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ການ​ຟອກ​ຂອງ​ປະ​ກາ​ລັງ​ເລິກ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ອິນ​ເດຍ: ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ການ​ຟອກ​ຂອງ​ປະ​ກາ​ລັງ​ເລິກ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ອິນ​ເດຍ: ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈກ່ຽວກັບການຟອກຂອງປະກາລັງເລິກຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ, ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງປະກາລັງ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ລະບົບນິເວດທະເລ. ການຄົ້ນພົບທີ່ແຕກຫັກນີ້ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານອັນເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດຂອງການຟອກຂອງແນວປະກາລັງ, ໂດຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 90 ແມັດ (300 ຟຸດ) ລຸ່ມມະຫາສະໝຸດ.

ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງ​ປະ​ກາ​ລັງ, ຍ້ອນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ທະ​ເລ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 30% ທີ່​ເກີດ​ຈາກ dipole ຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ອິນ​ເດຍ, ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຖິງ 80% ຂອງ​ປະ​ກາ​ລັງ​ຢູ່​ບາງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພື້ນ​ທະ​ເລ. ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້, ຄວາມ​ເລິກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຖືກ​ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບນີ້ເປັນການເຕືອນໄພອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກອຸນຫະພູມມະຫາສະຫມຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ຖືກກະທົບຕໍ່ໂລກທໍາມະຊາດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth, ຜູ້ທີ່ເຜີຍແຜ່ການສຶກສາຂອງພວກເຂົາໃນ Nature Communications, ໄດ້ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຕ້ນ້ໍາເພື່ອສົ່ງຮູບພາບທີ່ມີຊີວິດລົງໃສ່ເຮືອຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຂົາ. ຮູບ​ພາບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ glimpse ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ປະ​ກາ​ລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຟອກ​. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ຫີນປະກາລັງທີ່ເລິກກວ່ານັ້ນເກີດການຟອກຂາວ, ຫີນປະກາລັງນ້ຳຕື້ນບໍ່ສະແດງອາການອັນຕະລາຍ.

ທີມວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth ໄດ້ສຶກສາມະຫາສະໝຸດອິນເດຍກາງມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດ, ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ເຂົ້າໃຈມະຫາສະໝຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ຊີວິດພາຍໃນພາກພື້ນ. ຫຼັກຖານທໍາອິດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງປະກາລັງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໃນລະຫວ່າງການລ່ອງເຮືອໃນການຄົ້ນຄວ້າໃນເດືອນພະຈິກ 2019, ບ່ອນທີ່ຍານພາຫະນະໃຕ້ນ້ໍາທີ່ດໍາເນີນການຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້.

ການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຄ້ວາການລ່ອງເຮືອແລະດາວທຽມຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງມະຫາສະຫມຸດແລະອຸນຫະພູມໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມຫນ້າດິນມີການປ່ຽນແປງເປົ່າ, ອຸນຫະພູມພາຍໃຕ້ພື້ນຜິວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມເລິກຂອງ thermocline, ທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທຽບເທົ່າ El Nino, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເປັນສາເຫດຂອງການຟອກຂອງປະກາລັງ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນແອຂອງລະບົບນິເວດປະກາລັງ mesophotic ກັບຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນແລະສະຫນອງຫຼັກຖານໃຫມ່ຂອງຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ກໍາລັງມີຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດຂອງພວກເຮົາ. ການຟອກຂາວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະກາລັງ mesophotic ຈະນໍາໄປສູ່ການຕາຍຂອງປະກາລັງ, ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ, ແລະການຫຼຸດລົງຂອງການບໍລິການລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນຂອງກ່ຽວກັນຫີນເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງ.

ເຖິງວ່າບາງສ່ວນຂອງຫີນປະກາລັງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຟື້ນຕົວ, ແຕ່ການສືບຕໍ່ຕິດຕາມເບິ່ງພື້ນທະເລໃນມະຫາສະໝຸດເລິກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າປະກາລັງນ້ໍາຕື້ນຍັງປະສົບກັບຄວາມເສຍຫາຍເລື້ອຍໆແລະຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ແລະການສົມມຸດຕິຖານວ່າປະກາລັງ mesophotic ຈະຊົດເຊີຍສໍາລັບການນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມໃນປັດຈຸບັນ. ດ້ວຍ​ປະ​ກາ​ລັງ​ນ້ຳ​ເລິກ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່, ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ​ເຫດ​ການ​ຟອກ​ສີ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ແມ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ມະຫາສະໝຸດຂອງພາກພື້ນກຳລັງຖືກຜົນກະທົບຈາກຮອບວຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ອິດທິພົນລວມຂອງ El Nino ແລະ Dipole ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍກາງ. ການ​ແກ້​ໄຂ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແລະ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະບົບ​ນິ​ເວດ​ປະ​ກາ​ລັງ​ນ້ຳ​ເລິກ​ແມ່ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ອັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth
- ການ​ສື່​ສານ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​

By Robert Andrew

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