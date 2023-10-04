ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນ (CNSA) ໄດ້ປະກາດວ່າ ພາລະກິດເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກດວງຈັນຂອງຕົນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກດ້ານໄກຂອງດວງຈັນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Chang'e-6 ພວມດຳເນີນໄປຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະມີກຳນົດໃນປີໜ້າ. ດາວທຽມສົ່ງຕໍ່ໄປພ້ອມກັບພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນເຄິ່ງປີທຳອິດຂອງປີ 2023. ນອກນີ້, CNSA ໄດ້ສະແດງເຈດຕະນາທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທົ່ວໂລກໃນອະນາຄົດ, ລວມທັງພາລະກິດ Chang'e-8 ໃນປີ 2028. ລະດັບ" ໂຄງການກັບປະເທດອື່ນໆແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກວມເອົາການເປີດຕົວຍານອະວະກາດແລະການດໍາເນີນງານວົງໂຄຈອນ, ການໂຕ້ຕອບ, ແລະການສໍາຫລວດພື້ນຜິວ.
ອົງການ CNSA ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຍານອາວະກາດ Chang'e-6 ຈະມີບ່ອນເກັບມ້ຽນ 200 ກິໂລກຣາມ (440 ປອນ) ຂອງວິທະຍາສາດຕ່າງປະເທດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ຕ່າງປະເທດສາມາດຄົ້ນຄວ້າດວງຈັນໄດ້. ຈີນຄາດວ່າພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ພ້ອມກັບຍານອາວະກາດ Chang'e-7 ໃນປີ 2026 ຈະປະກອບສ່ວນຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງສະຖານີຄົ້ນຄວ້າສາກົນຖາວອນຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ພາຍໃນປີ 2040. ເຊິ່ງລວມມີບັນດາຜົນສຳເລັດເຊັ່ນການສົ່ງຍານສຳຫຼວດໄປສູ່ດວງຈັນ, ກໍ່ສ້າງສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ວົງໂຄຈອນ, ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການສົ່ງຍານສຳຫຼວດມະນຸດໄປສູ່ດວງຈັນໃນປີ 2030.
ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຈີນທີ່ຈະຂະຫຍາຍໂຄງການອະວະກາດແລະການຄົ້ນຄ້ວາດວງຈັນກໍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສ້າງການພົວພັນສາກົນ. ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ສອງສາມປະເທດ, ເຊັ່ນລັດເຊຍ, ເວເນຊູເອລາ, ແລະອາຟຣິກາໃຕ້, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະຖານີຄົ້ນຄວ້າດວງຈັນຂອງຈີນທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ຈີນສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືສອດຄ່ອງກັບຄວາມສົນໃຈທົ່ວໂລກໃນຜົນປະໂຫຍດວິທະຍາສາດ, ກຽດສັກສີແຫ່ງຊາດ, ແລະການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງດວງຈັນ. ພາລະກິດສາມາດນໍາເອົາ. ປະເທດອື່ນໆ, ລວມທັງອິນເດຍແລະສະຫະລັດ, ຍັງໄດ້ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນໂຄງການດວງຈັນຂອງພວກເຂົາ, ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ໄປສູ່ດວງຈັນແລະແຜນການສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນໃນອະນາຄົດ.
ພາລະກິດ Chang'e-6 ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງຈີນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບດ້ານໄກຂອງດວງຈັນໂດຍການເກັບຕົວຢ່າງຈາກອ່າງ Pole-Aitken ໃຕ້, ເຊິ່ງເປັນຮູບດາວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດສູງ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຍັງຈະນຳສົ່ງຍານພາຫານະ ແລະດາວທຽມຈາກຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ລວມທັງເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໂດຍຝຣັ່ງ, ເຄື່ອງກວດຈັບໄອອອນລົບຈາກອົງການອະວະກາດເອີຣົບ, ເຄື່ອງສະທ້ອນແສງເລເຊີຂອງອິຕາລີ ແລະ CubeSat ຂອງປາກີສະຖານ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ພາລະກິດທາງດວງຈັນຂອງຈີນ ແລະແຜນການຂອງສະຖານີຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງປະເທດທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການສຳຫຼວດ ແລະຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດ ພ້ອມກັບສະແຫວງຫາການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ.
ນິຍາມ:
– Chang'e-6: ພາລະກິດທາງດວງຈັນຂອງຈີນມີກຳນົດໃນປີໜ້າ, ເພື່ອແນໃສ່ເກັບກຳຕົວຢ່າງຈາກດ້ານໄກຂອງດວງຈັນ.
– CNSA: ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນ, ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ.
– ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ: ພາກພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບລຸ່ມສຸດຂອງຊີກໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ.
– ກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດສາກົນ: ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີສໍາລັບນັກອາວະກາດແລະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈັດຕັ້ງໂດຍສະຫະພັນນັກອາວະກາດສາກົນ.
– ດວງຈັນ: ພື້ນທີ່ມືດຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການໄຫຼຂອງ lava ບູຮານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– CNN: [ຊື່ແຫຼ່ງ]
- ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນ: [ຊື່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]