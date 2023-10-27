Asteroid 2023 UV6: ບໍ່ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ແຕ່ເປັນໂອກາດສໍາລັບການຄົ້ນພົບ

ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Asteroid 2023 UV6, ຄົ້ນພົບໂດຍຫ້ອງການປະສານງານດ້ານປ້ອງກັນຂອງອົງການ NASA, ກໍານົດຈະບິນຜ່ານໂລກໃນມື້ນີ້, 27 ຕຸລາ. 3.9 ລ້ານກິໂລແມັດໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວ 26,329 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເຖິງວ່າໜ້າສົນໃຈໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ມັນບໍ່ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ໂລກເນື່ອງຈາກຂະໜາດນ້ອຍຂອງມັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ.
ດ້ວຍຂະໜາດທີ່ສົມທຽບກັບເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງ, ມີຄວາມກວ້າງປະມານ 59 ຟຸດ, ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UV6 ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບຮູບດາວ Chelyabinsk ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນລັດເຊຍ ໃນປີ 2013. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສັງເກດວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ. ດາວເຄາະນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າມາໃກ້ໂລກ. ບັນທຶກການເຂົ້າໃກ້ຄັ້ງທຳອິດຂອງມັນເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ມີນາ 2010, ເມື່ອມັນຜ່ານດາວເຄາະໃນໄລຍະທາງ 24 ລ້ານກິໂລແມັດ. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ວັດຖຸຊັ້ນສູງນີ້ຈະມີການພົບປະໃກ້ໆກັນອີກໃນປີໜ້າໃນວັນທີ 18 ເມສາ, ໃກ້ຈະຮອດໄລຍະຫ່າງ 40 ລ້ານກິໂລແມັດ.
ການລ່າສັດເປັນຮູບດາວໄດ້ກາຍເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນຫາເຕັກນິກໃຫມ່ເພື່ອຄົ້ນພົບແລະຕິດຕາມພວກນັກບິນອະວະກາດເຫຼົ່ານີ້. ຫນຶ່ງໃນວິທີການປະດິດສ້າງດັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່. ໃນການສຶກສາທີ່ຕີພິມໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາສູດການຄິດໄລ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ HelioLinc3D, ເຊິ່ງໄດ້ກວດພົບຮູບດາວທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍໃນລະຫວ່າງການສັງເກດການທົດສອບໃນຮາວາຍ. ດາວເຄາະນ້ອຍ, ມີຊື່ວ່າ 2022 SF289 ແລະມີຄວາມກວ້າງເກືອບ 600 ຟຸດ, ໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າບໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່ໃນທັນທີ.
ຫຼັງຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງມັນ, ຂັ້ນຕອນວິທີ HelioLinc3D ຈະຖືກປະຕິບັດຢູ່ທີ່ Vera C. Rubin Observatory ໃນ Chile, ບ່ອນທີ່ມັນຈະນໍາໃຊ້ຊຸດຂໍ້ມູນຂອງສະຖານທີ່ເພື່ອຄົ້ນຫາແລະຕິດຕາມຮູບດາວ. ຄາດວ່າຈະເປີດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປີ 2025, ຫໍສັງເກດການນີ້, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສຳຫຼວດຂະໜາດໃຫຍ່, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ່ອງແສງເຖິງຄວາມລຶກລັບຂອງສິ່ງມືດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງ Galaxy Milky Way ຂອງພວກເຮົາ. ການນໍາໃຊ້ວິທີການເຊັ່ນ HelioLinc3D ຄາດວ່າຈະເສີມຂະຫຍາຍການກວດສອບຂອງຮູບດາວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມພະຍາຍາມຂອງມະນຸດເພື່ອປົກປັກຮັກສາດາວຂອງພວກເຮົາ.
FAQ
1. ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UV6 ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກບໍ?
ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UV6 ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງມັນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດເປັນຮູບດາວທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ອາດມີ.
2. ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UV6 ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່າໃດ?
ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UV6 ມີຄວາມກວ້າງປະມານ 59 ຟຸດ, ເຊິ່ງມີຂະໜາດຄ້າຍຄືກັນກັບຮູບດາວ Chelyabinsk ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນລັດເຊຍ ໃນປີ 2013.
3. Asteroid 2023 UV6 ເຂົ້າຫາໂລກເລື້ອຍໆເທົ່າໃດ?
ດາວເຄາະນ້ອຍ 2023 UV6 ໄດ້ເຂົ້າໃກ້ຄັ້ງທຳອິດໃນວັນທີ 14 ມີນາ 2010, ຜ່ານດາວເຄາະໃນໄລຍະທາງ 24 ລ້ານກິໂລແມັດ. ຫຼັງຈາກຜ່ານມື້ນີ້, ວິທີການໃກ້ໆຕໍ່ໄປຈະເກີດຂື້ນໃນວັນທີ 18 ເດືອນເມສາປີຫນ້າ, ໃນໄລຍະທາງ 40 ລ້ານກິໂລແມັດ.
4. ຫໍສັງເກດການ Vera C. Rubin ແມ່ນຫຍັງ?
ຫໍສັງເກດການ Vera C. Rubin, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ເອີ້ນວ່າ ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສຳຫຼວດຂະໜາດໃຫຍ່, ແມ່ນກ້ອງສ່ອງທາງສຳຫຼວດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຊິລີ. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາເລື່ອງມືດ ແລະເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງ Galaxy Milky Way. ຫໍສັງເກດການຈະໃຊ້ລະບົບວິທີເຊັ່ນ: HelioLinc3D ເພື່ອເພີ່ມການຄົ້ນພົບຮູບດາວທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຊັ່ນກັນ.