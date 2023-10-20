ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 40% ຂອງບຸກຄົນເລືອກທີ່ຈະຍັງຄົງບໍ່ຮູ້ເຖິງຜົນສະທ້ອນຂອງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາ.

ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Amsterdam ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ 40% ຂອງບຸກຄົນເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນອື່ນ, ມັກຈະໃຊ້ຄວາມບໍ່ຮູ້ຈັກນີ້ເພື່ອປະຕິບັດຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ພຶດຕິກໍານີ້, ເອີ້ນວ່າ "ຄວາມບໍ່ຮູ້ທີ່ຕັ້ງໃຈ", ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຫັນຕາບອດໄປຫາຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ມີບັນຫາຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຂົາຊື້.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະ meta ຂອງ 22 ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 6,531. ໃນການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນມີທາງເລືອກທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຫຼືຍັງບໍ່ຮູ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບວ່າເມື່ອໄດ້ຮັບທາງເລືອກ, 40% ຂອງບຸກຄົນເລືອກທີ່ຈະບໍ່ຮຽນຮູ້ຜົນສະທ້ອນຂອງການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຄວາມໂງ່ຈ້າທີ່ຕັ້ງໃຈແມ່ນພົວພັນກັບການຫຼຸດລົງຂອງພຶດຕິກໍາທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນສະທ້ອນຂອງການກະ ທຳ ຂອງພວກເຂົາແມ່ນ 15.6 ເປີເຊັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສົມມຸດຕິຖານວ່າເຫດຜົນຫນຶ່ງສໍາລັບຄວາມໂງ່ຈ້າທີ່ຕັ້ງໃຈອາດຈະເປັນຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຮັກສາຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງໃນທາງບວກໃນຖານະເປັນຄົນທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ. ການສຶກສາພົບວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເລືອກທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຜົນສະທ້ອນຂອງການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າມີ 7 ເປີເຊັນແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຈິງໃຈມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສຶກສາອົບຮົມຕົນເອງກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຜ່ຫຼາຍ ແລະຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງຄວາມບໍ່ຮູ້ເຈດຕະນາ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການກະ ທຳ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຫັນແກ່ຕົວອາດຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມກົດດັນຂອງສັງຄົມແລະຮູບພາບຕົນເອງແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ຄວາມສະຫວັດດີພາບຂອງຄົນອື່ນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແຮງຈູງໃຈທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມບໍ່ຮູ້ເຈດຕະນາສາມາດຊ່ວຍສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພຶດຕິກໍານີ້ ແລະສົ່ງເສີມການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະມາຄົມຈິດຕະສາດອະເມລິກັນ (APA)
- University of Amsterdam