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ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຈີນ​ທົດ​ລອງ Livestream ກັບ​ແປວ​ໄຟ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ Tiangong

ByVicky Stavropoulou

Oct 7, 2023
ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຈີນ​ທົດ​ລອງ Livestream ກັບ​ແປວ​ໄຟ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ Tiangong

ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ Gui Haichao ແລະ Zhu Yangzhu ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ Tiangong ໂດຍ​ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ສົດ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ຈູດ​ທຽນ. ການຖ່າຍທອດສົດໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຊຸດທີ XNUMX ຂອງຊຸດ “ຫ້ອງຮຽນ Tiangong”, ບ່ອນທີ່ນັກບິນອາວະກາດໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳການສຶກສາ.

ໃນວິດີໂອ, ນັກບິນອາວະກາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແປວໄຟໃນສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກຂອງວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາເກືອບເປັນຮູບກົມ, ກົງກັນຂ້າມກັບແປວໄຟທີ່ມີຮູບຮ່າງຂອງນ້ໍາຕາທີ່ສະແດງຢູ່ເທິງໂລກເນື່ອງຈາກການຫົດຕົວທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແຮງດັນ. ກະແສກະແສລົມທີ່ອ່ອນແອລົງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກທີ່ຕໍ່າເຮັດໃຫ້ແປວໄຟກະຈາຍໄປທຸກທິດທາງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຮູບຊົງກົມ.

ມັນບໍ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າ ການທົດລອງແບບດຽວກັນນີ້ຈະຖືກຈຳລອງຢູ່ໃນສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS). ອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພໄຟທີ່ເຂັ້ມງວດຢູ່ໃນ ISS ຈໍາກັດການດັບເພີງໃສ່ racks ອອກແບບພິເສດທີ່ຊ່ວຍບັນຈຸໄຟ. ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເຫດ​ໄຟ​ໄຫມ້​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖາ​ນີ Mir ຂອງ​ລັດ​ເຊຍ​ໃນ​ປີ 1997​.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເຫດ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ Mir​, ໄຟ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ແລະ​ໄດ້​ແກ່​ຍາວ​ຫຼາຍ​ນາ​ທີ​. ມັນໄດ້ຕັດນັກບິນອາວະກາດອອກຈາກຫນຶ່ງໃນຍານພາຫະນະຫລົບຫນີແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວັນຢາສູບ. ພື້ນທີ່ແຄບຂອງ Mir ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍສໍາລັບນັກອາວະກາດຫົກຄົນທີ່ຈະນໍາທາງແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອດັບໄຟ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການດັບໄຟໃນຂະນະທີ່ລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດໄດ້ລ້າງສະຖານີຄວັນພິດ.

ເຫດການ Mir ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວິທີທີ່ອົງການອະວະກາດເຂົ້າຫາຄວາມປອດໄພຂອງໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ອະນຸສັນຍາທີ່ເຄັ່ງຄັດໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄຫມ້ແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກອາວະກາດທີ່ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ຂ່າວ Fox
– space.com

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