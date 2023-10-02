ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນ (CNSA) ໄດ້ປະກາດວ່າ ຍານອາວະກາດ Chang'e 6 ຊຶ່ງເປັນຍານອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງຂອງຈີນ ທີ່ມີກຳນົດໃນເຄິ່ງທຳອິດຂອງປີ 2024 ຈະສົ່ງດາວທຽມຈາກປາກິສຖານຂຶ້ນສູ່ດວງຈັນ. ຂ່າວນີ້ແມ່ນລາຍງານໂດຍ The News, ສື່ມວນຊົນປາກີສະຖານ.
ນອກຈາກປາກີສະຖານແລ້ວ, ຍານອາວະກາດ Chang'e 6 ຍັງຈະຂົນສົ່ງຍານອາວະກາດຈາກອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA), ຝຣັ່ງ, ແລະ ອີຕາລີ. ເຄື່ອງມືຂອງຝຣັ່ງຢູ່ເທິງເຮືອບິນຈະທົດສອບອາຍແກັສ radioactive, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກວດຈັບໄອອອນລົບຂອງ ESA ແລະລະບົບ Radar Valle Brett ຂອງອີຕາລີຈະຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ.
ການລວມເອົາດາວທຽມຂອງປາກີສະຖານ, ເອີ້ນວ່າ CubeSat, ໃນພາລະກິດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນໃນການເລັ່ງໂຄງການສະຖານີຄົ້ນຄວ້າດວງຈັນສາກົນ. CNSA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ, ແລະພວກເຂົາຄາດວ່າຈະມີການຮ່ວມມືເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກການລິເລີ່ມນີ້.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຍານອາວະກາດ Chang'e 6 ແມ່ນເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດ້ານມືດຂອງດວງຈັນ ແລະກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງປອດໄພ. ພາລະກິດຂອງດວງຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງພຽງແຕ່ຈາກພື້ນຜິວໃກ້ຂອງດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ. ໂດຍການວິເຄາະຕົວຢ່າງຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງດວງຈັນ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອາຍຸແລະປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງມັນ.
ຫຼັງຈາກພາລະກິດ Chang'e 6, CNSA ວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງຍານຍົນ Chang'e 7 ໄປຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຈະຊອກຫາອາການຂອງນ້ຳກ້ອນ ແລະ ດຳເນີນການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ອາກາດຂອງພາກພື້ນ.
ພາລະກິດດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຈີນໃນການຊຸກຍູ້ການສຳຫຼວດດວງຈັນແລະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນໃນການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດ.
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