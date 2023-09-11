ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຈີນ​ເປີດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຕັ້ງ​ຊື່​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ດວງ​ຈັນ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ຈີນ​ເປີດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຕັ້ງ​ຊື່​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ດວງ​ຈັນ

ຈີນ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ແນະນຳ​ຊື່​ຂອງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ 2030 ລຳ ທີ່​ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ໃນ​ແຜນການ​ສົ່ງ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ດວງ​ຈັນ​ກ່ອນ​ປີ XNUMX. ອົງການ​ອະວະກາດ​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຂອງ​ຈີນ (CMSA) ​ໄດ້​ລິ​ເລີ່​ມຈັດ​ການ​ແຂ່ງຂັນ, ​ເຊີນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສົ່ງ​ຊື່ ຍານອະວະກາດລູກເຮືອ ແລະ ຍານອະວະກາດລູກເຮືອລຸ້ນໃໝ່.

CMSA ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ຊື່​ທີ່​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ຄວນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຫຼັກ​ແລະ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຊໍາ​ນານ​ຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ​. ການແຂ່ງຂັນຈະດໍາເນີນໄປຈົນເຖິງວັນທີ 30 ກັນຍາ, ແລະອົງການດັ່ງກ່າວຈະຄັດເລືອກ 10 ຊື່ຫຼັງຈາກການຄັດເລືອກເບື້ອງຕົ້ນ. ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ອອນ​ໄລ​ນ​໌​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດ​ສໍາ​ລັບ​ຊື່​ຄັດ​ເລືອກ​, ໂດຍ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂດຍ​ທີມ​ງານ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ວັນ​ນະ​ຄະ​ດີ​.

ຈີນ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ລູກ​ເຮືອ​ລຸ້ນ​ໃໝ່​ແລ້ວ, ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ໃນ​ປີ 2027 ໂດຍ​ໃຊ້​ຈະ​ຫຼວດ Long March 10. ຂໍ້​ມູນ​ຫນ້ອຍ​ແມ່ນ​ມີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ຕາມ​ດວງ​ຈັນ​, ແຕ່​ການ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ນ​້​ໍາ​ຫນັກ​ປະ​ມານ 57,320 ປອນ​ແລະ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ໂມ​ດູນ​ລົງ​ຈອດ​ແລະ​ໂມ​ດູນ propulsion​. ຍານອະວະກາດນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂົນສົ່ງນັກບິນອາວະກາດສອງຄົນໄປຍັງພື້ນຜິວດວງຈັນ ແລະກັບຄືນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງດວງຈັນ.

ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍິງຈະຫຼວດ Long March 10 ສອງຄັ້ງ. ອະນິເມຊັນລະອຽດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ CMSA ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບການລົງຈອດ, ຍານອະວະກາດ, ແລະຄວາມຄືບໜ້າຂອງພາລະກິດ.

ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນເປົ້າຫມາຍທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງປະເທດຊາດຂອງການສໍາຫຼວດດວງຈັນ. ມັນ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ແລະ​ການ​ດົນ​ໃຈ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ຈີນ​, ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ພາກ​ພູມ​ໃຈ​ຂອງ​ຊາດ​ແລະ​ການ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​. ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຈີນ ທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການມີໜ້າຂອງຕົນໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະຫວັງວ່າຈະເກັບເອົາເນື້ອແທ້ຂອງຜົນສຳເລັດຂອງຕົນດ້ວຍຊື່ທີ່ເລືອກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຂອງ​ຈີນ (CMSA​)

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ