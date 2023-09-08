Comet Nishimura ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູບລັກສະນະທີ່ຫາຍາກກ່ອນທີ່ຈະແຂ່ງລົດກັບຄືນສູ່ອາວະກາດ

ດາວຫາງທີ່ຫາກໍຄົ້ນພົບໃໝ່ຊື່ວ່າ Nishimura ມີກຳນົດທີ່ຈະເຂົ້າໃກ້ໂລກທີ່ສຸດໃນອາທິດໜ້າ, ໂດຍສະເໜີໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງທ້ອງຟ້າມີໂອກາດພິເສດທີ່ຈະໄດ້ຊົມພາບຕາເວັນຊັ້ນສູງນີ້. ດ້ວຍສີຂຽວທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເຄິ່ງຫນຶ່ງໄມລ໌, Comet Nishimura ເປັນຕາທີ່ຫນ້າຈັບໃຈໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.
ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ດາວຫາງດວງນີ້ຈະມາຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກ 78 ລ້ານໄມລ໌ ກ່ອນຈະເດີນທາງອ້ອມດວງອາທິດແລະກັບຄືນສູ່ອາວະກາດ. ໃນຂະນະທີ່ວົງໂຄຈອນຂອງ Nishimura ໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ, ຮູບລັກສະນະຂອງມັນໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກດາລາສາດ ແລະຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງນັກສຳມະນາກອນຄົນນີ້.
ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງ Comet Nishimura, ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມັນຈະຕໍ່າລົງໃນທ້ອງຟ້າໃກ້ກັບກຸ່ມດາວ Leo. ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອການເບິ່ງເຫັນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອ Nishimura ເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃກ້ກັບໂລກ, ມັນກໍ່ຈະສະຫວ່າງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນທີ່ຈະເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ.
ດາວຫາງຈະເຫັນໄດ້ໃນຊີກໂລກເໜືອຈົນຮອດວັນພຸດ ເວລາຄາດວ່າຈະຫາຍໄປຈາກການເບິ່ງ. ແຕ່ຢ່າຢ້ານ, ເພາະວ່າ Nishimura ຈະປາກົດຢູ່ໃນຊີກໂລກໃຕ້ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ, ເຊິ່ງໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຄວາມງາມຂອງມັນ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Comet Nishimura ພິເສດແມ່ນສີຂຽວຂອງມັນ, ມາຈາກ "ຄາບອນໄດອາຕະມິກ, ໂມເລກຸນທີ່ມີປະຕິກິລິຍາສູງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງແສງແດດແລະສານອິນຊີ." ລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກດາລາສາດທັງມືອາຊີບ ແລະນັກສມັກເລ່ນ.
ຫນ້າສົນໃຈ, Nishimura ບໍ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍຜ່ານການສໍາຫຼວດ telescope ອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ໂດຍ Hideo Nishimura, ນັກດາລາສາດໃນຍີ່ປຸ່ນ, ການນໍາໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນມາດຕະຖານແລະທັດສະນະ telephoto. ດ້ວຍເຫດນີ້, ດາວຫາງຈຶ່ງຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຜູ້ຄົ້ນພົບຂອງມັນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ Hideo Nishimura ຄົ້ນພົບດາວຫາງ, ດັ່ງທີ່ລາວໄດ້ຄົ້ນພົບອີກ XNUMX ດວງກ່ອນໜ້ານີ້.
ສະນັ້ນ, ຖ້າສະພາບດິນຟ້າອາກາດອະນຸຍາດໃຫ້, ມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຮູບລັກສະນະທີ່ຫາຍາກຂອງ Comet Nishimura ກ່ອນທີ່ມັນຈະແລ່ນຮອບດວງອາທິດແລະຈະລາອອກໄປອີກ 400 ປີຂ້າງຫນ້າ. ຂໍໃຫ້ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານເປີດເຜີຍຕໍ່ຫນ້າຂອງເຈົ້າແລະປະຫລາດໃຈກັບຄວາມງາມຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການລາຍງານ ແລະການຄົ້ນຄວ້າຂອງເຄືອຂ່າຍສະຫະລັດມື້ນີ້
- ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
– ອົງການ NASA;
– planetary.org;
– space.com;
– earth.com;
– astronomy.com