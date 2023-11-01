ພາລະກິດໃໝ່ຂອງດວງຈັນ: ISRO ແລະ JAXA ທີມງານຂຶ້ນເພື່ອສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ

ໃນຂະນະທີ່ການສຳຫຼວດອາວະກາດຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດຈິນຕະນາການຂອງພວກເຮົາ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ແລະອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືຂອງພວກເຂົາເພື່ອພາລະກິດດວງຈັນທີ່ຈະມາເຖິງທີ່ເອີ້ນວ່າ Chandrayaan-4, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ພາລະກິດ LUPEX. ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມນີ້ເພື່ອແນໃສ່ຄົ້ນຫາຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ການສືບສວນແຫຼ່ງນ້ຳ.
ການສຶກສາ ແລະທິດສະດີຫຼາຍໆຄັ້ງໄດ້ແນະນໍາວ່າ ບໍລິເວນຂົ້ວໂລກຂອງດວງຈັນອາດມີນໍ້າ. ການກວດສອບການຄາດເດົາເຫຼົ່ານີ້, ISRO ແລະ JAXA ຈະຮ່ວມມືກັນກ່ຽວກັບການສັງເກດການຢູ່ໃນບ່ອນເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງກ່ຽວກັບປະລິມານແລະຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດແມ່ນເພື່ອໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຄວາມຈິງພື້ນຖານກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ທີ່ຄາດວ່າຈະມີນ້ໍາ, ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການສັງເກດການທີ່ຜ່ານມາ.
JAXA ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາເພື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາໃນແງ່ຂອງການແຈກຢາຍ, ເງື່ອນໄຂ, ແລະຮູບແບບຂອງມັນ. ໂດຍການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວົງຈອນນ້ໍາຕາມດວງຈັນແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພາລະກິດຂອງມະນຸດໄປສູ່ດວງຈັນໃນອະນາຄົດ.
ຍານສຳຫຼວດ Chandrayaan-4 ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການອະວະກາດອິນເດຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ໂດຍການລວມເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າກັນ, ISRO ແລະ JAXA ກໍາລັງເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນພົບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສຳຫຼວດດວງຈັນ.
FAQ:
ຖາມ: ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດ Chandrayaan-4 ແມ່ນຫຍັງ?
A: ພາລະກິດ Chandrayaan-4, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ LUPEX, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສໍາຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນແລະສືບສວນການປະກົດຕົວຂອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງ ISRO ແລະ JAXA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງກໍາລັງ?
A: ISRO ແລະ JAXA ໄດ້ຮ່ວມມືເພື່ອຮ່ວມມືກັນໃນການສຳຫຼວດດວງຈັນ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງກ່ຽວກັບປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳເທິງດວງຈັນ.
ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງຈະຖືກປະເມີນໃນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາ?
A: ຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາຈະຖືກປະເມີນໃນແງ່ຂອງການແຈກຢາຍ, ເງື່ອນໄຂ, ແລະຮູບແບບຂອງມັນ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງພາລະກິດນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
A: ພາລະກິດ Chandrayaan-4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ISRO ແລະ JAXA, ແລະມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນ.