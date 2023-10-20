ຊະຕາກໍາຂອງ Chandrayaan-3: ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍ Vikram Lander ເທິງດວງຈັນ

ພາລະກິດຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (Isro) Chandrayaan-3 ໄດ້ໄປເຖິງຈຸດຈົບແລ້ວ, ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳໄປສູ່ສະພາບທີ່ຢູ່ໃນດວງຈັນ. ຍານຍົນ Vikram, ພ້ອມກັບຍານສຳຫຼວດ Pragyan, ໄດ້ຖືກຕັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະຈະຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນຕະຫຼອດໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສະຫງົບນີ້, ຍານອະວະກາດຍັງປະເຊີນໜ້າກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍຢ່າງ.
ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍທີ່ Vikram ແລະ Pragyan ປະເຊີນແມ່ນການຖິ້ມລະເບີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ micrometeoroids ເທິງຫນ້າດວງຈັນ. ອະນຸພາກນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຍານອະວະກາດໄດ້ ຖ້າພວກມັນຕຳກັບມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີບັນຍາກາດຢູ່ເທິງດວງຈັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນ, ແຕ່ອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຂອງກາງຄືນຕາມດວງຈັນແລະລັງສີຈາກດວງອາທິດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ດຣ. P. Sreekumar, ສາດສະດາຈານແລະຜູ້ອໍານວຍການສູນ Manipal ສໍາລັບວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ອະທິບາຍວ່າຂີ້ຝຸ່ນໃນດວງຈັນຍັງສາມາດສ້າງບັນຫາ. ບໍ່ຄືກັບຂີ້ຝຸ່ນໃນໂລກ, ຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນສາມາດຕິດຢູ່ກັບວັດສະດຸເນື່ອງຈາກບໍ່ມີອາກາດຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຍານອະວະກາດ.
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດ Isro ພໍໃຈກັບຜົນສໍາເລັດຂອງພາລະກິດ. ຍານ Chandrayaan-3 ໄດ້ສຳເລັດການສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ເຊື່ອວ່າມີນ້ຳກ້ອນ. ຍານສຳຫຼວດ Pragyan ໄດ້ດຳເນີນການວິເຄາະທາງເຄມີຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນ, ຢືນຢັນວ່າມີຊູນຟູຣິກ ແລະກວດພົບອົງປະກອບອື່ນໆ. ຍານສຳຫຼວດຍັງກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງດວງຈັນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວທາງທໍລະນີສາດ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ນັກບິນອະວະກາດ Vikram, ໄດ້ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນການທົດລອງ hop, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງມັນທີ່ຈະສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຈາກດວງຈັນໃນພາລະກິດໃນອະນາຄົດ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍພາລະກິດບໍ່ພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງຈັນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ປູທາງໄປສູ່ພາລະກິດຂອງດວງຈັນແລະ interplanetary ໃນອະນາຄົດ.
ໃນຂະນະທີ່ຊະຕາກໍາຂອງ Vikram ແລະ Pragyan ເທິງດວງຈັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົາໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນແມ່ນປະຕິເສດບໍ່ໄດ້. ເມື່ອພາລະກິດຂອງພວກເຂົາສຳເລັດແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະຍັງຄົງຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນຕະຫຼອດໄປ, ເພື່ອເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງອິນເດຍ.
ນິຍາມ:
– Isro: ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ
– Chandrayaan-3: ພາລະກິດດວງຈັນຂອງ Isro
– Vikram lander: ອົງປະກອບທີ່ດິນຂອງ Chandrayaan-3
– ຍານສຳຫຼວດ Pragyan: ສ່ວນປະກອບຂອງຍານສຳຫຼວດ Chandrayaan-3
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອິນເດຍໃນມື້ນີ້: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
– Isro: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]