Fir ຂອງຈີນມີອັດຕາການຈົມຂອງຄາບອນສູງທີ່ສຸດໃນອາຍຸກາງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສວນສະນະພືດສາດຂອງປະເທດຈີນພາກໃຕ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ fir ຂອງຈີນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Cunninghamia lanceolata, ມີອັດຕາການຫລົ້ມຈົມຂອງຄາບອນສູງທີ່ສຸດໃນອາຍຸກາງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ເນື່ອງຈາກໝາກເຜັດຂອງຈີນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຄງການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ແລະການເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດໃນການເກັບຄາບອນຂອງມັນສາມາດຊ່ວຍໃນຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ການກະສິກໍາປ່າໄມ້ໃນແຂວງກວາງຕຸ້ງ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການເກັບຮັກສາກາກບອນແລະຄວາມສາມາດໃນການເກັບຂອງ fir ຂອງຈີນໃນອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະສະສົມກາກບອນໃນອົງປະກອບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້, ຊັ້ນໃຕ້ດິນ, ພືດພັນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ດິນ, ແລະລະບົບນິເວດທັງຫມົດ.
ຜົນການຄົ້ນພົບເຫັນວ່າສະສົມກາກບອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມອາຍຸຂອງປ່າ, ດ້ວຍປະລິມານກາກບອນທັງໝົດຂອງລະບົບນິເວດເກືອບສາມເທົ່າຈາກ 129.11 ເມກາກຣາມຕໍ່ເຮັກຕາໃນອາຍຸ 348.43 ປີເປັນ 60 ເມື່ອອາຍຸ 15 ປີ. ອັດຕາການສະສົມກາກບອນຂອງເຟີນີເຈີຈີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍລວມໃນໄລຍະສອງອາຍຸທໍາອິດ, ສູງສຸດໃນລະດັບ 20-XNUMX ປີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼຸດລົງໃນໄລຍະອາຍຸຕໍ່ມາ.
ການສຶກສາໄດ້ສະຫຼຸບວ່າອັດຕາການດູດຊຶມກາກບອນຂອງ fir ຈີນແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍຸຂອງມັນ, ໂດຍອັດຕາທີ່ສູງທີ່ສຸດແມ່ນເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງອາຍຸກາງຂອງ 15 ຫາ 20 ປີ. ທ່ານ Liu Juxiu ຜູ້ນຳການຄົ້ນຄ້ວາເຊື່ອວ່າ ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນຄ່າສຳລັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ແລະໂຄງການປູກປ່າ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Science of The Total Environment ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການດູດກາກບອນຂອງຕົ້ນໄມ້ຂອງຈີນ ແລະຍົກໃຫ້ເຫັນບົດບາດຂອງຕົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການປູກຕົ້ນໄມ້, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາອາຍຸຂອງຕົ້ນໄມ້ໃນການເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດການເກັບຄາບອນສູງສຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາສາດຈີນປະຈໍາວັນ
- ວິທະຍາສາດຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທັງຫມົດ