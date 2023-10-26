ປົດລັອກຄວາມຈິງຂອງພູມຕ້ານທານຂອງພືດ: ບົດບາດຂອງ Chloroplasts ຂຸດຄົ້ນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມານໍາພາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, Davis, ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບບົດບາດສໍາຄັນທີ່ chloroplasts ມີບົດບາດໃນການປ້ອງກັນພູມຕ້ານທານຂອງພືດຕໍ່ກັບເຊື້ອໄວຣັດແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ໃນຂະນະທີ່ chloroplasts ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຕົ້ນຕໍສໍາລັບການປ່ຽນແສງແດດເປັນອາຫານສໍາລັບພືດ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາໃນການປົກປ້ອງພືດຈາກການບຸກລຸກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄາດຄະເນຄ້າຍຄືທໍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ "stromules" ໃນພູມຕ້ານທານຂອງພືດ. stromules ເຫຼົ່ານີ້, ສັງເກດເຫັນໃນໄລຍະຫນຶ່ງສະຕະວັດ, ເບິ່ງຄືວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຜະລິດໃນເວລາທີ່ພືດກວດພົບການຕິດເຊື້ອ, ແນະນໍາບົດບາດທີ່ມີທ່າແຮງໃນການປ້ອງກັນ. ປາກົດວ່າພວກມັນລວບລວມ chloroplasts ອ້ອມຮອບແກນຂອງເຊນແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເສັ້ນທາງສໍາລັບການຂົນສົ່ງສັນຍານປ້ອງກັນ.
ເພື່ອເຈາະເລິກເຖິງການທໍາງານຂອງ stromules ໃນພູມຕ້ານທານຂອງພືດ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພະຍາຍາມປິດການທໍາງານຂອງພວກມັນແລະສັງເກດເຫັນຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ຈຸລັງຂອງພືດໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບເຊື້ອພະຍາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກໍານົດພັນທຸກໍາທີ່ຊັດເຈນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສ້າງ stromule ໄດ້ພິສູດວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍ.
ທີມງານໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ kinesins, ໂປຣຕີນ motor ທີ່ສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນຈຸລັງ. ຫນ້າສົນໃຈໂດຍສະເພາະແມ່ນ kinesin ພືດທີ່ເປັນເອກະລັກສາມາດຜູກມັດທັງ microtubules ແລະ filaments actin, ອົງປະກອບຂອງ cytoskeleton ຂອງຈຸລັງ. kinesin ນີ້, ຮູ້ຈັກເປັນ KIS1, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງ stromule.
ຜ່ານການທົດລອງຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການສະແດງອອກຂອງ KIS1 kinesin ຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ການສ້າງ stromule ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພືດທີ່ຂາດທາດໂປຼຕີນຈາກ KIS1 ບໍ່ສາມາດຜະລິດ stromules ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຫຼາຍຂື້ນ.
ການສືບສວນຕື່ມອີກສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງສັນຍານໂມເລກຸນແລະລະບົບພູມຕ້ານທານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງ stromule. ການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າບົດບາດຂອງ chloroplasts ໃນການປ້ອງກັນຈຸລັງຂອງພືດແມ່ນອີງໃສ່ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້.
Savithramma Dinesh-Kumar, ນັກຊີວະວິທະຍາພືດຢູ່ UC Davis ແລະຜູ້ຂຽນອາວຸໂສຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການ chloroplasts ຊ່ວຍປ້ອງກັນເຊນສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກໍາຂອງການຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອພະຍາດໃນລະດັບຈຸລັງ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບການທໍາງານຂອງ stromule ໃນພືດ, ແຕ່ຍັງນໍາສະເຫນີໂອກາດໃຫມ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຕໍ່ຕ້ານພືດໃນອະນາຄົດ. ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ສັບສົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພູມຕ້ານທານຂອງພືດ, ນັກວິທະຍາສາດອາດຈະປົດລັອກວິທີການໃຫມ່ເພື່ອປົກປ້ອງພືດແລະປັບປຸງການປະຕິບັດກະສິກໍາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
stromules ແມ່ນຫຍັງ?
Stromules ແມ່ນການຄາດຄະເນຄ້າຍຄືທໍ່ທີ່ຂະຫຍາຍອອກຈາກ chloroplasts, ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ່ຽນແສງແດດເປັນພະລັງງານສໍາລັບພືດ. ເຖິງວ່າຈະມີການສັງເກດເຫັນຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສະຕະວັດ, ບົດບາດທາງຊີວະພາບທີ່ແນ່ນອນຂອງ stromules ແມ່ນມີຄວາມລໍາບາກຈົນກ່ວາການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາ.
stromules ປະກອບສ່ວນກັບພູມຕ້ານທານຂອງພືດແນວໃດ?
ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ stromules ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕອບສະຫນອງພູມຕ້ານທານຂອງພືດ. ໃນເວລາທີ່ພືດກວດພົບການຕິດເຊື້ອ, ການຜະລິດ stromule ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແນະນໍາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນກົນໄກການປ້ອງກັນ. Stromules ລວບລວມ chloroplasts ອ້ອມຮອບນິວເຄລຍຂອງເຊນແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊ່ອງທາງສໍາລັບການສົ່ງສັນຍານທີ່ສົ່ງເສີມການປ້ອງກັນ.
KIS1 kinesin ແມ່ນຫຍັງ?
KIS1 kinesin ແມ່ນທາດໂປຼຕີນທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພືດທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງ stromule. ມັນສາມາດຜູກມັດກັບທັງ microtubules ແລະ actin filaments, ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບຂອງ cytoskeleton ຂອງຈຸລັງ. ການສະແດງ KIS1 ຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງ stromule, ໃນຂະນະທີ່ພືດທີ່ຂາດ KIS1 ບໍ່ສາມາດຜະລິດ stromules, ເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນຂອງພວກມັນອ່ອນເພຍຕໍ່ກັບເຊື້ອພະຍາດ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສາມາດປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຂອງພືດໄດ້ແນວໃດ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກຂອງເຊນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ້ອງກັນພືດ, ໂດຍສະເພາະບົດບາດຂອງ chloroplasts ແລະ stromules, ປູທາງໃຫ້ວິສະວະກໍາເສີມຂະຫຍາຍການຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ. ໂດຍການໝູນໃຊ້ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາດຈະສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອເສີມພູມຕ້ານທານຂອງພືດ ແລະ ປົກປ້ອງພືດຈາກພະຍາດທີ່ສາມາດທຳລາຍຜົນຜະລິດກະສິກຳ.