ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (Isro) ກໍາລັງລໍຖ້າດວງອາທິດຂຶ້ນເທິງຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ເພາະວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງການສື່ສານກັບຍານອາວະກາດ Vikram ແລະຍານສຳຫຼວດ Pragyan ຂອງພາລະກິດ Chandrayaan-3 ຂອງພວກເຂົາ. ດວງຈັນ duo ຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບເປັນເວລາ 15 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກກາງຄືນຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ແຕ່ເມື່ອມີແສງແດດມາຮອດຈຸດ Shiv Shakti, ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງພວກມັນຄາດວ່າຈະດີຂຶ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ Isro ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະສ້າງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເຮືອບິນແລະຍານສຳຫຼວດຄືນໃໝ່ ໃນປັດຈຸບັນທີ່ຕາເວັນຂຶ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນລົງຈອດ. ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາທີ່ສຳຄັນສຳລັບພາລະກິດ, ຍ້ອນວ່າຄວາມຮ້ອນທີ່ດວງອາທິດສະໜອງໃຫ້ແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບທັງຜູ້ລົງຈອດແລະຍານສຳຫຼວດ.
ພາລະກິດ Chandrayaan-3 ໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2023, ແລະໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນແລ້ວ. ມັນເຮັດໃຫ້ອິນເດຍເປັນປະເທດທີ XNUMX ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການລົງຈອດເທິງດວງຈັນ ແລະເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ລົງຈອດໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຫາພາກພື້ນທີ່ຫນ້າສົນໃຈທາງວິທະຍາສາດນີ້, ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າມີນ້ໍາແຊ່ແຂໍງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.
ຍານຍົນ Vikram ແລະ Pragyan rover ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງຕ່າງໆນັບຕັ້ງແຕ່ການລົງຈອດໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໃນ ionosphere ຂອງດວງຈັນແລະໄດ້ປະຕິບັດການອ່ານອຸນຫະພູມຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນ. ຍານສຳຫຼວດຍັງບັນທຶກພາບທຳອິດຂອງຜູ້ລົງຈອດຢູ່ເທິງໜ້າຂອງດວງຈັນ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກາງຄືນຕາມດວງຈັນໄດ້ຢຸດຕິການດຳເນີນງານ ເນື່ອງຈາກໝໍ້ໄຟຂອງຍານພາຫະນະ, ເຊິ່ງໃຊ້ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ, ບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຮັກສາລະບົບຂອງພວກມັນໃຫ້ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີແສງແດດ. Isro ມີຄວາມຫວັງວ່າດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕາເວັນຂຶ້ນ, ພາລະກິດສາມາດສືບຕໍ່ການສໍາຫຼວດພື້ນຖານຖ້າຫາກວ່າເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ລອດຊີວິດໃນຄືນທີ່ອາກາດຫນາວ.
ຖ້າ Isro ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃຫມ່ໃນການສື່ສານກັບ Vikram ແລະ Pragyan, ມັນຈະເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມທົນທານແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຂົາໃນພາກສະຫນາມຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. ຕາເວັນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຈຸດ Shiv Shakti ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫມາຍເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງບົດໃຫມ່ໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນ.
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