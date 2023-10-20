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"ກຳ​ແພງ​ຂຽວ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່" ຂອງ​ຈີນ​ສ້າງ​ການ​ຈົມ​ນ້ຳ​ກາກ​ບອນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ, ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
"ກຳ​ແພງ​ຂຽວ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່" ຂອງ​ຈີນ​ສ້າງ​ການ​ຈົມ​ນ້ຳ​ກາກ​ບອນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ, ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ

ໂຄງການ​ປ່າ​ໄມ້​ສາມ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຈີນ (TNAP), ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ "ກຳ​ແພງ​ຂຽວ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່", ​ໄດ້​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ທະ​ເລ​ຊາຍ​ແລະ​ການ​ປັບປຸງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ. ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ຈັດພີມມາໃນຂະບວນການນິເວດວິທະຍາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈີນຈາກສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນເປີດເຜີຍວ່າ TNAP ຍັງໄດ້ສ້າງອ່າງລ້າງຄາບອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

TNAP, ໄດ້ລິເລີ່ມໃນປີ 1978, ເປັນໂຄງການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ກວມເອົາເຂດແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງຂອງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ. ການນໍາໃຊ້ຮູບພາບການຮັບຮູ້ຈາກໄລຍະໄກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສັງເກດການພາກສະຫນາມແລະຂໍ້ມູນສາງປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄາດຄະເນການເພີ່ມຂື້ນຂອງສະສົມຄາບອນໃນຊີວະມວນ, ດິນ, ແລະ "ຄາບອນຜົນກະທົບທາງນິເວດ", ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການຍຶດເອົາກາກບອນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການສູນເສຍດິນຫຼຸດລົງຍ້ອນການປູກຕົ້ນໄມ້. .

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທັງໝົດໃນເຂດໂຄງການ TNAP ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 221,000 ຕາລາງກິໂລແມັດໃນປີ 1978 ເປັນປະມານ 379,000 ຕາລາງກິໂລແມັດໃນປີ 2017. ໃນໄລຍະ 47.06 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, TNAP ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລະບາຍກາກບອນ 0.843 ລ້ານໂຕນຂອງຄາບອນຕໍ່. ປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄາບອນທີ່ຈົມຢູ່ໃນພື້ນດິນແລະຊີວະມວນຢູ່ໃຕ້ດິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1978 ຕື້ໂຕນໃນປີ 2.08 ເປັນ 2017 ຕື້ໂຕນໃນປີ XNUMX.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ "ຜົນກະທົບທາງນິເວດຂອງຄາບອນ", ເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ 16% ຂອງການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄາບອນທັງຫມົດ. ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດການແຜ່ກະຈາຍຂອງຫຼັກຊັບຄາບອນຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ. ການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າໃນເວລາທີ່ຄາດຄະເນການຫລົ້ມຈົມຂອງຄາບອນແລະການພັດທະນາຕົວແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄາບອນ, ການຍຶດກາກບອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຜົນກະທົບດ້ານນິເວດຂອງການປູກຕົ້ນໄມ້ບໍ່ຄວນຖືກມອງຂ້າມ.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະຫນອງມາດຕະຖານສໍາລັບການປະເມີນມູນຄ່າຂອງໂຄງການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດແຫ່ງຊາດໃນແງ່ຂອງຄວາມສາມາດໃນການຈົມນ້ໍາກາກບອນແລະການປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບນິເວດ. ມັນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ "ກໍາ​ແພງ​ຫີນ​ສີ​ຂຽວ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​" ຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ການ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ປັບ​ປຸງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​, ແຕ່​ຍັງ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ carbon dioxide.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8

By Vicky Stavropoulou

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