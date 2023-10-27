ເປັນຫຍັງການຄົ້ນຫານ້ຳຢູ່ໜ້າດວງຈັນຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບອົງການອະວະກາດເຊັ່ນ JAXA ແລະ ISRO?

ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ການສຳຫຼວດຄວາມສຳຄັນຂອງການຄົ້ນພົບນ້ຳເທິງໜ້າດິນຂອງດວງຈັນ
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ JAXA (ອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ) ແລະ ISRO (ອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ) ໃນພາລະກິດ LUPEX, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Chandrayaan-4, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຈາະເລິກເຖິງຄວາມລຶກລັບຂອງພາກພື້ນຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ດ້ວຍຍົນລົງຈອດ ແລະ ຍານສຳຫຼວດການກຳຈັດຂອງພວກເຂົາ, ອົງການເຫຼົ່ານີ້ຫວັງວ່າຈະຄົ້ນພົບພື້ນດິນທີ່ໜ້າດິນຂອງດວງຈັນ.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍອັນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດ Chandrayaan-4 ແມ່ນເພື່ອນຳທາງຍານສຳຫຼວດດວງຈັນທີ່ແຂງແຮງຜ່ານພື້ນຜິວດວງຈັນ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຍາມກາງຄືນຂອງດວງຈັນທີ່ໜາວເຢັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປົ້າຫມາຍພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ໃນການຄົ້ນຫານ້ໍາ. ການຄົ້ນພົບໂມເລກຸນຂອງນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳກ້ອນຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນ ສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນໄກເຖິງການສຳຫຼວດອາວະກາດໃນອະນາຄົດ.
ການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາເທິງດວງຈັນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍ. ມັນສາມາດເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບການຍືນຍົງພາລະກິດຂອງມະນຸດ, ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນອາວະກາດ, ແລະການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ນ້ ຳ ສາມາດແຍກອອກເປັນ hydrogen ແລະອົກຊີເຈນ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງກະຕຸ້ນຂອງຍານອາວະກາດ. ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການເອື່ອຍອີງໃສ່ໂລກສໍາລັບການສະຫນອງທີ່ຈໍາເປັນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈການແຜ່ກະຈາຍແລະຄຸນລັກສະນະຂອງນ້ໍາຕາມດວງຈັນຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາການຂອງດວງຈັນ. ມັນສາມາດສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກຳເນີດຂອງນ້ຳໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນຢູ່ໃນໜ່ວຍຊັ້ນສູງອື່ນໆ.
FAQ:
ຖາມ: ພາລະກິດ LUPEX ແມ່ນຫຍັງ?
A: ພາລະກິດ LUPEX (Lunar Polar Exploration) ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ Chandrayaan-4, ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ JAXA ແລະ ISRO ເພື່ອສຶກສາເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ ໂດຍໃຊ້ຍານ Lander ແລະ rover.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຊອກນ້ຳຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນຈຶ່ງສຳຄັນ?
A: ການຄົ້ນພົບນ້ໍາເທິງຫນ້າດິນຂອງດວງຈັນມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດໃນອະນາຄົດ, ເຊັ່ນ: ການຍືນຍົງພາລະກິດຂອງມະນຸດ, ການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງດວງຈັນ.
ຖາມ: ນໍ້າເທິງດວງຈັນສາມາດໃຊ້ສໍາຫຼວດອາວະກາດໄດ້ແນວໃດ?
A: ນ້ໍາເທິງດວງຈັນສາມາດແຍກອອກເປັນ hydrogen ແລະອົກຊີເຈນ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນ propellent ສໍາລັບຍານອະວະກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໂລກສໍາລັບການສະຫນອງ.