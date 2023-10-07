ນັກບິນອາວະກາດ Gui Haichao ແລະ Zhu Yangzhu ຂອງຈີນໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງສຳເລັດຮູບຢູ່ສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ໂດຍການຖ່າຍທອດສົດດ້ວຍຕົນເອງຈູດທຽນ. ການຖ່າຍທອດສົດໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຊຸດທີ XNUMX ຂອງຊຸດ “ຫ້ອງຮຽນ Tiangong”, ບ່ອນທີ່ນັກບິນອາວະກາດໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳການສຶກສາ.
ໃນວິດີໂອ, ນັກບິນອາວະກາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແປວໄຟໃນສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກຂອງວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາເກືອບເປັນຮູບກົມ, ກົງກັນຂ້າມກັບແປວໄຟທີ່ມີຮູບຮ່າງຂອງນ້ໍາຕາທີ່ສະແດງຢູ່ເທິງໂລກເນື່ອງຈາກການຫົດຕົວທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແຮງດັນ. ກະແສກະແສລົມທີ່ອ່ອນແອລົງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກທີ່ຕໍ່າເຮັດໃຫ້ແປວໄຟກະຈາຍໄປທຸກທິດທາງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຮູບຊົງກົມ.
ມັນບໍ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າ ການທົດລອງແບບດຽວກັນນີ້ຈະຖືກຈຳລອງຢູ່ໃນສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS). ອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພໄຟທີ່ເຂັ້ມງວດຢູ່ໃນ ISS ຈໍາກັດການດັບເພີງໃສ່ racks ອອກແບບພິເສດທີ່ຊ່ວຍບັນຈຸໄຟ. ກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຫຼັງຈາກເຫດໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນສະຖານີ Mir ຂອງລັດເຊຍໃນປີ 1997.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການກ່ຽວກັບ Mir, ໄຟໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນລະບົບການຜະລິດອົກຊີເຈນແລະໄດ້ແກ່ຍາວຫຼາຍນາທີ. ມັນໄດ້ຕັດນັກບິນອາວະກາດອອກຈາກຫນຶ່ງໃນຍານພາຫະນະຫລົບຫນີແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວັນຢາສູບ. ພື້ນທີ່ແຄບຂອງ Mir ເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍສໍາລັບນັກອາວະກາດຫົກຄົນທີ່ຈະນໍາທາງແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອດັບໄຟ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການດັບໄຟໃນຂະນະທີ່ລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດໄດ້ລ້າງສະຖານີຄວັນພິດ.
ເຫດການ Mir ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວິທີທີ່ອົງການອະວະກາດເຂົ້າຫາຄວາມປອດໄພຂອງໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ອະນຸສັນຍາທີ່ເຄັ່ງຄັດໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄຫມ້ແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກອາວະກາດທີ່ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວ Fox
– space.com