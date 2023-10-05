ສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ຂອງຈີນວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍໂມດູນພາຍໃນປີ 2030

ຈີນໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງຕົນທີ່ຈະຂະຫຍາຍສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ໂດຍການເພີ່ມລະດັບຂອງຕົນຈາກ 2030 ເປັນ 74 ໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສະໜອງເວທີທາງເລືອກສຳລັບພາລະກິດໃກ້ກັບໂລກ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບນັກບິນອາວະກາດຈາກປະເທດອື່ນໆ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໃກ້ຈະໝົດອາຍຸການດຳເນີນງານ, ຄາດວ່າປະມານປີ XNUMX. ເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດ (CAST) ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດສາກົນຄັ້ງທີ XNUMX.
Tiangong, ເຊິ່ງແປວ່າ "Sky Palace," ແມ່ນການລົງທືນໃນອາວະກາດຫລ້າສຸດຂອງຈີນ, ສໍາເລັດຮູບ Tiangong-1 ແລະ Tiangong-2. ປະຈຸບັນ, Tiangong ມີສາມໂມດູນ ແລະ ນ້ຳໜັກປະມານ 96,000 ກິໂລ, ມີຂະໜາດຍາວ 55.6 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ 39 ແມັດ. ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ຈີນມີແຜນຈະເພີ່ມອີກ 2024 ໂມດູນ, ໂດຍມີໂມດູນທີ 340 ທີ່ມີຊື່ວ່າ "Xuntian", ໄດ້ວາງອອກໃນປີ 450. ຍານ Tiangong ໂຄຈອນຮອບໂລກໃນລະດັບຄວາມສູງແຕ່ 16 ຫາ XNUMX ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບເສັ້ນທາງຂອງ ISS. ມັນມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະອ່ອນກວ່າ, ມີພຽງແຕ່ສາມໂມດູນທຽບກັບ ISS's XNUMX.
ໂຄງການສະຖານີອາວະກາດສາກົນແມ່ນການຮ່ວມມືຂອງອົງການອະວະກາດຈາກສະຫະລັດ, ຣັດເຊຍ, ເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະການາດາ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກເຮືອບິນສາກົນ, ຍານພາຫະນະເປີດຕົວ, ການດໍາເນີນງານ, ສະຖານທີ່ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈີນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການນີ້. ໃນຂະນະທີ່ ISS ໃກ້ຈະຢຸດຍິງແລ້ວ, ຈີນມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດພາຍໃນປີ 2030.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Hindustan Times - https://www.hindustantimes.com/science/china-plans-to-expand-modules-of-its-tiangong-space-station/story-jAJYaBGVgMEM9p20PsUlQJ.html