ຈີນມີກຳນົດຈະຂະຫຍາຍສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ເປັນສອງເທົ່າໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແຂ່ງກັບສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS) ທີ່ນຳພາໂດຍ NASA ແລະດຶງດູດປະເທດອື່ນໆໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກມັນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຈະປະກອບມີການເພີ່ມຈໍານວນໂມດູນຈາກສາມຫາຫົກ, ສະຫນອງເວທີທາງເລືອກສໍາລັບພາລະກິດໃກ້ກັບໂລກ. ອີງຕາມອົງການເຕັກໂນໂລຊີອະວະກາດຈີນ (CAST), ອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງສະຖານີອະວະກາດຂອງຈີນຈະເກີນ 15 ປີ.
Tiangong ໄດ້ຮັບການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເຕັມທີ່ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2022 ໂດຍສາມາດບັນຈຸນັກບິນອາວະກາດໄດ້ສູງສຸດ 450 ຄົນ ໃນລະດັບຄວາມສູງຂອງວົງໂຄຈອນເຖິງ 280 ກິໂລແມັດ (180 ໄມ). ເຖິງວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຍານ Tiangong 40 ຕັນຍັງຈະມີພຽງແຕ່ 2030% ຂອງມະຫາຊົນຂອງ ISS, ເຊິ່ງສາມາດບັນຈຸນັກອາວະກາດເຈັດຄົນໄດ້. ແນວໃດກໍດີ, ISS, ຄາດວ່າຈະຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງພາຍຫຼັງປີ XNUMX, ກົງກັບແຜນການຂອງຈີນທີ່ຈະກາຍເປັນ “ມະຫາອຳນາດອະວະກາດທີ່ສຳຄັນ.”
ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາທາງດ້ານການທູດດ້ານອະວະກາດຂອງຈີນໄດ້ປະສົບກັບອຸປະສັກໃນເວລາທີ່ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ປະກາດວ່າມັນຈະບໍ່ມີງົບປະມານທີ່ຈໍາເປັນຫຼືການອະນຸມັດທາງດ້ານການເມືອງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນ Tiangong. ເຖິງວ່າຫຼາຍປະເທດໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການສົ່ງນັກບິນອາວະກາດໄປຍັງສະຖານີຂອງຈີນ, ແຕ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ ESA ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຂໍ້ຈຳກັດຂອງຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຈີນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, Tiangong ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອິດທິພົນຂອງຈີນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມພະຍາຍາມດ້ານອະວະກາດຂອງຕົນ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມສາມາດດ້ານອະວະກາດຂອງປະເທດແລະເປັນຄູ່ແຂ່ງກັບສະຫະລັດໃນໂດເມນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດ, Tiangong ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮ່ວມມືກັບ NASA ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັດເຊຍ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄົນໜຶ່ງໃນ ISS ກໍ່ພວມຊອກຫາໂອກາດທາງການທູດດ້ານອະວະກາດ. Roscosmos, ອົງການອະວະກາດລັດເຊຍ, ວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງສະຖານີອາວະກາດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫົກໂມດູນທີ່ສາມາດບັນຈຸນັກອາວະກາດໄດ້ເຖິງສີ່. ມົສກູ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນກຸ່ມ BRICS ຄື: ບຣາຊິນ, ອິນເດຍ, ຈີນ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານີ.
ສະຫລຸບແລ້ວ, ການຂະຫຍາຍສະຖານີອະວະກາດ Tiangong ຂອງຈີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະກາຍເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ. ໂດຍສະເຫນີທາງເລືອກໃຫ້ ISS, ຈີນມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດແລະເປີດທາງສໍາລັບຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຕົນໃນການຄອບຄອງໂດເມນອະວະກາດ.
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