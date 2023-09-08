ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແຮັກເພື່ອເປີດເຜີຍພື້ນທີ່ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ

ທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ Solar Orbiter's Extreme Ultraviolet Imager (EUI) ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການ hack ກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອເກັບກໍາຮູບພາບຂອງພາກພື້ນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃນບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ. ໂດຍການເພີ່ມ “ໂປ້ມື” ນ້ອຍໆ, ໂປ່ງອອກມາໃສ່ເຄື່ອງມື, ແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສຈາກດວງອາທິດໄດ້ຖືກສະກັດ, ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງອ່ອນໆຂອງບັນຍາກາດຂອງມັນເຫັນໄດ້.
ການແຮັກນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດັດແປງປະຕູຄວາມປອດໄພໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ EUI, ເຊິ່ງເລື່ອນເປີດເພື່ອໃຫ້ແສງສະຫວ່າງເຂົ້າມາ. ໂດຍການຢຸດປະຕູເຄິ່ງຫນຶ່ງດ້ວຍນິ້ວໂປ້, ແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສຈາກແຜ່ນຂອງດວງອາທິດໄດ້ຖືກປ້ອງກັນ, ເປີດເຜີຍແສງ ultraviolet ຈາກ corona, ດ້ານນອກທີ່ສຸດ. ຂອງບັນຍາກາດ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຮູບພາບ ultraviolet ຂອງ corona ຂອງດວງອາທິດ, ໂດຍມີແຜ່ນດິດຂອງດວງອາທິດ superimposed ຢູ່ເຄິ່ງກາງ.
ໂຄໂຣນາ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຖືກເຊື່ອງໄວ້ໂດຍແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສຂອງຫນ້າດິນຂອງດວງອາທິດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພຽງແຕ່ສັງເກດເຫັນໃນລະຫວ່າງການມີແສງຕາເວັນທັງຫມົດ. ໂດຍການລອກແບບຜົນກະທົບຂອງ eclipse, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດບັນທຶກຮູບພາບຂອງ corona ໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າງຶດງໍ້ມາດົນນານເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບດ້ານຂອງດວງອາທິດ.
Solar Orbiter ຂອງ ESA, ເປີດຕົວໃນປີ 2020, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນທຶກພາບໃກ້ດວງຕາເວັນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື XNUMX ອັນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບບາງຢ່າງຂອງມັນ. ການ hack ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບປະເພດໃຫມ່ຂອງເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດເກັບກໍາທັງສອງຮູບພາບຂອງດວງອາທິດແລະ corona ຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA/ESA (ຮູບພາບ)
– Frédéric Auchère, ນັກຟິສິກດາລາສາດຢູ່ສະຖາບັນຟິສິກອາວະກາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Paris-Sud
– Daniel Müller, ນັກວິທະຍາສາດໂຄງການຂອງ ESA ສໍາລັບ Solar Orbiter