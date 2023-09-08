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ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແຮັກເພື່ອເປີດເຜີຍພື້ນທີ່ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແຮັກເພື່ອເປີດເຜີຍພື້ນທີ່ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ

ທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ Solar Orbiter's Extreme Ultraviolet Imager (EUI) ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການ hack ກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອເກັບກໍາຮູບພາບຂອງພາກພື້ນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃນບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ. ໂດຍການເພີ່ມ “ໂປ້ມື” ນ້ອຍໆ, ໂປ່ງອອກມາໃສ່ເຄື່ອງມື, ແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສຈາກດວງອາທິດໄດ້ຖືກສະກັດ, ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງອ່ອນໆຂອງບັນຍາກາດຂອງມັນເຫັນໄດ້.

ການແຮັກນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດັດແປງປະຕູຄວາມປອດໄພໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ EUI, ເຊິ່ງເລື່ອນເປີດເພື່ອໃຫ້ແສງສະຫວ່າງເຂົ້າມາ. ໂດຍການຢຸດປະຕູເຄິ່ງຫນຶ່ງດ້ວຍນິ້ວໂປ້, ແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສຈາກແຜ່ນຂອງດວງອາທິດໄດ້ຖືກປ້ອງກັນ, ເປີດເຜີຍແສງ ultraviolet ຈາກ corona, ດ້ານນອກທີ່ສຸດ. ຂອງບັນຍາກາດ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຮູບພາບ ultraviolet ຂອງ corona ຂອງດວງອາທິດ, ໂດຍມີແຜ່ນດິດຂອງດວງອາທິດ superimposed ຢູ່ເຄິ່ງກາງ.

ໂຄໂຣນາ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຖືກເຊື່ອງໄວ້ໂດຍແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສຂອງຫນ້າດິນຂອງດວງອາທິດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພຽງແຕ່ສັງເກດເຫັນໃນລະຫວ່າງການມີແສງຕາເວັນທັງຫມົດ. ໂດຍການລອກແບບຜົນກະທົບຂອງ eclipse, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດບັນທຶກຮູບພາບຂອງ corona ໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າງຶດງໍ້ມາດົນນານເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບດ້ານຂອງດວງອາທິດ.

Solar Orbiter ຂອງ ESA, ເປີດຕົວໃນປີ 2020, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນທຶກພາບໃກ້ດວງຕາເວັນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື XNUMX ອັນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບບາງຢ່າງຂອງມັນ. ການ hack ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບປະເພດໃຫມ່ຂອງເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດເກັບກໍາທັງສອງຮູບພາບຂອງດວງອາທິດແລະ corona ຂອງມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA/ESA (ຮູບ​ພາບ)
– Frédéric Auchère, ນັກ​ຟິ​ສິກ​ດາ​ລາ​ສາດ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຟິ​ສິກ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Paris-Sud
– Daniel Müller, ນັກວິທະຍາສາດໂຄງການຂອງ ESA ສໍາລັບ Solar Orbiter

By Robert Andrew

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