ຈີນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນແນະນຳຊື່ຂອງຍານອາວະກາດ 2030 ລຳ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນແຜນການສົ່ງນັກບິນອາວະກາດຂຶ້ນສູ່ດວງຈັນກ່ອນປີ XNUMX. ອົງການອະວະກາດມີຄົນຂັບຂອງຈີນ (CMSA) ໄດ້ລິເລີ່ມຈັດການແຂ່ງຂັນ, ເຊີນຄົນເຂົ້າຮ່ວມສົ່ງຊື່ ຍານອະວະກາດລູກເຮືອ ແລະ ຍານອະວະກາດລູກເຮືອລຸ້ນໃໝ່.
CMSA ໄດ້ລະບຸວ່າຊື່ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າຫຼັກແລະອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມຊໍານານຂອງຈີນໃນການຜະລິດອັດສະລິຍະ. ການແຂ່ງຂັນຈະດໍາເນີນໄປຈົນເຖິງວັນທີ 30 ກັນຍາ, ແລະອົງການດັ່ງກ່າວຈະຄັດເລືອກ 10 ຊື່ຫຼັງຈາກການຄັດເລືອກເບື້ອງຕົ້ນ. ການລົງຄະແນນສຽງອອນໄລນ໌ຈະໄດ້ຮັບການເປີດສໍາລັບຊື່ຄັດເລືອກ, ໂດຍການຄັດເລືອກສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ໂດຍທີມງານທົບທວນຄືນປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອາວະກາດແລະວັນນະຄະດີ.
ຈີນໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງຍານອາວະກາດລູກເຮືອລຸ້ນໃໝ່ແລ້ວ, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນການທົດລອງຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປີ 2027 ໂດຍໃຊ້ຈະຫຼວດ Long March 10. ຂໍ້ມູນຫນ້ອຍແມ່ນມີກ່ຽວກັບການລົງຈອດຕາມດວງຈັນ, ແຕ່ການລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຈະມີນ້ໍາຫນັກປະມານ 57,320 ປອນແລະປະກອບດ້ວຍໂມດູນລົງຈອດແລະໂມດູນ propulsion. ຍານອະວະກາດນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຂົນສົ່ງນັກບິນອາວະກາດສອງຄົນໄປຍັງພື້ນຜິວດວງຈັນ ແລະກັບຄືນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງດວງຈັນ.
ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍິງຈະຫຼວດ Long March 10 ສອງຄັ້ງ. ອະນິເມຊັນລະອຽດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ CMSA ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບການລົງຈອດ, ຍານອະວະກາດ, ແລະຄວາມຄືບໜ້າຂອງພາລະກິດ.
ຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນເປົ້າຫມາຍທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງປະເທດຊາດຂອງການສໍາຫຼວດດວງຈັນ. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະກອບສ່ວນແລະການດົນໃຈປະຊາຊົນຂອງຈີນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຊາດແລະການເປັນເຈົ້າຂອງໃນໂຄງການອະວະກາດ. ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງຈີນ ທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການມີໜ້າຂອງຕົນໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະຫວັງວ່າຈະເກັບເອົາເນື້ອແທ້ຂອງຜົນສຳເລັດຂອງຕົນດ້ວຍຊື່ທີ່ເລືອກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການອະວະກາດມີຄົນຂັບຂອງຈີນ (CMSA)