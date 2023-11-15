ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Nikon Prostaff P3 8×42 ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງໄວວາໃນບັນດາຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະຜູ້ທີ່ມັກວຽກເຮັດອະດິເລກຍ້ອນປະສິດທິພາບພິເສດ ແລະຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກເຫຼົ່ານີ້, ສະເໜີໃຫ້ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ, ໃຫ້ປະສົບການ “ໄປທຸກບ່ອນ” ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກຢູ່ກາງແຈ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ຊຸດ P3 ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆ, ລວມທັງການສັງເກດການສັດປ່າ, ການແຂ່ງຂັນກິລາ, ຄອນເສີດ, ແລະພູມສັນຖານ, ພວກມັນອາດຈະບໍ່ເປັນພິເສດພຽງພໍສໍາລັບການເບິ່ງທ້ອງຟ້າທີ່ອຸທິດຕົນ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງ Prostaff P3 8×42 ແມ່ນການຂະຫຍາຍ 8x ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສັງເກດບັນດາວິຊາຊັ້ນສູງເຊັ່ນ galaxies ແລະດວງຈັນດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ chromatic ຕໍ່າສຸດໃນລະດັບລາຄາ, ຍ້ອນເລນທີ່ເຄືອບເຕັມທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດແສງສະທ້ອນ ແລະໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄົມຊັດ.
Nikon, ຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບຄຸນນະພາບແລະການປະຕິບັດ, ໄດ້ລົງທຶນເຕັກໂນໂລຢີແລະຄວາມຊໍານານຂອງຕົນເຂົ້າໃນ optics ຂອງຊຸດ Prostaff P3. ການອຸທິດຕົນນີ້ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນການປະຕິບັດຄຸນນະພາບສູງຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Prostaff P3 8 × 42 ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງເລັກນ້ອຍ, ເຊັ່ນສາຍຄໍບາງໆແລະຫມວກກັນກະທົບ, ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກທົດແທນໄດ້ງ່າຍໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ມັນໝັ້ນໃຈທີ່ຈະຮູ້ວ່າ Nikon ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສາຍຕາ ແລະ ປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກເຫຼົ່ານີ້.
ນອກເໜືອໄປຈາກ Prostaff P3 8×42, ການຂາຍ Black Friday/Cyber Monday ຍັງປະກອບມີລຸ້ນອື່ນໆຈາກຊຸດ Prostaff P3 ເຊັ່ນ: 10×30, 10×42, ແລະ 8×30, ລາຄາທັງໝົດແມ່ນ 96.95 ໂດລາ.
ຂໍ້ມູນສໍາຄັນ:
– ກ້ອງສ່ອງທາງຫຼັງ prism ຫລັງຄາເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ການບັນເທົາສາຍຕາອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ 20.2 ມມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ໃສ່ແວ່ນຕາ.
- ພວກມັນຖືກລ້າງດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດການກັນຝຸ່ນ, ແລະສາມາດທົນທານຕໍ່ການນ້ໍາລົງໄດ້ເຖິງຫນຶ່ງແມັດ.
- ດ້ວຍຂະຫນາດກະທັດຮັດຂອງ 125 x 130 x 52mm ແລະການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາຂອງ 456g, ພວກມັນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ.
ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ:
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກເຫຼົ່ານີ້ຖືກແນະນຳເປັນຢ່າງສູງສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຄູ່ມືກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາເປັນທາງເລືອກລະດັບເຂົ້າພິເສດ. ພວກເຂົາຍັງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ສະເຫນີການກໍ່ສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມີຄຸນນະພາບດີໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍທະນາຄານ.
FAQ:
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກເຫຼົ່ານີ້ເໝາະສຳລັບການເບິ່ງດາວບໍ?
A: ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Prostaff P3 8×42 ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ພວກມັນບໍ່ສະເພາະສໍາລັບການເບິ່ງທ້ອງຟ້າ. ຖ້າການເບິ່ງດາວເປັນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ຄົ້ນຫາທາງເລືອກອື່ນທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສໍາລັບການສັງເກດທາງດາລາສາດ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາແບບຈໍາລອງທາງເລືອກພາຍໃນຂອບເຂດ Nikon Prostaff ໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການສະເຫນີລາຄາພິເສດຫຼາຍ, Nikon Prostaff P7 8×42 ແມ່ນມີມູນຄ່າພິຈາລະນາ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການຫຼຸດລົງ, ປ້ອງກັນໝອກ, ແລະກັນນ້ຳ, ດ້ວຍຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມຂອງວົງແຫວນ diopter locking. ປະຈຸບັນ, ພວກມັນຖືກຂາຍຢູ່ B&H Photo ໃນລາຄາ $146.95, ຫຼຸດລົງຈາກ $186.95. ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງຫນ້າກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈັດປະເພດກ້ອງສ່ອງທາງໄກໂດຍອີງໃສ່ວຽກງານສະເພາະ.
ກວດເບິ່ງໜ້າຂໍ້ສະເໜີ Black Friday 2023 ຂອງພວກເຮົາສຳລັບການຫຼຸດລາຄາກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ໂປເຈັກເຕີດາວ, Lego, ແລະອື່ນໆອີກ. [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: yourdomain.com/blackfriday-deals]
(ຫມາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບບໍ່ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົມມຸດວ່າໂດເມນຄວນຈະຄືກັນກັບໂດເມນທີ່ໃຊ້ໃນການຕອບທີ່ຜ່ານມາ.)