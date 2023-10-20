ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈກ່ຽວກັບການຟອກຂອງປະກາລັງເລິກຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງປະກາລັງ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ລະບົບນິເວດທະເລ. ການຄົ້ນພົບທີ່ແຕກຫັກນີ້ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດຂອງການຟອກຂອງແນວປະກາລັງ, ໂດຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 90 ແມັດ (300 ຟຸດ) ລຸ່ມມະຫາສະໝຸດ.
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງປະກາລັງ, ຍ້ອນອຸນຫະພູມທະເລເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ທີ່ເກີດຈາກ dipole ຂອງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຖິງ 80% ຂອງປະກາລັງຢູ່ບາງສ່ວນຂອງພື້ນທະເລ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ຄວາມເລິກເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄິດວ່າຈະທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຂອງມະຫາສະໝຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບນີ້ເປັນການເຕືອນໄພອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກອຸນຫະພູມມະຫາສະຫມຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ຖືກກະທົບຕໍ່ໂລກທໍາມະຊາດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth, ຜູ້ທີ່ເຜີຍແຜ່ການສຶກສາຂອງພວກເຂົາໃນ Nature Communications, ໄດ້ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຕ້ນ້ໍາເພື່ອສົ່ງຮູບພາບທີ່ມີຊີວິດລົງໃສ່ເຮືອຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ glimpse ຄັ້ງທໍາອິດຂອງປະກາລັງທີ່ໄດ້ຮັບການຟອກ. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ຫີນປະກາລັງທີ່ເລິກກວ່ານັ້ນເກີດການຟອກຂາວ, ຫີນປະກາລັງນ້ຳຕື້ນບໍ່ສະແດງອາການອັນຕະລາຍ.
ທີມວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth ໄດ້ສຶກສາມະຫາສະໝຸດອິນເດຍກາງມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດ, ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ເຂົ້າໃຈມະຫາສະໝຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ຊີວິດພາຍໃນພາກພື້ນ. ຫຼັກຖານທໍາອິດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງປະກາລັງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໃນລະຫວ່າງການລ່ອງເຮືອໃນການຄົ້ນຄວ້າໃນເດືອນພະຈິກ 2019, ບ່ອນທີ່ຍານພາຫະນະໃຕ້ນ້ໍາທີ່ດໍາເນີນການຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້.
ການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຄ້ວາການລ່ອງເຮືອແລະດາວທຽມຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງມະຫາສະຫມຸດແລະອຸນຫະພູມໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມຫນ້າດິນມີການປ່ຽນແປງເປົ່າ, ອຸນຫະພູມພາຍໃຕ້ພື້ນຜິວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມເລິກຂອງ thermocline, ທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທຽບເທົ່າ El Nino, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເປັນສາເຫດຂອງການຟອກຂອງປະກາລັງ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນແອຂອງລະບົບນິເວດປະກາລັງ mesophotic ກັບຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນແລະສະຫນອງຫຼັກຖານໃຫມ່ຂອງຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ກໍາລັງມີຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດຂອງພວກເຮົາ. ການຟອກຂາວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະກາລັງ mesophotic ຈະນໍາໄປສູ່ການຕາຍຂອງປະກາລັງ, ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ, ແລະການຫຼຸດລົງຂອງການບໍລິການລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນຂອງກ່ຽວກັນຫີນເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງ.
ເຖິງວ່າບາງສ່ວນຂອງຫີນປະກາລັງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຟື້ນຕົວ, ແຕ່ການສືບຕໍ່ຕິດຕາມເບິ່ງພື້ນທະເລໃນມະຫາສະໝຸດເລິກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າປະກາລັງນ້ໍາຕື້ນຍັງປະສົບກັບຄວາມເສຍຫາຍເລື້ອຍໆແລະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ແລະການສົມມຸດຕິຖານວ່າປະກາລັງ mesophotic ຈະຊົດເຊີຍສໍາລັບການນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມໃນປັດຈຸບັນ. ດ້ວຍປະກາລັງນ້ຳເລິກທີ່ຍັງຄົງຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າເຫດການຟອກສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນຈະບໍ່ມີການສັງເກດເຫັນໃນທົ່ວໂລກ.
ມະຫາສະໝຸດຂອງພາກພື້ນກຳລັງຖືກຜົນກະທົບຈາກຮອບວຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ອິດທິພົນລວມຂອງ El Nino ແລະ Dipole ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍກາງ. ການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດປະກາລັງນ້ຳເລິກແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth
- ການສື່ສານທໍາມະຊາດ