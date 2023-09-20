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Chandrayaan-3: ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະທ່າແຮງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກ Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover

ByMampho Brescia

Sep 20, 2023
Chandrayaan-3: ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະທ່າແຮງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກ Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover

ໃນຂະນະທີ່ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO) ລໍຖ້າການປຸກຂອງຍານລົງຈອດ Vikram ຂອງ Chandrayaan-3 ແລະຍານສຳຫຼວດ Pragyan, ຍັງມີສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອພວກເຂົາເລີ່ມກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສະຫນອງຄວາມຮູ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບດິນຂອງດວງຈັນ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປສູ່ດວງຈັນ, ລວມທັງສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຸດຄົ້ນຂອງມະນຸດ.

ຍານຍົນ Vikram lander ແລະ Pragyan rover ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າສູ່ໂໝດນອນຫຼັບໂດຍ ISRO ແລະຄາດວ່າຈະຕື່ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ. ປະທານ ISRO, ທ່ານ S Somnath, ກ່າວວ່າ ການປະເມີນຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງພຶດຕິກຳຂອງລະບົບສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼັງຈາກຕື່ນນອນເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຖືກເກັບກໍາ, ການວິເຄາະແລະການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຜົນໄດ້ຮັບອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນຫຼືແມ້ກະທັ້ງສອງສາມປີ.

Anil Bharadwaj, ຜູ້ອໍານວຍການຫ້ອງທົດລອງການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຮ່າງກາຍ (PRL), ກ່າວວ່າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສຸມໃສ່ການສຶກສາຕົວກໍານົດການຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ລັກສະນະພື້ນຜິວ, ອຸນຫະພູມ, ອົງປະກອບຂອງອົງປະກອບ, ກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວ, ແລະສະພາບດິນເທິງ. ການສັງເກດການໂດຍເຄື່ອງມືມີທ່າແຮງທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບດິນເທິງດວງຈັນ. ເສັ້ນທາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍານສຳຫຼວດ, ເຫັນໄດ້ໃນຮູບພາບທີ່ຈັບໄດ້ໂດຍເຄື່ອງມື, ຊີ້ບອກເຖິງດິນທີ່ວ່າງ, ມີຮ່ອງເລິກປະມານ XNUMX ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຂາຂອງລົດລົງໄປໃນພື້ນຜິວ. ຂະນະ​ທີ່​ພາລະກິດ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ດິນ​ດວງ​ຈັນ​ເລິກ​ຂຶ້ນ, ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ໜາແໜ້ນ​ຂຶ້ນ.

Chandrayaan-3, ພາລະກິດດວງຈັນຄັ້ງທີ 14 ຂອງ ISRO, ໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ XNUMX ກໍລະກົດ, ຈາກສູນອາວະກາດ Satish Dhawan ໃນ Sriharikota. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບພາລະກິດລະຫວ່າງດາວເຄາະ. ໂມດູນ Lander ພື້ນເມືອງ (LM), ໂມດູນ Propulsion (PM), ແລະ Rover ມີອຸປະກອນທີ່ກ້າວໜ້າເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພື້ນຜິວດວງຈັນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ Vikram ແລະ Pragyan ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງວິທະຍາສາດແລະເປີດປະຕູສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນຕໍ່ໄປ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຂອງດວງຈັນ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບພາລະກິດອາວະກາດຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Times of India (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com
– ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ – www.prl.res.in

By Mampho Brescia

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