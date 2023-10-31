ເມື່ອໃດທີ່ໄວລຸ້ນເລີ່ມຄິດຄືກັບຜູ້ໃຫຍ່?

ການສຶກສາພື້ນຖານທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Nature Communications ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຫນ້າທີ່ບໍລິຫານໃນໄວລຸ້ນ. ໜ້າທີ່ບໍລິຫານໝາຍເຖິງຊຸດທັກສະສະຕິປັນຍາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນສາມາດວາງແຜນ, ປ່ຽນວຽກ, ສຸມໃສ່, ແລະຕ້ານກັບສິ່ງລົບກວນ. ອີງຕາມການສຶກສາ, ການທໍາງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານໂດຍປົກກະຕິເຖິງການເຕີບໂຕເຕັມຂອງອາຍຸ 18 ປີ.
ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນໃນທົ່ວສີ່ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນໍາສະເຫນີຕາຕະລາງທີ່ສົມບູນແບບຂອງການພັດທະນາສະຕິປັນຍາໃນໄວລຸ້ນ. ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ພໍ່ແມ່, ການສຶກສາ, ຈິດຕະແພດ, ແລະມີທ່າແຮງຂອງລະບົບຕຸລາການໃນການກໍານົດຂອບເຂດຂອງໄວລຸ້ນ.
"ເມື່ອຂ້ອຍລົມກັບພໍ່ແມ່, ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ, 'ບໍ່ມີທາງທີ່ອາຍຸ 18 ປີຂອງຂ້ອຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຮູບຮ່າງເຕັມທີ່!" "Beatriz Luna, ອາຈານສອນວິຊາຈິດຕະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Pittsburgh School of ຢາ. "ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ບໍລິຫານຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ປັບປຸງຕາມອາຍຸແລະຢ່າງຫນ້ອຍໃນຫ້ອງທົດລອງ, ຜູ້ໃຫຍ່ໂດຍ 18 ປີ."
ກ່ອນທີ່ຈະສຶກສານີ້, ໄລຍະເວລາຂອງໄວລຸ້ນໄດ້ຖືກກໍານົດຫນ້ອຍລົງຢ່າງຈະແຈ້ງເມື່ອທຽບກັບຈຸດສໍາຄັນຂອງໄວເດັກ. ຄວາມສັບສົນຂອງຂະບວນການພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄວຫນຸ່ມແລະການຂາດເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະຊຸດຂໍ້ມູນສະລັບສັບຊ້ອນໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາໃນແຜນທີ່ການພັດທະນາຂອງສະຫມອງຂອງໄວລຸ້ນ.
"ໃນການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງການນໍາສະເຫນີຄວາມເຫັນດີນໍາແລະບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ hunch," ຜູ້ຂຽນນໍາ Brenden Tervo-Clemmens ອະທິບາຍ. "ນີ້ແມ່ນວິທະຍາສາດການພັດທະນາຕອບສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫຍ່. ພວກເຮົາ ກຳ ລັງໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ສຳ ລັບນັກຄົ້ນຄວ້າຈົນກ່ວາບໍ່ດົນມານີ້."
ໂດຍການສະຫນອງຕາຕະລາງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສາມາດແຜ່ພັນໄດ້ສໍາລັບຫນ້າທີ່ບໍລິຫານໃນທົ່ວວຽກງານແລະຊຸດຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດປະຕູສູ່ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການແຊກແຊງໃນການປິ່ນປົວແລະຢາໃນຈຸດສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາປົກກະຕິຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຫນ້າທີ່ບໍລິຫານສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການບົ່ງມະຕິເບື້ອງຕົ້ນຂອງພະຍາດທາງຈິດເຊັ່ນ schizophrenia, ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງໄວລຸ້ນ.
FAQ
ໜ້າທີ່ບໍລິຫານແມ່ນຫຍັງ?
ໜ້າທີ່ບໍລິຫານໝາຍເຖິງຊຸດທັກສະສະຕິປັນຍາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນສາມາດວາງແຜນ, ປ່ຽນວຽກ, ສຸມໃສ່, ຕ້ານກັບສິ່ງລົບກວນ, ແລະຄວບຄຸມອາລົມ.
ການສຶກສາໄດ້ຖືກດໍາເນີນແນວໃດ?
ການສຶກສາໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນໃນທົ່ວສີ່ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເກັບກໍາ 23 ມາດຕະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຫນ້າທີ່ບໍລິຫານແລະນໍາໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດເພື່ອຕິດຕາມການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຫນ້າທີ່ຜູ້ບໍລິຫານເປັນຜູ້ໃຫຍ່?
ອີງຕາມການສຶກສາ, ການທໍາງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານໂດຍປົກກະຕິເຖິງການເຕີບໂຕເຕັມຂອງອາຍຸ 18 ປີ.
ຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ມີຜົນກະທົບສໍາລັບພໍ່ແມ່, ການສຶກສາ, ຈິດຕະແພດ, ແລະອາດມີລະບົບຕຸລາການ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກໍານົດເວລາປົກກະຕິຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຫນ້າທີ່ບໍລິຫານສາມາດຊ່ວຍລະບຸຄວາມແຕກຕ່າງແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການວິນິດໄສພະຍາດທາງຈິດໃນຕອນຕົ້ນ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການແຊກແຊງການປິ່ນປົວແລະຢາ?
ໂດຍການໃຫ້ຕາຕະລາງການຂະຫຍາຍຕົວສໍາລັບການພັດທະນາຫນ້າທີ່ບໍລິຫານ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຕິດຕາມວິທີການປິ່ນປົວແລະການແຊກແຊງຂອງຢາເສບຕິດຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸດສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາໃນໄວລຸ້ນ.