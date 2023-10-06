ຈີນໄດ້ປະກາດແຜນການຂະຫຍາຍສະຖານີອະວະກາດຂອງຕົນທີ່ມີຊື່ວ່າ Tiangong ຫຼືພະລາຊະວັງ Celestial ເປັນຫົກໂມດູນຈາກ XNUMX ໜ່ວຍ. ການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດຈາກປະເທດອື່ນໆມີເວທີທາງເລືອກສໍາລັບພາລະກິດໃກ້ກັບໂລກຍ້ອນວ່າອາຍຸຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ທີ່ນໍາພາໂດຍ NASA ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດ.
ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດຈີນ (CAST) ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ່ວຍຮັບເໝົາອະວະກາດຫຼັກຂອງຈີນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ອາຍຸການດຳເນີນງານຂອງສະຖານີອະວະກາດຂອງຈີນຈະຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ, ລື່ນກາຍອາຍຸການທີ່ປະກາດກ່ອນໜ້ານີ້ 10 ປີ. ຍານ Tiangong ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດງານຢ່າງເຕັມທີ່ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2022 ໂດຍສາມາດບັນຈຸນັກບິນອະວະກາດໄດ້ເຖິງ 450 ຄົນ ໃນລະດັບຄວາມສູງຂອງວົງໂຄຈອນ 280 ກິໂລແມັດ (XNUMX ໄມ).
ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວ, ມວນຊົນຂອງ Tiangong ຈະບັນລຸ 180 ໂຕນ, ຍັງພຽງແຕ່ 40% ຂອງມວນມະນຸດຂອງ ISS, ເຊິ່ງສາມາດບັນຈຸນັກບິນອາວະກາດ 2030 ຄົນ. ແນວໃດກໍດີ, ໃນຂະນະທີ່ ISS ຄາດວ່າຈະຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງຫຼັງປີ XNUMX, ສະຖານີອະວະກາດຂອງຈີນຈະສະເໜີທາງເລືອກສຳລັບການປະຕິບັດງານອະວະກາດໃນອະນາຄົດ. ຈີນມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະກາຍເປັນມະຫາອຳນາດອະວະກາດໃນເວລານັ້ນ.
ປີກາຍນີ້, ສື່ມວນຊົນແຫ່ງລັດຈີນປະກາດວ່າ, ຫຼາຍປະເທດໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການສົ່ງນັກບິນອາວະກາດໄປສະຖານີຂອງຈີນ. ແນວໃດກໍດີ, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ຕົນບໍ່ມີງົບປະມານຫຼືການອະນຸມັດທາງດ້ານການເມືອງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນເມືອງ Tiangong, ໂດຍໄດ້ໂຈະແຜນການທີ່ແກ່ຍາວຫຼາຍປີສຳລັບການຢ້ຽມຢາມຂອງນັກບິນອາວະກາດເອີຣົບ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຈີນກໍາລັງຂະຫຍາຍສະຖານີອາວະກາດຂອງຕົນເພື່ອຮອງຮັບໂມດູນເພີ່ມເຕີມ, ສະຫນອງທາງເລືອກໃຫ້ກັບ ISS ທີ່ມີອາຍຸ. ຊີວິດການດໍາເນີນງານຂອງ Tiangong ຈະຫຼາຍກ່ວາ 15 ປີ, ລື່ນກາຍຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ມະຫາຊົນຂອງສະຖານີຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ISS, ຈີນຕັ້ງເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະກາຍເປັນພະລັງງານອະວະກາດທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ ISS ຖືກປົດ. ແນວໃດກໍດີ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຈີນໃນການຮ່ວມມືດ້ານອະວະກາດສາກົນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຂະນະທີ່ ESA ໄດ້ໂຈະແຜນການສົ່ງນັກບິນອາວະກາດເອີຣົບໄປຍັງ Tiangong.
ນິຍາມ:
– Tiangong: ສະຖານີອາວະກາດຈີນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Celestial Palace.
– ISS: ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດຈີນ (CAST)
- ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA)