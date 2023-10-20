ໂຄງການປ່າໄມ້ສາມພາກເໜືອຂອງຈີນ (TNAP), ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ "ກຳແພງຂຽວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່", ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຕ້ານການທະເລຊາຍແລະການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ. ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ຈັດພີມມາໃນຂະບວນການນິເວດວິທະຍາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈີນຈາກສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນເປີດເຜີຍວ່າ TNAP ຍັງໄດ້ສ້າງອ່າງລ້າງຄາບອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
TNAP, ໄດ້ລິເລີ່ມໃນປີ 1978, ເປັນໂຄງການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ກວມເອົາເຂດແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງຂອງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ. ການນໍາໃຊ້ຮູບພາບການຮັບຮູ້ຈາກໄລຍະໄກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສັງເກດການພາກສະຫນາມແລະຂໍ້ມູນສາງປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄາດຄະເນການເພີ່ມຂື້ນຂອງສະສົມຄາບອນໃນຊີວະມວນ, ດິນ, ແລະ "ຄາບອນຜົນກະທົບທາງນິເວດ", ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການຍຶດເອົາກາກບອນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການສູນເສຍດິນຫຼຸດລົງຍ້ອນການປູກຕົ້ນໄມ້. .
ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທັງໝົດໃນເຂດໂຄງການ TNAP ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະມານ 221,000 ຕາລາງກິໂລແມັດໃນປີ 1978 ເປັນປະມານ 379,000 ຕາລາງກິໂລແມັດໃນປີ 2017. ໃນໄລຍະ 47.06 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, TNAP ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລະບາຍກາກບອນ 0.843 ລ້ານໂຕນຂອງຄາບອນຕໍ່. ປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄາບອນທີ່ຈົມຢູ່ໃນພື້ນດິນແລະຊີວະມວນຢູ່ໃຕ້ດິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1978 ຕື້ໂຕນໃນປີ 2.08 ເປັນ 2017 ຕື້ໂຕນໃນປີ XNUMX.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ "ຜົນກະທົບທາງນິເວດຂອງຄາບອນ", ເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ 16% ຂອງການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄາບອນທັງຫມົດ. ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດການແຜ່ກະຈາຍຂອງຫຼັກຊັບຄາບອນຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ. ການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າໃນເວລາທີ່ຄາດຄະເນການຫລົ້ມຈົມຂອງຄາບອນແລະການພັດທະນາຕົວແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄາບອນ, ການຍຶດກາກບອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຜົນກະທົບດ້ານນິເວດຂອງການປູກຕົ້ນໄມ້ບໍ່ຄວນຖືກມອງຂ້າມ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະຫນອງມາດຕະຖານສໍາລັບການປະເມີນມູນຄ່າຂອງໂຄງການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດແຫ່ງຊາດໃນແງ່ຂອງຄວາມສາມາດໃນການຈົມນ້ໍາກາກບອນແລະການປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບນິເວດ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຂອງ "ກໍາແພງຫີນສີຂຽວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່" ຂອງຈີນໃນການບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກັສ carbon dioxide.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນ, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8