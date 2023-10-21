ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

Fir ຂອງຈີນມີອັດຕາການຈົມຂອງຄາບອນສູງທີ່ສຸດໃນອາຍຸກາງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ByRobert Andrew

Oct 21, 2023
Fir ຂອງຈີນມີອັດຕາການຈົມຂອງຄາບອນສູງທີ່ສຸດໃນອາຍຸກາງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສວນສະນະພືດສາດຂອງປະເທດຈີນພາກໃຕ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ fir ຂອງຈີນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Cunninghamia lanceolata, ມີອັດຕາການຫລົ້ມຈົມຂອງຄາບອນສູງທີ່ສຸດໃນອາຍຸກາງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ເນື່ອງຈາກໝາກເຜັດຂອງຈີນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຄງການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ, ແລະການເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດໃນການເກັບຄາບອນຂອງມັນສາມາດຊ່ວຍໃນຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ການກະສິກໍາປ່າໄມ້ໃນແຂວງກວາງຕຸ້ງ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການເກັບຮັກສາກາກບອນແລະຄວາມສາມາດໃນການເກັບຂອງ fir ຂອງຈີນໃນອາຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະສະສົມກາກບອນໃນອົງປະກອບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້, ຊັ້ນໃຕ້ດິນ, ພືດພັນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ດິນ, ແລະລະບົບນິເວດທັງຫມົດ.

ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ສະ​ສົມ​ກາກ​ບອນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຕາມ​ອາຍຸ​ຂອງ​ປ່າ, ດ້ວຍ​ປະລິມານ​ກາກ​ບອນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ລະບົບ​ນິເວດ​ເກືອບ​ສາມ​ເທົ່າ​ຈາກ 129.11 ​ເມ​ກາ​ກຣາມຕໍ່​ເຮັກຕາ​ໃນ​ອາຍຸ 348.43 ປີ​ເປັນ 60 ​ເມື່ອ​ອາຍຸ 15 ປີ. ອັດ​ຕາ​ການ​ສະ​ສົມ​ກາກ​ບອນ​ຂອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ​ຈີນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ລວມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ອາ​ຍຸ​ທໍາ​ອິດ​, ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ລະ​ດັບ 20-XNUMX ປີ​, ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຫຼຸດ​ລົງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ອາ​ຍຸ​ຕໍ່​ມາ​.

ການສຶກສາໄດ້ສະຫຼຸບວ່າອັດຕາການດູດຊຶມກາກບອນຂອງ fir ຈີນແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍຸຂອງມັນ, ໂດຍອັດຕາທີ່ສູງທີ່ສຸດແມ່ນເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງອາຍຸກາງຂອງ 15 ຫາ 20 ປີ. ທ່ານ Liu Juxiu ຜູ້​ນຳ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ​ໂຄງ​ການ​ປູກ​ປ່າ.

ການ​ສຶກສາ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວາລະສານ Science of The Total Environment ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ການ​ດູດ​ກາກ​ບອນ​ຂອງ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ຂອງ​ຈີນ ​ແລະ​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບົດບາດ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການປູກຕົ້ນໄມ້, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາອາຍຸຂອງຕົ້ນໄມ້ໃນການເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດການເກັບຄາບອນສູງສຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາສາດຈີນປະຈໍາວັນ
- ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຂອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທັງ​ຫມົດ​

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສ່ອງ​ແສງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ການ cosmic​

Oct 22, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ອຸປະກອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໂມເລກຸນສ້າງກະແສໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັນ

Oct 22, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ໃບຫນ້າຂອງ Ape ທີ່ສູນພັນໄດ້ເປີດເຜີຍ: Pierolapithecus catalaunicus

Oct 22, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສ່ອງ​ແສງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ການ cosmic​

Oct 22, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ອຸປະກອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໂມເລກຸນສ້າງກະແສໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັນ

Oct 22, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ໃບຫນ້າຂອງ Ape ທີ່ສູນພັນໄດ້ເປີດເຜີຍ: Pierolapithecus catalaunicus

Oct 22, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດຂອງ Aditya L1 Solar: ການສຳຫຼວດດວງອາທິດ ແລະນອກເໜືອໄປຈາກນີ້

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ