Chandrayaan-4: ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການສຳຫຼວດດວງຈັນສຳລັບ ISRO

ອິນເດຍ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງຮ່ວມມືກັນໃນໂຄງການສຳຫຼວດດວງຈັນທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ເອີ້ນວ່າ ພາລະກິດ Chandrayaan-4, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ໂຄງການສຳຫຼວດດວງຈັນ Polar Exploration (LUPEX). ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນນີ້ລະຫວ່າງອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ແລະອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ.
ຍານສຳຫຼວດ Chandrayaan-4 ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນປີ 2026. ISRO ຈະຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ, ເຊິ່ງຈະເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງຍານສຳຫຼວດ ແລະ ພື້ນຜິວດວງຈັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, JAXA ຈະເບິ່ງແຍງການເປີດຕົວພາລະກິດແລະສະຫນອງການ rover lunar ເອງ. ຍານສຳຫຼວດຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງດ້ວຍອຸປະກອນວິທະຍາສາດທີ່ກ້າວໜ້າເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດ.
ການສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າ ເພາະເຊື່ອວ່າມີຊັບພະຍາກອນອັນລ້ຳຄ່າ ເຊັ່ນ: ນ້ຳກ້ອນ. ໂດຍການສຶກສາພາກພື້ນນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນແລະທ່າແຮງສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ.
ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ສ້າງຂຶ້ນຕາມຄວາມສຳເລັດຂອງພາລະກິດທາງດວງຈັນ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທັງອິນເດຍ ແລະຍີ່ປຸ່ນ. ຍານ Chandrayaan-1 ຂອງອິນເດຍໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2008 ແລະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງການກວດພົບໂມເລກຸນນ້ໍາເທິງດວງຈັນ. ພາລະກິດ Selene ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ເປີດຕົວໃນປີ 2007, ຍັງໄດ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຫນ້າດິນຂອງດວງຈັນ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ISRO ແລະ JAXA ອະນຸຍາດໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຊັບພະຍາກອນ, ແລະຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ, ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ມີຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ມັນເປັນຕົວຢ່າງຂອງການຮ່ວມມືແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາລໍຖ້າການເປີດຕົວພາລະກິດ Chandrayaan-4 ໃນປີ 2026, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າການຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດດວງຈັນ ແລະ ເປັນການເປີດທາງໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດໃນອະນາຄົດ.
ນິຍາມ:
– ພາລະກິດ Chandrayaan-4: ໂຄງການ Lunar Polar Exploration (LUPEX), ການລິເລີ່ມການສຳຫຼວດດວງຈັນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ISRO ແລະ JAXA.
– ISRO: ອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ.
– JAXA: ອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Pexels (ແຫຼ່ງຮູບພາບ)
- ANI (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາລະກິດ Chandrayaan-4)