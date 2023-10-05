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ຈີນ​ວາງ​ແຜນ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເພື່ອ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ ISS

ByVicky Stavropoulou

Oct 5, 2023
ຈີນ​ວາງ​ແຜນ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເພື່ອ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ ISS

ຈີນ​ມີ​ກຳນົດ​ຈະ​ຂະຫຍາຍ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ Tiangong ​ເປັນ​ສອງ​ເທົ່າ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ແຂ່ງ​ກັບ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ສາກົນ (ISS) ທີ່​ນຳພາ​ໂດຍ NASA ​ແລະ​ດຶງ​ດູດ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ໃຫ້​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ມັນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຈະປະກອບມີການເພີ່ມຈໍານວນໂມດູນຈາກສາມຫາຫົກ, ສະຫນອງເວທີທາງເລືອກສໍາລັບພາລະກິດໃກ້ກັບໂລກ. ອີງ​ຕາມ​ອົງການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອະວະກາດ​ຈີນ (CAST), ອາຍຸ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຈີນ​ຈະ​ເກີນ 15 ປີ.

Tiangong ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ນັບ​ແຕ່​ທ້າຍ​ປີ 2022 ​ໂດຍ​ສາມາດ​ບັນຈຸ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ໄດ້​ສູງ​ສຸດ 450 ຄົນ ​ໃນ​ລະດັບ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ເຖິງ 280 ກິ​ໂລ​ແມັດ (180 ໄມ). ເຖິງວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຍານ Tiangong 40 ຕັນຍັງຈະມີພຽງແຕ່ 2030% ຂອງມະຫາຊົນຂອງ ISS, ເຊິ່ງສາມາດບັນຈຸນັກອາວະກາດເຈັດຄົນໄດ້. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ISS, ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງພາຍຫຼັງ​ປີ XNUMX, ກົງ​ກັບ​ແຜນການ​ຂອງ​ຈີນ​ທີ່​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ “ມະຫາ​ອຳນາດ​ອະວະກາດ​ທີ່​ສຳຄັນ.”

ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາທາງດ້ານການທູດດ້ານອະວະກາດຂອງຈີນໄດ້ປະສົບກັບອຸປະສັກໃນເວລາທີ່ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ປະກາດວ່າມັນຈະບໍ່ມີງົບປະມານທີ່ຈໍາເປັນຫຼືການອະນຸມັດທາງດ້ານການເມືອງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນ Tiangong. ​ເຖິງ​ວ່າ​ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ນັກ​ບິນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ໄປ​ຍັງ​ສະຖານີ​ຂອງ​ຈີນ, ​ແຕ່​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ ESA ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ຂໍ້​ຈຳກັດ​ຂອງ​ຄວາມ​ທະ​ເຍີທະ​ຍານ​ຂອງ​ຈີນ.

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, Tiangong ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ອິດ​ທິພົນ​ຂອງ​ຈີນ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ດ້ານ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ຕົນ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມສາມາດດ້ານອະວະກາດຂອງປະເທດແລະເປັນຄູ່ແຂ່ງກັບສະຫະລັດໃນໂດເມນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດ, Tiangong ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮ່ວມມືກັບ NASA ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ.

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ, ລັດ​ເຊຍ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃນ ISS ກໍ່​ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ໂອກາດ​ທາງ​ການ​ທູດ​ດ້ານ​ອະວະກາດ. Roscosmos, ອົງການອະວະກາດລັດເຊຍ, ວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງສະຖານີອາວະກາດທີ່ປະກອບດ້ວຍຫົກໂມດູນທີ່ສາມາດບັນຈຸນັກອາວະກາດໄດ້ເຖິງສີ່. ມົສກູ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນກຸ່ມ BRICS ຄື: ບຣາຊິນ, ອິນເດຍ, ຈີນ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານີ.

ສະຫລຸບ​ແລ້ວ, ການ​ຂະຫຍາຍ​ສະຖານີ​ອະວະກາດ Tiangong ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ພາກສ່ວນ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ສຳຫຼວດ​ອະວະກາດ. ໂດຍສະເຫນີທາງເລືອກໃຫ້ ISS, ຈີນມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດແລະເປີດທາງສໍາລັບຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຕົນໃນການຄອບຄອງໂດເມນອະວະກາດ.

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