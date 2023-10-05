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ສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ຂອງຈີນວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍໂມດູນພາຍໃນປີ 2030

ByVicky Stavropoulou

Oct 5, 2023
ສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ຂອງຈີນວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍໂມດູນພາຍໃນປີ 2030

ຈີນ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ທະ​ເຍີ​ທະ​ຍານ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ Tiangong ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ, ໂດຍ​ການ​ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ຕົນ​ຈາກ 2030 ເປັນ 74 ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຂ້າງ​ຫນ້າ​. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສະໜອງເວທີທາງເລືອກສຳລັບພາລະກິດໃກ້ກັບໂລກ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບນັກບິນອາວະກາດຈາກປະເທດອື່ນໆ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໃກ້ຈະໝົດອາຍຸການດຳເນີນງານ, ຄາດວ່າປະມານປີ XNUMX. ເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ (CAST) ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດສາກົນຄັ້ງທີ XNUMX.

Tiangong, ເຊິ່ງແປວ່າ "Sky Palace," ແມ່ນການລົງທືນໃນອາວະກາດຫລ້າສຸດຂອງຈີນ, ສໍາເລັດຮູບ Tiangong-1 ແລະ Tiangong-2. ປະຈຸ​ບັນ, Tiangong ມີ​ສາມ​ໂມ​ດູນ ​ແລະ ນ້ຳໜັກ​ປະມານ 96,000 ກິ​ໂລ, ມີ​ຂະ​ໜາດ​ຍາວ 55.6 ​ແມັດ ​ແລະ ກວ້າງ 39 ​ແມັດ. ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ຕົນ, ຈີນ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ເພີ່ມ​ອີກ 2024 ​ໂມ​ດູນ, ​ໂດຍ​ມີ​ໂມ​ດູນ​ທີ 340 ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ "Xuntian", ​ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ໃນ​ປີ 450. ຍານ Tiangong ​ໂຄຈອນ​ຮອບ​ໂລກ​ໃນ​ລະດັບ​ຄວາມ​ສູງ​ແຕ່ 16 ຫາ XNUMX ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ເຊິ່ງຄ້າຍຄື​ກັບ​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ ISS. ມັນມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະອ່ອນກວ່າ, ມີພຽງແຕ່ສາມໂມດູນທຽບກັບ ISS's XNUMX.

ໂຄງການສະຖານີອາວະກາດສາກົນແມ່ນການຮ່ວມມືຂອງອົງການອະວະກາດຈາກສະຫະລັດ, ຣັດເຊຍ, ເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະການາດາ. ມັນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ລູກ​ເຮືອ​ບິນ​ສາ​ກົນ​, ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ເປີດ​ຕົວ​, ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​, ສະ​ຖານ​ທີ່​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​, ແລະ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈີນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການນີ້. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ISS ​ໃກ້​ຈະ​ຢຸດ​ຍິງ​ແລ້ວ, ຈີນ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ​ໃຫ້​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ອະວະກາດ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2030.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Hindustan Times - https://www.hindustantimes.com/science/china-plans-to-expand-modules-of-its-tiangong-space-station/story-jAJYaBGVgMEM9p20PsUlQJ.html

By Vicky Stavropoulou

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