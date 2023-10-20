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Comets ສ້າງຂຶ້ນມາຈາກຫຍັງ ແລະພວກເຂົາມາຈາກໃສ?

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
Comets ສ້າງຂຶ້ນມາຈາກຫຍັງ ແລະພວກເຂົາມາຈາກໃສ?

Comets ແມ່ນວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຈັບພາບຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາດ້ວຍເສັ້ນລວດສົດໃສຂອງພວກມັນໃນທົ່ວທ້ອງຟ້າແລະຫາງຍາວຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ເຈົ້າເຄີຍສົງໄສບໍວ່າດາວດວງໃດສ້າງຂຶ້ນມາຈາກໃສ ແລະມາຈາກໃສ?

ຕົວຈິງແລ້ວ Comets ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາປະມານ 4.5 ຕື້ປີກ່ອນ. ອາຍແກັສ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຫີນ, ແລະໂລຫະສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢູ່ໃນດວງອາທິດແລະດາວເຄາະ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັບໄດ້ກໍ່ເປັນ comets ແລະດາວເຄາະນ້ອຍ.

Comets ມັກຈະຖືກເອີ້ນວ່າ " snowballs ເປື້ອນ" ຫຼື "ກ້ອນເປື້ອນ" ເພາະວ່າພວກມັນເປັນກ້ອນຫີນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ກ້ອນ, ແລະທາດອາຍຜິດແລະໂມເລກຸນ. ແກນຂອງດາວຫາງແມ່ນແກນທີ່ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້.

ອ້ອມຮອບນິວເຄລຍເປັນຊັ້ນນ້ຳກ້ອນ, ຄ້າຍກັບໂກນຫິມະ, ແລະເປັນກ້ອນຫີນທີ່ໜາແໜ້ນ. ເປືອກໂລກເກີດເມື່ອດາວຫາງເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດ ແລະຊັ້ນນອກຂອງມັນຮ້ອນຂຶ້ນ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສົດ​ຊື່ນ​ຂອງ​ພວກ​ມັນ​ຢູ່​ພາຍ​ນອກ​ແລະ​ມີ​ຂົນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ, comets ໄດ້​ຖືກ​ສົມ​ທຽບ​ກັບ​ກະ​ແລມ​ຂົ້ວ.

ດາວຫາງສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມກວ້າງພຽງແຕ່ສອງສາມກິໂລແມັດ, ໂດຍດາວຫາງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກແມ່ນກວ້າງປະມານ 85 ກິໂລແມັດ. ພວກມັນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ ແລະມືດ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫັນໄດ້ພຽງແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າມາໃກ້ດວງອາທິດເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອດາວຫາງເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດ, ມັນຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ sublimation. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ທາດອາຍແກັສແລະໂມເລກຸນທີ່ແຊ່ແຂງຢູ່ດ້ານຂອງ comet ປ່ຽນໂດຍກົງຈາກຂອງແຂງເປັນອາຍແກັສ. ອາຍແກັສ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ປ່ອຍອອກມານັ້ນສ້າງເປັນເມກອ້ອມຮອບດວງດາວທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ໂຄມາ.

coma ປະຕິສໍາພັນກັບດວງອາທິດເພື່ອສ້າງສອງຫາງ. ຫາງ ion ແມ່ນປະກອບດ້ວຍອາຍແກັສແລະປະກົດເປັນສີຟ້າ. ຫາງຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນປະກອບດ້ວຍຝຸ່ນຂີ້ຝຸ່ນທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງການ sublimation ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແສງແດດ, ເຮັດໃຫ້ຫາງມີຮູບຮ່າງໂຄ້ງ.

Comets ມີວົງໂຄຈອນທີ່ແປກປະຫຼາດສູງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກມັນມີຮູບໄຂ່ຍາວ, ມີເສັ້ນທາງທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ນໍາພວກເຂົາທັງໃກ້ແລະໄກຈາກດວງອາທິດ. ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ເຄື່ອນທີ່ຊ້າໆຜ່ານທາງນອກ.

ເຊື່ອກັນວ່າດາວຫາງຫຼາຍດວງມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກເມກ Oort, ເປັນເປືອກຫຸ້ມຂອງລະບົບສຸລິຍະຂະໜາດນ້ອຍທີ່ອ້ອມຮອບລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. Comets ຈາກ Oort cloud ມີໄລຍະເວລາວົງໂຄຈອນຍາວກວ່າ 200 ປີແລະຖືກເອີ້ນວ່າ comets ໄລຍະເວລາຍາວ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ດາວຫາງສັ້ນມີໄລຍະວົງໂຄຈອນບໍ່ຮອດ 200 ປີ. ດາວຫາງໄລຍະສັ້ນບາງດວງມາຈາກສາຍແອວ Kuiper, ເປັນຮູບດາວທີ່ເກີນກວ່າດາວເນບຈູນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີດາວພະຫັດໃນວົງໂຄຈອນ ທີ່ມີໄລຍະວົງໂຄຈອນໜ້ອຍກວ່າ 20 ປີ ແລະໄປຮອດພຽງແຕ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະຫັດ.

Comets ໃຊ້ເວລາຂ້ອນຂ້າງສັ້ນໃນລະບົບສຸລິຍະພາຍໃນ, ສົດໃສເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດກ່ອນທີ່ຈະຫາຍໄປແລະກັບຄືນສູ່ລະບົບສຸລິຍະທາງນອກ.

Comets ສືບຕໍ່ດຶງດູດຄວາມຢາກຮູ້ຂອງພວກເຮົາແລະສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- " Comets ແມ່ນຫຍັງ?" ໂດຍ NASA

- "Comets: ຂໍ້ເທັດຈິງແລະຂໍ້ມູນ" ໂດຍ Space.com

By Robert Andrew

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