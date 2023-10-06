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ຈີນ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ສໍາ​ລັບ​ການ ISS ນໍາ​ໂດຍ NASA

ByMampho Brescia

Oct 6, 2023
ຈີນ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ສໍາ​ລັບ​ການ ISS ນໍາ​ໂດຍ NASA

ຈີນ​ໄດ້​ປະກາດ​ແຜນການ​ຂະຫຍາຍ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ Tiangong ຫຼື​ພະ​ລາຊະ​ວັງ Celestial ​ເປັນ​ຫົກ​ໂມ​ດູນ​ຈາກ XNUMX ໜ່ວຍ. ການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດຈາກປະເທດອື່ນໆມີເວທີທາງເລືອກສໍາລັບພາລະກິດໃກ້ກັບໂລກຍ້ອນວ່າອາຍຸຂອງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ທີ່ນໍາພາໂດຍ NASA ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດ.

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດຈີນ (CAST) ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ່ວຍຮັບເໝົາອະວະກາດຫຼັກຂອງຈີນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ອາຍຸການດຳເນີນງານຂອງສະຖານີອະວະກາດຂອງຈີນຈະຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ, ລື່ນກາຍອາຍຸການທີ່ປະກາດກ່ອນໜ້ານີ້ 10 ປີ. ຍານ Tiangong ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່​ນັບ​ແຕ່​ທ້າຍ​ປີ 2022 ​ໂດຍ​ສາມາດ​ບັນຈຸ​ນັກ​ບິນ​ອະວະກາດ​ໄດ້​ເຖິງ 450 ຄົນ ​ໃນ​ລະດັບ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ວົງ​ໂຄຈອນ 280 ກິ​ໂລ​ແມັດ (XNUMX ໄມ).

ດ້ວຍ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ, ມວນ​ຊົນ​ຂອງ Tiangong ຈະ​ບັນ​ລຸ 180 ໂຕນ, ຍັງ​ພຽງ​ແຕ່ 40% ຂອງ​ມວນ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ ISS, ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ຈຸ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ 2030 ຄົນ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ISS ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງຫຼັງ​ປີ XNUMX, ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຈີນ​ຈະ​ສະ​ເໜີ​ທາງ​ເລືອກ​ສຳລັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ອະວະກາດ​ໃນ​ອະນາຄົດ. ຈີນ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ມະຫາ​ອຳນາດ​ອະວະກາດ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ.

ປີ​ກາຍ​ນີ້, ສື່​ມວນ​ຊົນ​ແຫ່ງ​ລັດ​ຈີນ​ປະກາດ​ວ່າ, ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ໄປ​ສະຖານີ​ຂອງ​ຈີນ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ອົງການ​ອະວະກາດ​ເອີຣົບ (ESA) ​ໃຫ້​ຮູ້​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ມີ​ງົບປະມານ​ຫຼື​ການ​ອະນຸມັດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ເມືອງ Tiangong, ​ໂດຍ​ໄດ້​ໂຈະ​ແຜນການ​ທີ່​ແກ່ຍາວ​ຫຼາຍ​ປີ​ສຳລັບ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ເອີຣົບ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຈີນກໍາລັງຂະຫຍາຍສະຖານີອາວະກາດຂອງຕົນເພື່ອຮອງຮັບໂມດູນເພີ່ມເຕີມ, ສະຫນອງທາງເລືອກໃຫ້ກັບ ISS ທີ່ມີອາຍຸ. ຊີ​ວິດ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ Tiangong ຈະ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 15 ປີ​, ລື່ນ​ກາຍ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​. ໃນຂະນະທີ່ມະຫາຊົນຂອງສະຖານີຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ ISS, ຈີນຕັ້ງເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະກາຍເປັນພະລັງງານອະວະກາດທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ ISS ຖືກປົດ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ຄວາມ​ມຸ່ງ​ມາດ​ປາດ​ຖະໜາ​ຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ອະວະກາດ​ສາກົນ​ໄດ້​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ESA ​ໄດ້​ໂຈະ​ແຜນການ​ສົ່ງ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ເອີຣົບ​ໄປ​ຍັງ Tiangong.

ນິຍາມ:
– Tiangong: ສະຖານີອາວະກາດຈີນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Celestial Palace.
– ISS: ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດຈີນ (CAST)
- ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເອີ​ຣົບ (ESA​)

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