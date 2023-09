ຈຸລັງຂອງມະນຸດປະຕິບັດຕາມຮູບແບບຂອງຂະຫນາດແລະຈໍານວນ

By

ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings of the National Academy of Sciences, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ McGill ໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບແບບທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈໃນຈຸລັງຂອງມະນຸດທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມສົມມາດທາງຄະນິດສາດທີ່ສອດຄ່ອງໃນທົ່ວສິ່ງມີຊີວິດທັງ ໝົດ. ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມສໍາພັນທາງກົງກັນຂ້າມລະຫວ່າງຂະຫນາດຂອງເຊນແລະຈໍານວນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງຕົວແປເຫຼົ່ານີ້.

ຂະ​ຫນາດ​ແລະ​ການ​ນັບ​ຂອງ​ຈຸ​ລັງ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ແລະ​ການ​ທໍາ​ງານ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີການສຶກສາທີ່ສົມບູນແບບໄດ້ກວດເບິ່ງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ໃນທົ່ວອົງການຈັດຕັ້ງຂອງມະນຸດທັງຫມົດ. ເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງນີ້, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍກວ່າ 1,500 ແຫຼ່ງທີ່ຈັດພີມມາເພື່ອສ້າງຊຸດຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງຂະຫນາດຂອງເຊນແລະນັບໃນທົ່ວປະເພດຈຸລັງທີ່ສໍາຄັນ.

ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຂະ​ຫນາດ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​, ຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​, ແລະ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າຈຸລັງພາຍໃນຫ້ອງຂະ ໜາດ ໃດ ໜຶ່ງ ປະກອບສ່ວນເທົ່າທຽມກັນກັບຊີວະມວນຈຸລັງທັງ ໝົດ ຂອງຮ່າງກາຍ. ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຂະຫນາດຂອງເຊນແລະການນັບຖືເປັນຄວາມຈິງໃນທົ່ວປະເພດຈຸລັງຕ່າງໆແລະຫ້ອງຮຽນຂະຫນາດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງຂອງ homeostasis.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າຜູ້ຊາຍມີປະມານ 36 ພັນຕື້ຈຸລັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ, ໃນຂະນະທີ່ແມ່ຍິງມີປະມານ 28 ພັນຕື້ຈຸລັງ, ແລະເດັກນ້ອຍອາຍຸສິບປີມີປະມານ 17 ພັນຕື້ຈຸລັງ. ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຊີວະມວນຂອງເຊນຖືກຄອບງໍາໂດຍຈຸລັງກ້າມເນື້ອແລະໄຂມັນ, ໃນຂະນະທີ່ເມັດເລືອດແດງ, ເມັດເລືອດຂາວ, ແລະເມັດເລືອດຂາວມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຈໍານວນຈຸລັງ.

ຫນ້າສົນໃຈ, ແຕ່ລະປະເພດຈຸລັງຮັກສາຂອບເຂດຂະຫນາດລັກສະນະທີ່ຍັງຄົງເປັນເອກະພາບຕະຫຼອດການພັດທະນາຂອງບຸກຄົນ. ຮູບແບບນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງໃນທົ່ວຊະນິດສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, ແນະນໍາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຊີວະວິທະຍາຂອງເຊນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງຂະຫນາດຂອງເຊນແລະການນັບຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການພັດທະນາແລະການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງ, ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການສໍາຫຼວດຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດຊີວະສາດ.

