຈາກຫຼາຍກວ່າ 10,000 ສາຍທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ NIR ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບ spectroscopy ເຄມີ.
ວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການກໍານົດອຸນຫະພູມປະສິດທິພາບແລະໂລຫະໂດຍລວມຂອງ dwarfs M ພືດຫມູນວຽນຊ້າໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໃນການສຶກສານີ້. ແທນທີ່ຈະໃຊ້ວິທີການ fitting spectral ຫຼາຍ, ວິທີການໃຫມ່ນີ້ໃຊ້ຫຼາຍກຸ່ມຂອງສາຍ. ການນໍາໃຊ້ວິທີການນີ້, ອຸນຫະພູມທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງດາວ Barnard ຖືກກໍານົດປະມານ 3231 K. ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບຈາກວິທີການ interferometric.
ການສຶກສາຍັງສະຫນອງການວັດແທກຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ 15 ອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບດາວຂອງ Barnard, ລວມທັງສີ່ອົງປະກອບ (K, O, Y, Th) ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີລາຍງານມາກ່ອນສໍາລັບດາວນີ້. ການຄົ້ນພົບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງແບບຈໍາລອງບັນຍາກາດໃນປະຈຸບັນເພື່ອນໍາໃຊ້ NIR spectroscopy ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການເຂົ້າໃຈຄຸນສົມບັດແລະອົງປະກອບຂອງດາວຄ້າຍຄືດາວ Barnard.
ທີ່ມາ: astro-ph.EP