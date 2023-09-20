ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຄວາມລັບຂອງລະບົບສາມດາວ

ນັກວິທະຍາສາດໃນປະເທດຈີນໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງລະບົບດາວສາມດາວໃນຈັກກະວານ. ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກນະວະນິຍາຍຂອງ Liu Cixin “ບັນຫາສາມຮ່າງກາຍ”, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາລະບົບ GW Ori, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍດາວສາມດວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1,300 ປີແສງ. ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກດາວທຽມສໍາຫຼວດ Transiting Exoplanet Survey (TESS) ຂອງອົງການ NASA, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງເປັນໄລຍະໆຂອງຄວາມສະຫວ່າງຂອງດວງດາວ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງທາງເລຂາຄະນິດ ແລະວິວັດທະນາການຂອງລະບົບ.
ລະບົບດາວສາມດາວແມ່ນທົ່ວໄປໃນກາລັກຊີ, ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງດາວທັງຫມົດມີຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍຄູ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະສັງເກດແລະເຂົ້າໃຈອັນເນື່ອງມາຈາກປະຕິສໍາພັນສະລັບສັບຊ້ອນລະຫວ່າງດາວໄດ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໃຊ້ telescopes ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍ, ລວມທັງ telescope ສະຖານີອາວະກາດຂອງຈີນ (CSST), ທີ່ຈະສຶກສາຕື່ມອີກແລະເຂົ້າໃຈລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ລະບົບ GW Ori, ເຊື່ອວ່າມີອາຍຸພຽງແຕ່ຫນຶ່ງລ້ານປີ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວແລະດາວເຄາະ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບສອງສັນຍານໄລຍະສັ້ນທີ່ມີໄລຍະເວລາຫມຸນປະມານສອງແລະສາມມື້, ເຊິ່ງເປັນລັກສະນະຂອງດາວຫນຸ່ມຫຼາຍ. ການຄົ້ນພົບຍັງໄດ້ປະຕິເສດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຍັງອ່ອນເກີນໄປສໍາລັບການສ້າງຊີວິດທີ່ເກີດຂື້ນ.
ວຽກງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະບົບດາວສາມຫຼ່ຽມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການປູທາງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາໃນອະນາຄົດໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂັ້ນສູງເຊັ່ນ CSST. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບລະບົບທີ່ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາການຂອງດາວ, ດາວເຄາະ, ແລະຊີວິດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມັນເອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນະວະນິຍາຍຂອງ Liu Cixin "ບັນຫາສາມຮ່າງກາຍ"
- ວາລະສານວິທະຍາສາດຟີຊິກ, ກົນຈັກ ແລະດາລາສາດຈີນ
- ຂໍ້ມູນຈາກ NASA ຂອງ Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
- ກ້ອງເລນສະໂຄບສະຖານີອະວະກາດຈີນ (CSST) ທີ່ຈະມາເຖິງ