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ພາລະກິດ​ Chang'e 6 ຂອງ​ຈີນ​ເພື່ອ​ນຳ​ດາວ​ທຽມ​ປາ​ກີ​ສະຖານ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ

ByMampho Brescia

Oct 2, 2023
ພາລະກິດ​ Chang'e 6 ຂອງ​ຈີນ​ເພື່ອ​ນຳ​ດາວ​ທຽມ​ປາ​ກີ​ສະຖານ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ

ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈີນ (CNSA) ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Chang'e 6 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ມີ​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ເຄິ່ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີ 2024 ຈະ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ຈາກ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ. ຂ່າວ​ນີ້​ແມ່ນ​ລາຍ​ງານ​ໂດຍ The News, ສື່​ມວນ​ຊົນ​ປາ​ກີ​ສະຖານ.

ນອກຈາກ​ປາ​ກີ​ສະຖານ​ແລ້ວ, ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Chang'e 6 ຍັງ​ຈະ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຈາກ​ອົງການ​ອະວະກາດ​ເອີຣົບ (ESA), ຝຣັ່ງ, ​ແລະ ອີ​ຕາ​ລີ. ເຄື່ອງມືຂອງຝຣັ່ງຢູ່ເທິງເຮືອບິນຈະທົດສອບອາຍແກັສ radioactive, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກວດຈັບໄອອອນລົບຂອງ ESA ແລະລະບົບ Radar Valle Brett ຂອງອີຕາລີຈະຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ.

ການລວມເອົາດາວທຽມຂອງປາກີສະຖານ, ເອີ້ນວ່າ CubeSat, ໃນພາລະກິດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນໃນການເລັ່ງໂຄງການສະຖານີຄົ້ນຄວ້າດວງຈັນສາກົນ. CNSA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ, ແລະພວກເຂົາຄາດວ່າຈະມີການຮ່ວມມືເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກການລິເລີ່ມນີ້.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຍານອາວະກາດ Chang'e 6 ແມ່ນເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດ້ານມືດຂອງດວງຈັນ ແລະກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງປອດໄພ. ພາລະກິດຂອງດວງຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງພຽງແຕ່ຈາກພື້ນຜິວໃກ້ຂອງດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ. ໂດຍການວິເຄາະຕົວຢ່າງຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງດວງຈັນ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອາຍຸແລະປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງມັນ.

ຫຼັງຈາກພາລະກິດ Chang'e 6, CNSA ວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງຍານຍົນ Chang'e 7 ໄປຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ພາລະກິດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ອາການ​ຂອງ​ນ້ຳ​ກ້ອນ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບສວນ​ຕື່ມ​ອີກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະພາບ​ອາກາດ ​ແລະ ອາກາດ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ.

ພາລະກິດ​ດັ່ງກ່າວ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ການ​ຊຸກຍູ້​ການ​ສຳຫຼວດດວງ​ຈັນ​ແລະ​ຊຸກຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະວະກາດ.

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