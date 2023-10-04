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ວິທະຍາສາດ

ພາ​ລະ​ກິດ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຈີນ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ວາງ​ແຜນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຳຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ

ByRobert Andrew

Oct 4, 2023
ພາ​ລະ​ກິດ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຈີນ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ວາງ​ແຜນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຳຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ

ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈີນ (CNSA) ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ພາລະກິດ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ດ້ານ​ໄກ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ Chang'e-6 ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ ແລະ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ປີໜ້າ. ດາວ​ທຽມ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ພ້ອມ​ກັບ​ພາລະກິດ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ເຄິ່ງປີ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີ 2023. ນອກ​ນີ້, CNSA ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຕະນາ​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ອະນາຄົດ, ລວມທັງ​ພາລະກິດ Chang'e-8 ​ໃນ​ປີ 2028. ລະດັບ" ໂຄງການກັບປະເທດອື່ນໆແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກວມເອົາການເປີດຕົວຍານອະວະກາດແລະການດໍາເນີນງານວົງໂຄຈອນ, ການໂຕ້ຕອບ, ແລະການສໍາຫລວດພື້ນຜິວ.

ອົງການ CNSA ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຍານອາວະກາດ Chang'e-6 ຈະມີບ່ອນເກັບມ້ຽນ 200 ກິໂລກຣາມ (440 ປອນ) ຂອງວິທະຍາສາດຕ່າງປະເທດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ຕ່າງປະເທດສາມາດຄົ້ນຄວ້າດວງຈັນໄດ້. ຈີນ​ຄາດ​ວ່າ​ພາລະກິດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ພ້ອມ​ກັບ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Chang'e-7 ​ໃນ​ປີ 2026 ຈະ​ປະກອບສ່ວນ​ຂໍ້​ມູນ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ​ໄປ​ສູ່​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສະຖານີ​ຄົ້ນຄວ້າ​ສາກົນ​ຖາວອນ​ຢູ່​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2040. ​ເຊິ່ງລວມມີ​ບັນດາ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ເຊັ່ນ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ສຳຫຼວດ​ໄປ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ, ກໍ່ສ້າງ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ Tiangong ວົງ​ໂຄຈອນ, ​ແລະ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດມະນຸດ​ໄປ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ປີ 2030.

ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຂອງ​ຈີນ​ທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ດວງ​ຈັນ​ກໍ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ. ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ສອງສາມປະເທດ, ເຊັ່ນລັດເຊຍ, ເວເນຊູເອລາ, ແລະອາຟຣິກາໃຕ້, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະຖານີຄົ້ນຄວ້າດວງຈັນຂອງຈີນທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ຈີນສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືສອດຄ່ອງກັບຄວາມສົນໃຈທົ່ວໂລກໃນຜົນປະໂຫຍດວິທະຍາສາດ, ກຽດສັກສີແຫ່ງຊາດ, ແລະການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງດວງຈັນ. ພາລະກິດສາມາດນໍາເອົາ. ປະເທດອື່ນໆ, ລວມທັງອິນເດຍແລະສະຫະລັດ, ຍັງໄດ້ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນໂຄງການດວງຈັນຂອງພວກເຂົາ, ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ໄປສູ່ດວງຈັນແລະແຜນການສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດ.

ພາລະກິດ Chang'e-6 ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງຈີນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບດ້ານໄກຂອງດວງຈັນໂດຍການເກັບຕົວຢ່າງຈາກອ່າງ Pole-Aitken ໃຕ້, ເຊິ່ງເປັນຮູບດາວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດສູງ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຍັງຈະນຳສົ່ງຍານພາຫານະ ແລະດາວທຽມຈາກຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ລວມທັງເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໂດຍຝຣັ່ງ, ເຄື່ອງກວດຈັບໄອອອນລົບຈາກອົງການອະວະກາດເອີຣົບ, ເຄື່ອງສະທ້ອນແສງເລເຊີຂອງອິຕາລີ ແລະ CubeSat ຂອງປາກີສະຖານ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ພາລະກິດທາງດວງຈັນຂອງຈີນ ແລະແຜນການຂອງສະຖານີຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງປະເທດທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການສຳຫຼວດ ແລະຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດ ພ້ອມກັບສະແຫວງຫາການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ.

ນິຍາມ:
– Chang'e-6: ພາລະກິດ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຈີນ​ມີ​ກຳນົດ​ໃນ​ປີໜ້າ, ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ເກັບ​ກຳ​ຕົວຢ່າງ​ຈາກ​ດ້ານ​ໄກ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ.
– CNSA: ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈີນ, ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ຈີນ.
– ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ: ພາກພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບລຸ່ມສຸດຂອງຊີກໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ.
– ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ: ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈໍາ​ປີ​ສໍາ​ລັບ​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ​.
– ດວງຈັນ: ພື້ນທີ່ມືດຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການໄຫຼຂອງ lava ບູຮານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– CNN: [ຊື່ແຫຼ່ງ]
- ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈີນ​: [ຊື່​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]

By Robert Andrew

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