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ຊະຕາກໍາຂອງ Chandrayaan-3: ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍ Vikram Lander ເທິງດວງຈັນ

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ຊະຕາກໍາຂອງ Chandrayaan-3: ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍ Vikram Lander ເທິງດວງຈັນ

ພາລະກິດຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (Isro) Chandrayaan-3 ໄດ້ໄປເຖິງຈຸດຈົບແລ້ວ, ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳໄປສູ່ສະພາບທີ່ຢູ່ໃນດວງຈັນ. ຍານຍົນ Vikram, ພ້ອມກັບຍານສຳຫຼວດ Pragyan, ໄດ້ຖືກຕັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະຈະຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນຕະຫຼອດໄປ. ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່​ບໍ່​ສະຫງົບ​ນີ້, ຍານ​ອະວະກາດ​ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຫຼາຍ​ຢ່າງ.

ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍທີ່ Vikram ແລະ Pragyan ປະເຊີນແມ່ນການຖິ້ມລະເບີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ micrometeoroids ເທິງຫນ້າດວງຈັນ. ອະນຸພາກນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຍານອະວະກາດໄດ້ ຖ້າພວກມັນຕຳກັບມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີບັນຍາກາດຢູ່ເທິງດວງຈັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນ, ແຕ່ອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຂອງກາງຄືນຕາມດວງຈັນແລະລັງສີຈາກດວງອາທິດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ດຣ. P. Sreekumar, ສາດສະດາຈານແລະຜູ້ອໍານວຍການສູນ Manipal ສໍາລັບວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ອະທິບາຍວ່າຂີ້ຝຸ່ນໃນດວງຈັນຍັງສາມາດສ້າງບັນຫາ. ບໍ່ຄືກັບຂີ້ຝຸ່ນໃນໂລກ, ຂີ້ຝຸ່ນດວງຈັນສາມາດຕິດຢູ່ກັບວັດສະດຸເນື່ອງຈາກບໍ່ມີອາກາດຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຍານອະວະກາດ.

ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດ Isro ພໍໃຈກັບຜົນສໍາເລັດຂອງພາລະກິດ. ຍານ Chandrayaan-3 ໄດ້ສຳເລັດການສຳຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ເຊື່ອວ່າມີນ້ຳກ້ອນ. ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ Pragyan ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ທາງ​ເຄ​ມີ​ຂອງ​ພື້ນ​ຜິວ​ດວງ​ຈັນ, ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ມີ​ຊູນ​ຟູ​ຣິກ ແລະ​ກວດ​ພົບ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ອື່ນໆ. ຍານສຳຫຼວດຍັງກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງດວງຈັນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວທາງທໍລະນີສາດ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ນັກບິນອະວະກາດ Vikram, ໄດ້ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນການທົດລອງ hop, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງມັນທີ່ຈະສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຈາກດວງຈັນໃນພາລະກິດໃນອະນາຄົດ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍພາລະກິດບໍ່ພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງຈັນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ປູທາງໄປສູ່ພາລະກິດຂອງດວງຈັນແລະ interplanetary ໃນອະນາຄົດ.

ໃນຂະນະທີ່ຊະຕາກໍາຂອງ Vikram ແລະ Pragyan ເທິງດວງຈັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົາໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນແມ່ນປະຕິເສດບໍ່ໄດ້. ເມື່ອພາລະກິດຂອງພວກເຂົາສຳເລັດແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະຍັງຄົງຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນຕະຫຼອດໄປ, ເພື່ອເປັນພະຍານໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງອິນເດຍ.

ນິຍາມ:
– Isro: ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ
– Chandrayaan-3: ພາລະກິດດວງຈັນຂອງ Isro
– Vikram lander: ອົງປະກອບທີ່ດິນຂອງ Chandrayaan-3
– ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ Pragyan: ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ Chandrayaan-3

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອິນ​ເດຍ​ໃນ​ມື້​ນີ້​: [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]
– Isro: [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]

By Robert Andrew

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