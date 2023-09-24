ການສຶກສາໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ Trigonelline ໃນກາເຟສາມາດປັບປຸງຄວາມຊົງຈໍາແລະການຮຽນຮູ້

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Tsukuba ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Trigonelline (TG), ສານປະສົມທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນກາເຟ, ແກ່ນ fenugreek, ແລະ radish, ສາມາດເພີ່ມຄວາມຈໍາແລະການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານພື້ນທີ່ໃນຫນູ. ການສຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການປະສົມປະສານ, ປະສົມປະສານທັດສະນະຊີວະວິທະຍາມັນສະຫມອງແລະໂມເລກຸນເພື່ອຄົ້ນຫາຜົນກະທົບຂອງ TG ຕໍ່ກັບການຫຼຸດລົງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະຕິບັດ TG ປາກປາກໃຫ້ຫນູຫນູ 8 (SAMP8) ເລັ່ງໄວສໍາລັບໄລຍະເວລາ 30 ມື້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫນູໄດ້ຖືກດໍາເນີນການທົດສອບ maze ນ້ໍາ Morris ເພື່ອປະເມີນການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານພື້ນທີ່ແລະຄວາມຈໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປະຕິບັດຂອງຫນູທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ TG ເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມຄວບຄຸມ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈກົນໄກໂມເລກຸນທີ່ຕິດພັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະ genome transscriptomic ທັງຫມົດຂອງ hippocampus. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າ TG modulated ເສັ້ນທາງສັນຍານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາລະບົບປະສາດ, ການທໍາງານຂອງ mitochondrial, ການສັງເຄາະ ATP, ການອັກເສບ, autophagy, ແລະການປ່ອຍ neurotransmitter.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ TG ສາມາດສະກັດກັ້ນການອັກເສບ neuroinflammation ໂດຍການຍັບຍັ້ງການກະຕຸ້ນຂອງປັດໄຈການຖ່າຍທອດ NF-κB ຜ່ານປັດໄຈສັນຍານ Traf6. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ TG ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປ້ອງກັນແລະຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸໂດຍການປັບປຸງການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານພື້ນທີ່ແລະຄວາມຈໍາ.
ການຄົ້ນຫາທາດປະສົມທໍາມະຊາດທີ່ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກຂອງມັນສະຫມອງໃນບຸກຄົນຜູ້ສູງອາຍຸໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບູລິມະສິດການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໂດຍການຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງ TG ເປັນສານປະກອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສາມາດແກ້ໄຂການຫຼຸດລົງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທາງບວກຂອງ Trigonelline ໃນການປັບປຸງຄວາມຊົງຈໍາແລະການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານພື້ນທີ່. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຮັບປະກັນເພື່ອຄົ້ນຫາທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງ TG ເປັນຕົວແທນການປິ່ນປົວສໍາລັບການຫຼຸດລົງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: GeroScience - "ການຖອດຂໍ້ຄວາມແລະຫຼັກຖານທາງຊີວະເຄມີຂອງການຮຽນຮູ້ trigonelline ameliorating ແລະຄວາມຈໍາຫຼຸດລົງໃນຕົວແບບຫນູທີ່ເລັ່ງໄວ 8 (SAMP8) ໂດຍການສະກັດກັ້ນ cytokines ອັກເສບແລະຍົກລະດັບການປ່ອຍຕົວສົ່ງຕໍ່ neurotransmitter."