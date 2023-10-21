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Chandrayaan-4: ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການສຳຫຼວດດວງຈັນສຳລັບ ISRO

ByVicky Stavropoulou

Oct 21, 2023
Chandrayaan-4: ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນການສຳຫຼວດດວງຈັນສຳລັບ ISRO

ອິນເດຍ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງຮ່ວມມືກັນໃນໂຄງການສຳຫຼວດດວງຈັນທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ເອີ້ນວ່າ ພາລະກິດ Chandrayaan-4, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ໂຄງການສຳຫຼວດດວງຈັນ Polar Exploration (LUPEX). ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນນີ້ລະຫວ່າງອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ແລະອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ.

ຍານສຳຫຼວດ Chandrayaan-4 ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນປີ 2026. ISRO ຈະຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ, ເຊິ່ງຈະເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງຍານສຳຫຼວດ ແລະ ພື້ນຜິວດວງຈັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, JAXA ຈະເບິ່ງແຍງການເປີດຕົວພາລະກິດແລະສະຫນອງການ rover lunar ເອງ. ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ດ້ວຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ສຳ​ຫຼວດ.

ການສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າ ເພາະເຊື່ອວ່າມີຊັບພະຍາກອນອັນລ້ຳຄ່າ ເຊັ່ນ: ນ້ຳກ້ອນ. ໂດຍການສຶກສາພາກພື້ນນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນແລະທ່າແຮງສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ.

ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ສ້າງຂຶ້ນຕາມຄວາມສຳເລັດຂອງພາລະກິດທາງດວງຈັນ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທັງອິນເດຍ ແລະຍີ່ປຸ່ນ. ຍານ Chandrayaan-1 ຂອງອິນເດຍໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2008 ແລະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງການກວດພົບໂມເລກຸນນ້ໍາເທິງດວງຈັນ. ພາລະກິດ Selene ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ເປີດຕົວໃນປີ 2007, ຍັງໄດ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຫນ້າດິນຂອງດວງຈັນ.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ISRO ແລະ JAXA ອະນຸຍາດໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມຊ່ຽວຊານ, ຊັບພະຍາກອນ, ແລະຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ, ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ມີຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ມັນເປັນຕົວຢ່າງຂອງການຮ່ວມມືແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາລໍຖ້າການເປີດຕົວພາລະກິດ Chandrayaan-4 ໃນປີ 2026, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າການຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຮ່ວມ​ລະຫວ່າງ​ອິນ​ເດຍ ​ແລະ ຍີ່​ປຸ່ນ ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ສຳຫຼວດດວງ​ຈັນ ​ແລະ ​ເປັນ​ການ​ເປີດ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດອະວະກາດ​ໃນ​ອະນາຄົດ.

ນິຍາມ:
– ພາລະກິດ Chandrayaan-4: ໂຄງການ Lunar Polar Exploration (LUPEX), ການລິເລີ່ມການສຳຫຼວດດວງຈັນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ISRO ແລະ JAXA.
– ISRO: ອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ.
– JAXA: ອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Pexels (ແຫຼ່ງ​ຮູບ​ພາບ​)
- ANI (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພາ​ລະ​ກິດ Chandrayaan​-4​)

By Vicky Stavropoulou

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