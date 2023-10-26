ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງປະຫວັດສາດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ປະຊາກອນມະນຸດ

ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມີຜົນສະທ້ອນອັນກວ້າງຂວາງ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານຕ່າງໆຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ, ຈາກຊຸມຊົນເຖິງລະບົບນິເວດແລະເສດຖະກິດ. ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Ralph Großmann ແລະທີມງານຂອງລາວຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Kiel ເປີດເຜີຍວ່າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ປະຊາກອນຂອງມະນຸດແລະຄວາມສະເຫມີພາບທາງສັງຄົມສໍາລັບຫລາຍພັນປີ. ການຄົ້ນພົບນີ້ນຳໄປສູ່ການສຸມໃສ່ພາລະທີ່ບໍ່ສົມສ່ວນທີ່ເກີດຈາກຊຸມຊົນດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ທີ່ມັກຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ພາໃຫ້ເກີດວິກິດການທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນີ້.
ເພື່ອຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ທາງປະຫວັດສາດເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນຫາຊາກໂບຮານທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດທາງທໍລະນີສາດຈາກພາກພື້ນເອີຣົບກາງ. ການສຶກສາຂອງພວກເຂົາຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ພາກພື້ນ Circumharz ໃນພາກກາງຂອງເຢຍລະມັນ, ສາທາລະນະລັດເຊັກ / ພາກພື້ນອອສເຕີຍຕ່ໍາ, ແລະເຂດພູພຽງ Alpine Foreland ຂອງພາກໃຕ້ຂອງເຢຍລະມັນ.
ໂດຍການວິເຄາະຫຼາຍກວ່າ 3,400 ວັນ radiocarbon ທີ່ຈັດພີມມາຈາກສະຖານທີ່ໂບຮານຄະດີໃນພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດຂະຫນາດປະຊາກອນໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ຊ່ວງທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະ ຊຸ່ມແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ, ອາດຈະເປັນຍ້ອນຜົນຜະລິດພືດທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ໂອກາດທາງເສດຖະກິດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໃນໄລຍະທີ່ເຢັນແລະແຫ້ງແລ້ງ, ປະຊາກອນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫຼຸດລົງ.
ເປັນທີ່ສັງເກດ, ໃນໄລຍະທີ່ໜາວເຢັນຍັງໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ສຳຄັນ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງສັງຄົມເພີ່ມຂຶ້ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນພາກພື້ນ Circumharz, ການປະກົດຕົວຂອງ "ການຝັງສົບທີ່ສໍາຄັນ" ທີ່ມີສະຖານະພາບສູງສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ເລືອກຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫນາວເຢັນ.
ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຍາວນານຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ປະຊາກອນມະນຸດແລະໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມລໍາອຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກຂໍ້ຈໍາກັດໃນບັນທຶກໂບຮານຄະດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະຕື່ມອີກ ຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອເສີມສ້າງບົດສະຫຼຸບເຫຼົ່ານີ້.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອະດີດປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງສັງຄົມມະນຸດແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດສືບຕໍ່ສ້າງຮູບຮ່າງຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການນໍາທາງໄປສູ່ພູມສັນຖານທີ່ພັດທະນາໃນອະນາຄົດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນຫຍັງ?
A: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຍາວຂອງອຸນຫະພູມ, ຮູບແບບຝົນ, ຮູບແບບຂອງລົມ, ແລະລັກສະນະອື່ນໆຂອງລະບົບສະພາບອາກາດຂອງໂລກ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ, ເຊັ່ນ: ການເຜົາໄຫມ້ຟອດຊິວທໍາຟອດຊິວທໍາແລະການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວໃນບັນຍາກາດ.
ຖາມ: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ປະຊາກອນມະນຸດ?
A: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນມະນຸດໃນຫຼາຍດ້ານ, ລວມທັງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ, ລະດັບນ້ໍາທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຖີ່ແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ການຂັດຂວາງລະບົບນິເວດແລະການກະສິກໍາ, ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.
ຖາມ: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບທາງສັງຄົມແນວໃດ?
A: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໂດຍການສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນທີ່ຖືກກະທົບຢ່າງບໍ່ສົມສ່ວນ, ເຊິ່ງມັກຈະມີຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງມັນ. ຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແຕ່ມີພາລະໜັກໜ່ວງກວ່າໃນດ້ານຄວາມອ່ອນແອ ແລະການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະໂອກາດທີ່ຈຳກັດ.