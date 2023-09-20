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ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ລໍ​ຖ້າ​ຕາ​ເວັນ​ຂຶ້ນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສື່​ສານ​ກັບ Chandrayaan-3​

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ລໍ​ຖ້າ​ຕາ​ເວັນ​ຂຶ້ນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສື່​ສານ​ກັບ Chandrayaan-3​

ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (Isro) ກໍາລັງລໍຖ້າດວງອາທິດຂຶ້ນເທິງຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ເພາະວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງການສື່ສານກັບຍານອາວະກາດ Vikram ແລະຍານສຳຫຼວດ Pragyan ຂອງພາລະກິດ Chandrayaan-3 ຂອງພວກເຂົາ. ດວງຈັນ duo ຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບເປັນເວລາ 15 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກກາງຄືນຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ແຕ່ເມື່ອມີແສງແດດມາຮອດຈຸດ Shiv Shakti, ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງພວກມັນຄາດວ່າຈະດີຂຶ້ນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ Isro ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ເຮືອ​ບິນ​ແລະ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ຄືນ​ໃໝ່ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທີ່​ຕາ​ເວັນ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ບ່ອນ​ລົງ​ຈອດ. ນີ້​ແມ່ນ​ຈຸດ​ເວລາ​ທີ່​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ພາລະກິດ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ດວງ​ອາທິດ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ​ສຳລັບ​ທັງ​ຜູ້​ລົງ​ຈອດ​ແລະ​ຍານ​ສຳຫຼວດ.

ພາລະກິດ Chandrayaan-3 ໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2023, ແລະໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນແລ້ວ. ມັນເຮັດໃຫ້ອິນເດຍເປັນປະເທດທີ XNUMX ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການລົງຈອດເທິງດວງຈັນ ແລະເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ລົງຈອດໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຫາພາກພື້ນທີ່ຫນ້າສົນໃຈທາງວິທະຍາສາດນີ້, ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າມີນ້ໍາແຊ່ແຂໍງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

ຍານຍົນ Vikram ແລະ Pragyan rover ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງຕ່າງໆນັບຕັ້ງແຕ່ການລົງຈອດໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໃນ ionosphere ຂອງດວງຈັນແລະໄດ້ປະຕິບັດການອ່ານອຸນຫະພູມຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນ. ຍານສຳຫຼວດຍັງບັນທຶກພາບທຳອິດຂອງຜູ້ລົງຈອດຢູ່ເທິງໜ້າຂອງດວງຈັນ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກາງຄືນຕາມດວງຈັນໄດ້ຢຸດຕິການດຳເນີນງານ ເນື່ອງຈາກໝໍ້ໄຟຂອງຍານພາຫະນະ, ເຊິ່ງໃຊ້ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ, ບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຮັກສາລະບົບຂອງພວກມັນໃຫ້ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີແສງແດດ. Isro ມີຄວາມຫວັງວ່າດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕາເວັນຂຶ້ນ, ພາລະກິດສາມາດສືບຕໍ່ການສໍາຫຼວດພື້ນຖານຖ້າຫາກວ່າເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ລອດຊີວິດໃນຄືນທີ່ອາກາດຫນາວ.

ຖ້າ Isro ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃຫມ່ໃນການສື່ສານກັບ Vikram ແລະ Pragyan, ມັນຈະເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມທົນທານແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຂົາໃນພາກສະຫນາມຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. ຕາເວັນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຈຸດ Shiv Shakti ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຫມາຍເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງບົດໃຫມ່ໃນການສໍາຫຼວດດວງຈັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • ອິນເດຍໃນມື້ນີ້

By Robert Andrew

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