ກ້ອງສ່ອງທາງໄກແບບໃໝ່ໃນປະເທດຈີນ ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Andromeda Galaxy

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຈີນໄດ້ເປີດເຜີຍກ້ອງວົງຈອນກວ້າງໄກແບບໃໝ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນ, ແມ່ນ Wide Field Survey Telescope (WFST), ຕັ້ງຢູ່ເຂດພູເຂົາຂອງແຂວງ Qinghai. ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 8.2 ຟຸດ (2.5 ແມັດ), WFST ແມ່ນສະຖານທີ່ສໍາຫຼວດທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກເຫນືອຂອງ Hemisphere. ມາພ້ອມກັບເຄື່ອງກວດຈັບ CCD mosaic 9k x 9k, ມັນມີຄວາມລະອຽດ 9,000 ພິກເຊລທັງໃນແນວນອນ ແລະແນວຕັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນທຶກພາບດາລາສາດໄດ້ລະອຽດ.
ພັດທະນາຮ່ວມກັນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງຈີນແລະຫໍສັງເກດການພູເຂົາສີມ່ວງ (PMO) ພາຍໃຕ້ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ (CAS), WFST ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕິດຕາມພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງທ້ອງຟ້າໃນໄລຍະເວລາ, ກວດພົບເຫດການທາງດາລາສາດຊົ່ວຄາວເຊັ່ນ supernovas ແລະ ເຫດການເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ. ນອກນີ້ຍັງຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຈີນໃນການຕິດຕາມກວດກາວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ໂລກແລະການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ.
ຮູບພາບການເປີດຕົວໂດຍ WFST ແມ່ນຮູບຖ່າຍທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງກາລັກຊີ Andromeda, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ ແລະ ຄວາມລະອຽດສູງ. ຄຸນນະສົມບັດການອອກແບບທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງ telescope, ເຊັ່ນ: ຖັງເລນຍາວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແສງສະຫວ່າງ stray ແລະພື້ນທີ່ສະກັດແສງສະຫວ່າງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າສໍາລັບຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມທຽບກັບອຸປະກອນການສັງເກດການສາກົນທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ສຸດ.
ການກໍ່ສ້າງ WFST ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ໃກ້ກັບເມືອງ Lenghu, ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູພຽງທີ່ມີຄວາມສູງສະເລ່ຍ 13,120 ຟຸດ (4,000 ແມັດ) ຈາກລະດັບນໍ້າທະເລ. ສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດນີ້ສະຫນອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນທີ່ຈະແຈ້ງ, ສະພາບອາກາດທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງ, ແລະມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ.
WFST ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບດາລາສາດຈີນແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຊໍານານຂອງປະເທດໃນພາກສະຫນາມ. ຕັ້ງຊື່ຕາມນັກປັດຊະຍາຈີນບູຮານ Mozi, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Micius, ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການທົດລອງ optical ໃນຕອນຕົ້ນ, telescope ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະດິດສ້າງພາຍໃນປະເທດແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດໃນປະເທດຈີນ.
ທີ່ມາ:
- ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີຂອງຈີນ
- ຫໍສັງເກດການພູສີມ່ວງ (PMO), ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ (CAS)
– CCTV+