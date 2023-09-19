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ກ້ອງສ່ອງທາງໄກແບບໃໝ່ໃນປະເທດຈີນ ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Andromeda Galaxy

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກແບບໃໝ່ໃນປະເທດຈີນ ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Andromeda Galaxy

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ຈີນ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ກ້ອງ​ວົງ​ຈອນ​ກວ້າງ​ໄກ​ແບບ​ໃໝ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ, ​ແມ່ນ Wide Field Survey Telescope (WFST), ຕັ້ງ​ຢູ່​ເຂດ​ພູ​ເຂົາ​ຂອງ​ແຂວງ Qinghai. ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 8.2 ຟຸດ (2.5 ແມັດ), WFST ແມ່ນສະຖານທີ່ສໍາຫຼວດທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກເຫນືອຂອງ Hemisphere. ມາພ້ອມກັບເຄື່ອງກວດຈັບ CCD mosaic 9k x 9k, ມັນມີຄວາມລະອຽດ 9,000 ພິກເຊລທັງໃນແນວນອນ ແລະແນວຕັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນທຶກພາບດາລາສາດໄດ້ລະອຽດ.

ພັດທະນາຮ່ວມກັນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງຈີນແລະຫໍສັງເກດການພູເຂົາສີມ່ວງ (PMO) ພາຍໃຕ້ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ (CAS), WFST ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕິດຕາມພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງທ້ອງຟ້າໃນໄລຍະເວລາ, ກວດພົບເຫດການທາງດາລາສາດຊົ່ວຄາວເຊັ່ນ supernovas ແລະ ເຫດການ​ເກີດ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ. ນອກ​ນີ້​ຍັງ​ຈະ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ວັດຖຸ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ໂລກ​ແລະ​ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ລ່ວງ​ໜ້າ.

ຮູບພາບການເປີດຕົວໂດຍ WFST ແມ່ນຮູບຖ່າຍທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງກາລັກຊີ Andromeda, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ ແລະ ຄວາມລະອຽດສູງ. ຄຸນນະສົມບັດການອອກແບບທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງ telescope, ເຊັ່ນ: ຖັງເລນຍາວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແສງສະຫວ່າງ stray ແລະພື້ນທີ່ສະກັດແສງສະຫວ່າງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າສໍາລັບຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມທຽບກັບອຸປະກອນການສັງເກດການສາກົນທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ສຸດ.

ການກໍ່ສ້າງ WFST ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ໃກ້ກັບເມືອງ Lenghu, ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູພຽງທີ່ມີຄວາມສູງສະເລ່ຍ 13,120 ຟຸດ (4,000 ແມັດ) ຈາກລະດັບນໍ້າທະເລ. ສະ​ຖານ​ທີ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ນີ້​ສະ​ຫນອງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​, ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ຫມັ້ນ​ຄົງ​, ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​, ແລະ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ຫນ້ອຍ​.

WFST ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບດາລາສາດຈີນແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຊໍານານຂອງປະເທດໃນພາກສະຫນາມ. ຕັ້ງຊື່ຕາມນັກປັດຊະຍາຈີນບູຮານ Mozi, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Micius, ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການທົດລອງ optical ໃນຕອນຕົ້ນ, telescope ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະດິດສ້າງພາຍໃນປະເທດແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດໃນປະເທດຈີນ.

ທີ່​ມາ​:
- ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂອງ​ຈີນ​
- ຫໍສັງເກດການພູສີມ່ວງ (PMO), ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ (CAS)
– CCTV+

By Vicky Stavropoulou

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